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இனி ஆட்சியரின் அனுமதி தேவையில்லை - டாஸ்மாக் பார் விதிகளில் அதிரடி மாற்றம்

மதுக்கடையை ஒட்டி அல்லது கடையிலிருந்து 100 மீட்டர் சுற்றளவுக்குள் பார் அமைக்க அனுமதி அளித்து தமிழக அரசு அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம்
தமிழ்நாடு அரசு தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 8:53 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் டாஸ்மாக் பார்கள் அமைப்பதற்கான விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்களை செய்து தமிழக அரசு புதிய அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது.

2003-ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு மதுபான சில்லறை விற்பனை விதிகளில் (Tamil Nadu Liquor Retail Vending Rules, 2003) திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, நேற்றைய முன்தினம் ஜூலை 24-ஆம் தேதி அரசாணை எண் 43 (G.O. Ms. No.43) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த அரசாணையை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் க. மணிவாசன் வெளியிட்டுள்ளார். இதுவரை டாஸ்மாக் பார், மதுக்கடையின் உள்ளேயோ அல்லது அதை ஒட்டியோ மட்டுமே அமைக்க அனுமதி இருந்தது. இனி, விதி 8(1)-ன் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, மதுக்கடையை ஒட்டி அல்லது கடையிலிருந்து 100 மீட்டர் சுற்றளவுக்குள் பார் அமைக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பாருக்கான குறைந்தபட்ச பரப்பளவு 15 சதுர மீட்டரில் இருந்து 20 சதுர மீட்டராக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், 15 சதுர மீட்டருக்கு மேற்பட்ட பரப்பளவு கொண்ட பார்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியரின் அனுமதி பெற வேண்டும் என்ற விதி நீக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த புதிய விதிமுறைகள் மூலம் டாஸ்மாக் பார்கள் அமைப்பதற்கான நடைமுறையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த திருத்தங்கள் மூலம் டாஸ்மாக் பார்கள் அமைப்பதற்கான நடைமுறைகள் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், பார் அமைக்கும் இடம் மற்றும் பரப்பளவு தொடர்பான விதிகளிலும் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதேபோல் FL3 மற்றும் FL3AA உரிமம் பெற்றவர்கள், 2026–2027ஆம் நிதியாண்டிற்கான உரிமத்தைப் புதுப்பிக்க 2026 ஜூலை 31 வரை கூடுதல் அவகாசம் வழங்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

உள், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் க. மணிவாசன் வெளியிட்டுள்ள மற்றொரு அரசாணையில், தமிழ்நாடு மதுவிலக்குச் சட்டம், 1937 மற்றும் தமிழ்நாடு மது (உரிமம் மற்றும் அனுமதி) விதிகள், 1981-ன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின் அடிப்படையில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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2026–2027ஆம் ஆண்டிற்கான உரிமப் புதுப்பித்தல் கட்டணத்தை 2026 மார்ச் 31க்குள் செலுத்தத் தவறிய FL3 மற்றும் FL3AA உரிமதாரர்களுக்கு, ஒருமுறை மட்டும் தளர்வாக இந்த அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, நிலுவையில் உள்ள உரிமப் புதுப்பித்தல் கட்டணத்துடன் 50 சதவீத கூடுதல் கட்டணத்தை செலுத்தி, 2026 ஜூலை 31 க்குள் உரிமத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

TASMAC BAR
TAMILNADU GOVERNMENT
டாஸ்மாக் பார்
தமிழக அரசு அரசாணை
NEW ORDER ISSUED FOR TASMAC BAR

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