மத்திய மின் தொகுப்பில் இருந்து 3000 மெகாவாட் மின்சாரம் தமிழ்நாட்டுக்கு வரவில்லை - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் 'ஷாக்' தகவல்
கடந்த ஆண்டைவிட இந்த ஆண்டு மின்சாரத்திற்கான தேவை அதிகரித்துள்ள நிலையில், தேவைக்கேற்ப மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 7, 2026 at 4:23 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டிற்கு தனியாரிடம் இருந்து 4,500 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வது ஏன்? என்பது குறித்து, எரிசக்தி துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் தமிழ்நாடு பசுமை எரிசக்தி துறை, இந்திய சூரிய ஆற்றல் சங்கம், தமிழ்நாடு சூரிய ஆற்றல் மேம்பாட்டாளர்கள் சங்கம் சார்பில் "சூரிய மேற்கூரை திட்டம் மற்றும் எதிர்கால பசுமை ஆற்றல்" தொடர்பான கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு எரிசக்தி, சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நரசிம்மன், தமிழ்நாடு பசுமை ஆற்றல் கழகத்தின் மேலாண் இயக்குநர் ஶ்ரீதர் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
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நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேசுகையில், "அனைத்து துறைகளைக் காட்டிலும் அனைத்து விதத்திலும் மோசமாக இருந்த துறை, மின்சாரத் துறை. 1.40 லட்சம் பேர் பணியில் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் 70 ஆயிரம் பணியாளர்கள் மட்டுமே உள்ளனர். சூரிய மின்னுற்பத்தி திட்டம் குறித்து 10 நாட்களில் சிறப்பான ஒரு திட்டக் கொள்கை வெளியிடப்படும். இதற்காக 3 மாதங்களாக நடைபெற்று வரும் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தில் உள்ளன" என்று தெரிவித்தார்.
நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகு செய்தியாளர்களுக்கு அவர் பேட்டி அளித்தார், அப்போது, "முதலமைச்சரின் அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து மத்திய அரசின் மானியத்துடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் சூரிய மேற்கூரை திட்டத்திற்கு கடந்த இரண்டு வாரங்களில் 20 ஆயிரம் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 1,500 பேருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
வரும் மார்ச் மாதத்திற்குள் 1 லட்சம் சூரிய மேற்கூரைகளை அமைக்க இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளோம். ஒரு லட்சம் வீடுகளைத் தாண்டும் பட்சத்தில் முதலமைச்சரிடம் அனுமதி பெற்று கூடுதல் மானியம் பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் . மேலும், மீட்டர் பொருத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகளை எளிதாக்கும் வகையில் ஆன்லைன் போர்டலில் விண்ணப்பிக்கும் வசதியும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தனியாரிடம் மின்சாரம் வாங்குவது ஏன்?
மத்திய அரசின் பொதுத் தொகுப்பில் இருந்து வர வேண்டிய 3,000 மெகாவாட் மின்சாரம் வரவில்லை. தமிழ்நாடு அரசிடம் உள்ள அனல் மின் நிலையங்களில் முழு உற்பத்தியும் செய்தாலும், மின்சாரம் வாங்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும். மத்திய அரசிடம் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு தேவையான நிலக்கரி உள்ளிட்ட திட்டங்களை கேட்டுப்பெறுவோம்.
கடந்த ஆண்டைவிட இந்த ஆண்டு மின்சாரத்திற்கான தேவை அதிகரித்துள்ள நிலையில், தேவைக்கேற்ப மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளும், டெண்டர் விடும் பணிகளும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. எனவேதான் 4,500 மெகாவாட் மின்சாரம் பீக் நேரங்களில் வாங்குவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
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வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் புயல் காலங்களை கருத்தில் கொண்டு, அவற்றை எதிர்கொள்ள தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதில் எந்தவிதமான தொய்வும் இல்லை. கடந்த ஆண்டுகளின் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் மின் இணைப்பு பெட்டிகளை உயர்த்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. துறையின் தேவைக்கேற்ப புதிய கொள்கைகள் வகுக்கப்படும் என்றும், தேவைப்படும் பட்சத்தில் முதலமைச்சர் மூலம் கூடுதல் மானியம் பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
"செவிலியர் போராட்டத்துக்கும் மனோ தங்கராஜுக்கும் என்ன சம்பந்தம்?"
செவிலியர்கள் போராட்டம் குறித்து பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார், "அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் போராட்டம் நடத்த அரசு அனுமதி வழங்கி வருகிறது. கடந்த திமுக ஆட்சியில் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு சாலையோரங்களில்கூட போராட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்கப்படாமல் இருந்தது. ஆனால் தற்போதைய ஆட்சியில் போராட்டம் நடத்த முழு அனுமதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
செவிலியர்கள் போராட்டத்தில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் கலந்து கொண்டார். அவருக்கும் செவிலியர் போராட்டத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம்? அவர் அந்தத் துறையின் அமைச்சராக இருந்தாரா? அல்லது மருத்துவரா? திமுக முன்னாள் அமைச்சரான அவருடன் அரசு எப்படி பேச்சுவார்த்தை நடத்தும்? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.