கும்பகோணம் டிகிரி காபி உள்ளிட்ட 5 பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற தமிழக அரசு நடவடிக்கை

கும்பகோணம் டிகிரி காபி உள்ளிட்ட 5 பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற தமிழக அரசு நடவடிக்கை
சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் (MSME) வர்த்தக முத்திரை (Trademark), வடிவமைப்பு (Design), காப்புரிமை (Patent) மற்றும் பதிப்புரிமை (Copyright) ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
Published : August 16, 2026 at 5:50 PM IST
சென்னை: காராமணிக்குப்பம் கருவாடு, கும்பகோணம் டிகிரி காபி உள்ளிட்ட 5 பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற தமிழ்நாடு அரசு விண்ணப்பித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு உயர்கல்வித்துறையின் கீழ் தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மன்றம் செயல்பட்டு வருகிறது. இதன்மூலம் அறிவு சார் சொத்துரிமைக்கு விண்ணப்பம் செய்து பெற்று வருகின்றனர். காப்புரிமை, புவிசார் குறியீடு, பதிப்புரிமை, வர்த்தகக் குறியீடு, தொழில்துறை வடிவமைப்புகள் ஆகியவற்றை அறிவுசார் சொத்துரிமை என கூறுகிறோம்.
தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மன்றத்தில் இயங்கும் இந்த மையத்தின் மூலம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகளில் 40 அறிவுசார் சொத்துரிமை மையங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் மூலமாக அந்தப் பகுதியில் உள்ள பொருட்களின் தன்மை, அறிவியல் குணம் உள்ளிட்ட தனித்தன்மையை ஆய்வு செய்து புவிசார் குறியீடு பெறுவதற்கு விண்ணப்பம் செய்து காப்புரிமையை பெறுகின்றனர்.
இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மாநில மன்றம், தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் வேளாண்மை பொருட்கள் ஏற்றுமதி கழகம் ஆகியவை பரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக தமிழ்நாட்டின் விவசாயம், உணவு பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெறுதல், புவிசார்ந்த பொருட்களுக்கான தயாரிப்புகளை ஊக்குவித்தல், தொழில்நுட்ப பரிமாற்றம் மேற்கொள்ள உள்ளனர்.
தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் வேளாண்மை பொருட்கள் ஏற்றுமதி கழகத்தின் இயக்குனர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அழகுசுந்தரம், தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மாநில மன்றத்தின் உறுப்பினர் செயலளார் வின்சென்ட் ஆகியோர் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுதிட்டுள்ளனர்.
இந்தக் கூட்டு முயற்சியானது தமிழ்நாட்டின் குறிப்பிட்ட பகுதியின் புவியியல் குறியீடு சூழல் அமைப்பை வலுப்படுத்துதல், உள்நாட்டுத் தயாரிப்புகளைப் பாதுகாத்தல், புதிய கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவித்தல் மற்றும் விவசாயம் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் சார்ந்த உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோருக்கு நிலையான சந்தை வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றை நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட உள்ளது.
மேலும் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் (MSME) வர்த்தக முத்திரை (Trademark), வடிவமைப்பு (Design), காப்புரிமை (Patent) மற்றும் பதிப்புரிமை (Copyright) ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான முதற்கட்ட நடவடிக்கையாக, தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மன்றம் மூலம் புவிசார் குறியீடு பதிவு பெறுவதற்காக 5 தயாரிப்புகளை தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் வேளாண்மை பொருட்கள் ஏற்றுமதி கழகம் அடையாளம் கண்டுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் - கொடைக்கானல் பன்றிமலை காபி, கடலுார் - காராமணிக்குப்பம் கருவாடு, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் டிகிரி காபி, நீலகிரி நெய், மதுரை- பாலமேடு பால்கோவா ஆகிய ஐந்து பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெறுவதற்காக தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் வேளாண்மை பொருட்கள் ஏற்றுமதி கழகம் தமிழ்நாடு மாநில அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மன்றம் மூலமாக விண்ணப்பித்துள்ளது.