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மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணியில் ஈடுபடும் ஊழியர்களை பணியிட மாற்றம் செய்ய தடை; தமிழக அரசு உத்தரவு

முதல்கட்டமாக வீடுகள் பட்டியலிடுதல் மற்றும் வீட்டு கணக்கெடுப்பு (House Listing & Housing Census) ஆகிய பணிகள் 2026 ஜூலை 17 முதல் ஆகஸ்ட் 30 வரை நடைபெற உள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 10, 2026 at 7:56 PM IST

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சென்னை: மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணியில் ஈடுபடும் அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களை பணியிட மாற்றம் செய்ய தடை விதித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

2027-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புப் பணிகளின் முதல்கட்டத்தை முன்னிட்டு, அந்தப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களை குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பணியிட மாற்றம் செய்யக் கூடாது என்று தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அரசாணையில், 2027 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்காக முதன்மை கணக்கெடுப்பு அலுவலர்கள், மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அலுவலர்கள், கூடுதல் மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அலுவலர்கள், துணை மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அலுவலர்கள், பிரிவு கணக்கெடுப்பு அலுவலர்கள், நகர கணக்கெடுப்பு அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் அறிவுறுத்தல்படி, 2027 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு முழுமையாக டிஜிட்டல் முறையில் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெற உள்ளது. இதில், முதல்கட்டமாக வீடுகள் பட்டியலிடுதல் மற்றும் வீட்டு கணக்கெடுப்பு (House Listing & Housing Census) ஆகிய பணிகள் 2026 ஜூலை 17 முதல் ஆகஸ்ட் 30 வரை நடைபெற உள்ளன.

அதனைத் தொடர்ந்து, இரண்டாம் கட்டமாக மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் 2027 பிப்ரவரி 1 முதல் மார்ச் 31 வரை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. கணக்கெடுப்பு அலுவலர்களுக்கான நியமனம் மற்றும் பயிற்சிப் பணிகள் ஏற்கெனவே தொடங்கியுள்ள நிலையில், கணக்கெடுப்புப் பணிகள் தடையின்றி நடைபெறுவதற்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களை கணக்கெடுப்பு பணிகள் நிறைவடையும் வரை பணியிட மாற்றம் செய்யக்கூடாது என மத்திய அரசு, மாநில அரசுகளை அறிவுறுத்தியது.

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இதனை ஏற்றுக்கொண்ட தமிழக அரசு, 2026 ஜூலை 10 முதல் ஆகஸ்ட் 30 வரை நடைபெறும் முதல் கட்ட மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் பணியிட மாற்றம் செய்ய தடைவிதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்த உத்தரவு வருவாய் நிர்வாகம், ஊரக வளர்ச்சி, நகராட்சி நிர்வாகம், பள்ளிக்கல்வி, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை, சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை, பொருளாதாரம் மற்றும் புள்ளியியல் துறை, நில அளவை மற்றும் நிலவரித்துறை, மாநகராட்சி நிர்வாகம் உள்ளிட்ட மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து தொடர்புடைய துறைகளுக்கும் பொருந்தும் என்று அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு
CENSUS
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