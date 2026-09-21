நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் குறைபாடா? வாட்ஸ் அப்பில் புகார் அளிக்க வசதி

நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் குறைபாடா? வாட்ஸ் அப்பில் புகார் அளிக்க வசதி
நெல் கொள்முதல் திட்டத்தினை வெளிப்படைத்தன்மையுடனும், பொறுப்புணர்வுடனும் செயல்படுத்த நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் (SOP) அடங்கிய அரசாணையை தமிழக அரசு கடந்த 15-ம் தேதி வெளியிட்டுள்ளது.
Published : September 21, 2026 at 5:09 PM IST
சென்னை: நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் ஏதேனும் குறைபாடுகள் நிலவினால் வாட்ஸ் அப் எண்ணில் புகார் அளிக்கும் வசதியை தமிழக அரசு செய்து கொடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "நடப்பு கொள்முதல் பருவம் 2026–27-ஆம் ஆண்டுக்கு, ஒன்றிய அரசால் நெல்லுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதார விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.
இதன் அடிப்படையில், தமிழக விவசாயிகளின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களால் சட்டமன்ற பேரவை விதி 110–ன் கீழ் நெல்லுக்கான ஊக்கத் தொகையாக சன்னரக நெல் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ.156/-லிருந்து ரூ.289/-ஆகவும், பொதுரக நெல் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ.131/-லிருந்து ரூ.159/- ஆகவும் உயர்த்தி வழங்க அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
அதன்படி, நடப்பு கொள்முதல் பருவம் 2026-27-இல் டெல்டா மற்றும் டெல்டா அல்லாத மாவட்டங்களில் செப்.3 முதல் விவசாயிகளிடமிருந்து நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
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விவசாயிகளின் நலன் கருதி, நெல் கொள்முதல் திட்டத்தினை வெளிப்படைத்தன்மையுடனும், பொறுப்புணர்வுடனும் செயல்படுத்த நெல் கொள்முதல் நிலையங்களுக்கான நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் (SOP) அடங்கிய அரசாணை செப்.15 அன்று தமிழக அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
நடப்பு கொள்முதல் பருவம் 2026-27ல் சன்னரகம் நெல் குவின்டால் ஒன்றுக்கு ரூ.2750-க்கும், பொதுரகம் நெல் குவின்டால் ஒன்றுக்கு ரூ.2600-க்கும் டெல்டா மற்றும் டெல்டா அல்லாத மாவட்டங்களில் செப்.3 முதல் 20,196 விவசாயிகளிடமிருந்து 1.17 லட்சம் மெ.டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், விவசாயிகள் எவ்வித சிரமங்களின்றி தங்களது நெல்லினை விற்பனை செய்திடவும், அவ்வாறு விற்பனை செய்திடும்போது கொள்முதல் நிலையங்களில் ஏதேனும் குறைபாடுகளோ அல்லது பணம் வசூலிப்போ நடந்தால், அதுகுறித்து தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் உழவர் உதவி மைய வாட்ஸ் அப் எண் 95008 01465-இல் புகார் அளிக்கலாம்" என தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.