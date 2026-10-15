மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2027: தமிழகம் முழுவதும் களமிறங்கும் 1.61 லட்சம் பணியாளர்கள்
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் தமிழ்நாட்டில் வீடுகள் பட்டியலிடுதல் மற்றும் வீட்டுவசதிக் கணக்கெடுப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 4:20 PM IST
சென்னை: மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணியில், மாநிலம் முழுவதும் 1.61 லட்சம் பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் இரண்டு கட்டங்களாக மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. இதில் முதல்கட்டமாக, தமிழ்நாட்டில் வீடுகள் பட்டியலிடுதல் மற்றும் வீட்டுவசதிக் கணக்கெடுப்பு பணிகள் ஏற்கனவே நிறைவடைந்துள்ளன. இதையடுத்து இரண்டாம் கட்டமாக மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
2027 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள்
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், “தமிழ்நாடு முழுவதும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2027ன் ஒரு பகுதியாக, இப்பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக 1,41,083 கணக்கெடுப்பாளர்கள் மற்றும் 20,467 மேற்பார்வையாளர்கள் என மொத்தம் 1,61,550க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர்.
இந்த கணக்கெடுப்புப் பணிகள் தமிழ்நாட்டின் 38 மாவட்டங்கள், 25 மாநகராட்சிகள், 651 நகரங்கள் மற்றும் 15,437 கிராமங்களில் சுமார் 1.43 லட்சம் கணக்கெடுப்புப் பிரிவுகளில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பமும், ஒவ்வொரு நபரும் கணக்கெடுப்பில் இடம்பெறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை மாவட்ட ஆட்சியர்கள், வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் இந்தக் கணக்கெடுப்பு மேற்கொள்ளப்படும். தொலைதூரக் கிராமங்கள், தனித்தனியாக அமைந்த குடியிருப்புகள், புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட குடியிருப்பு மனைகள், குடிசைப் பகுதிகள், உயரமான அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள், குடியிருப்பு மற்றும் வணிகப் பயன்பாடுகள் கலந்த கட்டடஙள், வேகமாக விரிவடைந்து வரும் நகர்ப்புறப் பகுதிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களும் கணக்கெடுப்பில் உள்ளடக்கப்படும்.
புதிதாக உருவான குடியிருப்புகள் மீது சிறப்புக் கவனம்
கடந்த முறை வீடுகள் பட்டியலிடப்பட்டதற்குப் பிறகு புதிதாக உருவான தெருக்கள், குடியிருப்புகள் மற்றும் கட்டடங்கள் மீது சிறப்புக் கவனம் செலுத்தப்படும். எந்தவொரு பகுதியும் அல்லது குடும்பமும் விடுபடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய, அத்தகைய பகுதிகளைக் கண்டறிந்து கணக்கெடுப்பில் சேர்க்க மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கணக்கெடுப்பாளர்கள் மற்றும் மேற்பார்வையாளர்களுக்கு, நிர்ணயிக்கப்பட்ட நடைமுறைகளின்படி தகவல்களைச் சேகரித்து சரிபார்ப்பது தொடர்பாகப் பயிற்சி அளிக்கப்படும். தகவல் சேகரிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பணிகளுக்கு டிஜிட்டல் செயலிகள், கண்காணிப்பு அமைப்புகள் பயன்படுத்தப்படும்.
கணக்கெடுப்பில் விடுபட்ட பகுதிகள் மற்றும் குடும்பங்களைக் கண்டறியவும், சேகரிக்கப்படும் தகவல்களின் துல்லியம், முழுமையை மேம்படுத்தவும், கள ஆய்வு மற்றும் சரிபார்ப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். மாநிலம் முழுவதும் திட்டமிட்ட முறையில் கணக்கெடுப்பை மேற்கொண்டு, நம்பகமான தகவல்களைச் சேகரிப்பதற்கு இந்த நடவடிக்கைகள் உதவும்.
கிராமப்புறங்கள் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் கணக்கெடுப்புப் பணிகள் தடையின்றி நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய, வருவாய்த்துறை, பள்ளிக் கல்வித்துறை, காவல்துறை, சுகாதாரத்துறை, மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் தொடர்புடைய பிற துறைகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட உள்ளன.
அனைவரும் சரியான பதிலை வழங்க வேண்டும்
சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு இடையிலான ஒருங்கிணைப்பு, மாநிலம் முழுவதும் கள அளவில் கணக்கெடுப்புப் பணிகளைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்த உதவும். மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2027ன் முழுமை மற்றும் துல்லியத்தை உறுதி செய்வதில் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் முக்கியப் பங்கு உள்ளது.
எனவே, பொதுமக்கள் கணக்கெடுப்பாளர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதுடன், நிர்ணயிக்கப்பட்ட கேள்வித்தாளின்படி கேட்கப்படும் அனைத்து தகவல்களையும் முழுமையாகவும் சரியாகவும் வழங்க வேண்டும். பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு, குடும்பங்கள் தொடர்பான தகவல்களை முறையாகப் பதிவு செய்யவும், கணக்கெடுப்பில் விடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகளைக் குறைக்கவும் உதவும்.
மேலும், சுயக் கணக்கெடுப்பு (Self-Enumeration) வசதியின் மூலம், குறிப்பிட்ட இணையதளத்தைப் பயன்படுத்தி குடும்பத்தினர் தங்களது தகவல்களைத் தாங்களாகவே வழங்கும் வாய்ப்பும் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது. சுயக் கணக்கெடுப்புக்கான தேதிகள் ஜனவரி 2027ல் அறிவிக்கப்படும். இந்த வசதியைப் பயன்படுத்துவதற்கான நடைமுறைகள் மற்றும் இணையதள விவரங்கள் அதிகாரப்பூர்வ வழிகளில் வெளியிடப்படும். இந்த வசதியைப் பயன்படுத்த விரும்பும் பொதுமக்கள், அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.
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கணக்கெடுப்பாளர்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்
1.61 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட கணக்கெடுப்பாளர்கள் மற்றும் மேற்பார்வையாளர்களைப் பணியில் ஈடுபடுத்துதல், அவர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்தல், டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப உதவி, கண்காணிப்பு, கள சரிபார்ப்பு ஆகிய நடவடிக்கைகள் மூலம் தமிழ்நாடு முழுவதும் மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
எனவே, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பொதுமக்கள், மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு 2027ல் பங்கேற்று, கணக்கெடுப்புப் பணியாளர்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட நடைமுறைகளின்படி முழுமையான மற்றும் சரியான தகவல்களை வழங்குவதன் மூலம், ஒவ்வொரு நபரும் கணக்கெடுப்பில் இடம்பெறுவதையும் எந்தவொரு பகுதியும் விடுபடாமல் இருப்பதையும் உறுதி செய்ய முடியும்” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.