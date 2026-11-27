காய்கறி லோடு லாரி மீது அரசு பேருந்து மோதி விபத்து - நடத்துனர் உயிரிழந்த சோகம்
காயமடைந்தவர்கள் 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மீட்கப்பட்டு செங்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். அதிகாலை நேரத்தில் நடைபெற்ற இந்த விபத்து அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 8:47 AM IST|
Updated : November 27, 2026 at 8:55 AM IST
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், மேல்செங்கம் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பழுதாகி சாலையோரம் நின்றிருந்த லாரி மீது அரசு பேருந்து மோதிய கோர விபத்தில் பேருந்து நடத்துநர் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் நசுங்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
மேலும், பேருந்தில் பயணம் செய்த 10-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் காயமடைந்தனர். காயமடைந்தவர்கள் 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மீட்கப்பட்டு செங்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். அதிகாலை நேரத்தில் நடைபெற்ற இந்த விபத்து அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், மேல்செங்கம் பகுதியில் உள்ள பெங்களூரு – திருவண்ணாமலை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. பெங்களூருவில் இருந்து விழுப்புரம் நோக்கி காய்கறிகளை ஏற்றிக்கொண்டு லாரி ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது மேல்செங்கம் அருகே வந்தபோது லாரியின் டயர் திடீரென பஞ்சர் ஆனதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் ஓட்டுநர் லாரியை சாலையோரமாக நிறுத்தியுள்ளார்.
நடத்துனர் உயிரிழப்பு - பயணிகள் காயம்
இந்நிலையில், பெங்களூருவில் இருந்து திருக்கோவிலூர் நோக்கி பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு அரசுப்பேருந்து ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. அதிகாலை நேரம் என்பதால் சாலையில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாத நிலையில், சாலையோரத்தில் பழுதாகி நின்றிருந்த லாரியை கவனிக்காமல் வந்த அரசு பேருந்து எதிர்பாராதவிதமாக லாரியின் பின்புறத்தில் பலமாக மோதியது. இதில் பேருந்தின் முன்பகுதி பலத்த சேதமடைந்தது.
இந்த விபத்தில் பேருந்தின் முன்பகுதியில் இருந்த நடத்துநர் உடல் நசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். மேலும், பேருந்தில் பயணம் செய்த 10-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் பலத்த மற்றும் லேசான காயமடைந்து அலறினர். விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்ததும் 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தன.
காயமடைந்த பயணிகளை மீட்டு செங்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். இதற்கிடையே, விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த மேல்செங்கம் காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். விபத்துக்குள்ளான அரசுப்பேருந்து திருவண்ணாமலை பணிமனையைச் சேர்ந்தது என்பதும், பேருந்தை செந்தில்குமார் (56) என்பவர் ஓட்டி வந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
மேலும், உயிரிழந்த நடத்துநர் திருவண்ணாமலை பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயப்பிரகாஷ் நாராயணன் (57) என்பதும் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து உயிரிழந்தவரின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. விபத்து தொடர்பாக மேல்செங்கம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
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அடிக்கடி நிகழும் விபத்துக்கள்
திருவண்ணாமலை – பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அடிக்கடி இதுபோன்ற விபத்துகள் நடைபெற்று வருவதாக அப்பகுதி பொதுமக்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் கவலை தெரிவிக்கின்றனர். குறிப்பாக, இரவு மற்றும் அதிகாலை நேரங்களில் சாலையோரங்களில் பழுதாகி நிற்கும் கனரக வாகனங்கள் மற்ற வாகன ஓட்டிகளுக்கு பெரும் ஆபத்தை ஏற்படுத்துவதாகக் கூறுகின்றனர்.
பழுதாகி நிற்கும் வாகனங்களின் பின்புறத்தில் போதிய எச்சரிக்கை விளக்குகள், பிரதிபலிப்பான்கள் மற்றும் எச்சரிக்கை அடையாளங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்துகின்றனர். மேலும், திருவண்ணாமலை – பெங்களூரு சாலையை நான்கு வழிச்சாலையாக விரிவாக்கம் செய்தால் போக்குவரத்து நெரிசல் குறைவதுடன், விபத்துகளையும் ஓரளவு கட்டுப்படுத்த முடியும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.
போதிய வெளிச்ச வசதி இல்லை
தேசிய நெடுஞ்சாலை முழுவதும் பல இடங்களில் போதிய தெருவிளக்கு வசதி இல்லாமல் இருள் சூழ்ந்து காணப்படுவதால், இரவு நேரங்களில் வாகன ஓட்டிகள் சாலையையும், சாலையோரத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள வாகனங்களையும் தெளிவாகக் காண முடியாத நிலை இருப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
எனவே, விபத்துகள் அதிகம் நடைபெறும் பகுதிகளைக் கண்டறிந்து அங்கு போதிய தெருவிளக்குகள், எச்சரிக்கை பலகைகள், ஒளிரும் தடுப்புகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டும் என்றும், பழுதாகி நிற்கும் வாகனங்களுக்கு முறையான எச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். அரசு பேருந்து நடத்துநர் உயிரிழந்த இந்தச் சம்பவம், தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் வாகனப் பாதுகாப்பு மற்றும் இரவு நேர வெளிச்ச வசதிகளின் அவசியத்தை மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது.