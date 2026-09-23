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சென்னை விமான நிலையத்தின் நிர்வாகம் மாறுமா? புதிய விமான நிலையம் வருமா? மத்திய அரசின் பதிலை எதிர்பார்க்கும் தமிழக அரசு

சென்னை விமான நிலைய நிர்வாகம் தொடர்பாக மத்திய அரசிடம் இருந்து அதிகாரபூர்வமான பதில் கிடைத்த பின்னர், அதன் அடிப்படையில் தமிழக அரசு அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளை தொடங்கும் என அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

சென்னை விமான நிலையம்
சென்னை விமான நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2026 at 10:27 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தால் சென்னை விமான நிலையத்தின் நிர்வாகம் மாற்றப்படுமா அல்லது சென்னைக்கு புதிய விமான நிலையம் வருமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. மேலும், இதற்காக மத்திய அரசின் பதிலை தமிழக அரசு எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது.

சென்னை விமான நிலையத்தின் நிர்வாகத்தை இந்திய விமான நிலைய ஆணையத்திடம் (AAI) இருந்து வேறு திறமையான நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், பிரதமருக்கு எழுதிய கடிதம், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைக்காக சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

சென்னை விமான நிலையத்தின் தற்போதைய நிர்வாகம் மற்றும் செயல்பாடுகளில் மாற்றம் தேவை என முதலமைச்சர் தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி கடிதம்

இந்தியாவின் முக்கிய விமான நிலையங்களுள் ஒன்றாக கருதப்படும் சென்னை விமான நிலையம், பயணிகள் மற்றும் சரக்குகளைக் கையாளும் திறன் உள்ளிட்டவற்றில் தற்போது பின்தங்கியுள்ளதாகவும், எனவே விமான நிலையத்தை முழு செயல்திறனுடன் இயக்க நடவடிக்கை தேவை என்றும் அந்தக் கடிதத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், இந்த கடிதமானது பிரதமர் அலுவலகம் மூலமாக சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக, விமான நிலைய நிர்வாகத்தை மாற்றுவது தொடர்பாக மத்திய அரசு மேற்கொள்ளவுள்ள அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்த பதிலை தமிழக அரசு எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது.

புதிய விமான நிலையம் - தமிழக அரசின் திட்டம் என்ன?

இது ஒருபுறம் இருக்க, சென்னை விமான நிலையத்தை முழு செயல்திறனுடன் செயல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளில் ஒருவேளை தாமதம் ஏற்பட்டால், மாற்று நடவடிக்கையாக புதிய விமான நிலையத்தை அமைப்பதற்கான பணிகளை விரைவுப்படுத்த தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம் (Tidco) அதிகாரிகள் தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி
பிரதமர் நரேந்திர மோடி (ETV Bharat)

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புதிய விமான நிலையத்துக்காக செய்யூர் முதல் கும்மிடிப்பூண்டி வரையிலான பகுதிகளில் நிலங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும், எந்த இடம் தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும், நடைமுறை ரீதியாகவும் சாத்தியமானது என்பது குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் தமிழக அரசு

மத்திய அரசிடம் இருந்து சென்னை விமான நிலைய நிர்வாகம் தொடர்பாக அதிகாரபூர்வமான பதில் கிடைத்த பின்னர், அதன் அடிப்படையில் தமிழக அரசு அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளை தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சென்னை விமான நிலைய நிர்வாகத்தை மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கையில் காலத்தாமதம் ஏற்படும்பட்சத்தில், புதிய விமான நிலையத்துக்கான இடத்தை இறுதி செய்து, தொழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறு அறிக்கையை விரைந்து தயாரித்து நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகளைத் தொடங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவன அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

புதிய விமான நிலையத் திட்டத்தை, அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் முன்னெடுத்துச் செல்லும் வகையில் தமிழக அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, தற்போது மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் அளிக்கவுள்ள பதில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

இதன் மூலம் சென்னை விமான நிலையத்தின் தற்போதைய நிர்வாகத்திலேயே மாற்றங்களை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா? அல்லது புதிய விமான நிலையத்தை அமைப்பதற்கான பணிகள் வேகப்படுத்தப்படுமா? என்பது மத்திய அரசின் பதிலை பொறுத்தே தெரியவரும்.

TAGGED:

முதல்வர் விஜய் கடிதம்
சென்னை விமான நிலையம்
சென்னை விமான நிலைய நிர்வாகம்
புதிய விமான நிலையம்
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