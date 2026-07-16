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2036 ஒலிம்பிக்கில் குறைந்தது 15 பதக்கங்களை பெறுவதே நம் இலக்கு - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா

’Sports for Everyone’ என்ற பெயரில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு எல்லா எம்.எல்.ஏ., எம்.பி.களும் பங்கேற்கும் வகையில் விளையாட்டு போட்டி நடத்தப்படவுள்ளதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.

சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடந்த பேட்மிண்டன் போட்டியில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, பாமக அன்புமணி உள்ளிட்டோர்
சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடந்த பேட்மிண்டன் போட்டியில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, பாமக அன்புமணி உள்ளிட்டோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 5:35 PM IST

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சென்னை: 2036 ஒலிம்பிக்கில் குறைந்தபட்சம் 15 பதக்கங்கள் பெற வேண்டும் என்பதே தமிழ்நாட்டின் இலக்கு என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.

2026 அகில இந்திய சீனியர் ரேங்கிங் பேட்மிண்டன் போட்டி சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறுகிறது. இதை பொதுப்பணி, நெடுஞ்சாலை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, தமிழ்நாடு பேட்மிண்டன் சங்க தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் அசோசியேஷன் தலைவர் ஐசரி கணேசன் உள்ளிட்டோர் குத்து விளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தனர்.

ஜூலை 16ஆம் தேதி தொடங்கிய இப்போட்டி 23ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இதற்கு நாடு முழுவதிலிருந்தும் 1,452 வீரர், வீராங்கனைகளின் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஆண்கள் ஒற்றை தேர்வில் மட்டும் 200-க்கும் மேற்பட்ட பதிவுகள் பெறப்பட்டுள்ளன.

ஆண்கள் ஒற்றையர், பெண்கள் ஒற்றையர், ஆண்கள் இரட்டையர், பெண்கள் இரட்டையர் மற்றும் கலப்பு இரட்டையர் ஆகிய 5 பிரிவுகளில் இந்தியாவின் முன்னணி சீனியர் வீரர் வீராங்கனைகள் தேசிய தரவரிசை புள்ளிகளுக்காக மோத உள்ளனர்.

இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அன்புமணி ராமதாஸ், “ இப்போது தமிழ்நாடு இறகுப்பந்து கழகம் சார்பில் தேசிய பேட்மிண்டன் ரேங்கிங் போட்டி 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது. 1600 விளையாட்டு வீரர்கள் இதில் பங்கேற்க உள்ளார்கள்.

தமிழகத்தில் பேட்மிட்டன் மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்துள்ளது. இந்தியாவில் கிரிக்கெட்டுக்கு பிறகு வேகமாக வளர்ந்து வரும் விளையாட்டு இது. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விளையாடுகிறார்கள். ஒரு நல்ல உடல்நலம் இருக்க வேண்டும் என்றால் விளையாட்டு மிக முக்கியம். இப்போது, 18 முதல் 19 வயதில் எல்லாம் மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே, இளைஞர்கள் ஆரோக்கியமான உடல்நலத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும்.

கிரிக்கெட்டை தவிர எதுவும் தெரியாது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றனர். அதைவிட அதிக விளையாட்டுகள் உள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தேசிய அளவில் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதிக பதக்கங்கள் பெற்றுள்ளனர்” என்றார்

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “விளையாட்டுத்துறை குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் முதலமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்றது. அதில் சொன்ன எல்லா விஷயங்களுக்கும் சரி செய்யுங்கள் என்று தான் முதலமைச்சர் சொன்னார். போதைக்கு எதிராக விளையாட்டை கொண்டு செல்ல நினைக்கிறார். அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு எல்லாரும் விளையாட்டில் சேர வேண்டும்.

இளைஞர்கள் அதிகம் உள்ள நாட்டில் விளையாட்டு மேம்படுத்தப்பட வேண்டும். ஒரு தேசிய விளையாட்டு நடத்துவதற்கு கூட நம்மிடம் விளையாட்டு மைதானம் இல்லை. கூடிய விரைவில் பட்ஜெட்டில் ஒரு நல்ல தொகை ஒதுக்கப்பட்டு, திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்படும். இன்னும் 3 ஆண்டுகளில் சர்வதேச அளவிலான தலைமை ஸ்போர்ட்ஸ் ஹப் (International capital sports hub) ஏற்படுத்தப்படும்.

தருமபுரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட இடங்களில் ஒலிம்பிக் அகாடமிகள் உருவாக்க நேற்று ஆலோசிக்கப்பட்டது. 30-க்கும் மேற்பட்ட ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள், பயிற்சி மேற்கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகள் இருப்பது போன்று அதற்கான பயிற்சியாளர்களை நியமிப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் பேசப்பட்டது. மும்பை, டெல்லி, பஞ்சாப், ஹரியானாவில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கான மதிப்பளிக்கப்படுகிறது.

நாங்கள் இருந்தபோது அவ்வளவு சிரமப்பட்டு விளையாட்டு பயிற்சி எடுக்கும் பொழுது நிம்மதியான உறக்கம் இல்லாத அளவில் மின்விசிறி கூட சரியாக இருக்காது. சிறிய சிறிய விஷயங்களைக் கூட கட்டமைப்பளவில் சரிப்படுத்த வேண்டும்.

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தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து விளையாட்டு அரங்கில் உள்ள வீரர்களுக்கான தங்கும் இடங்கள் முழுவதுமாக குளிர்சாதன வசதிகள் ஏற்பாடு செய்ய முதலமைச்சர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு புரோட்டின் சார்ந்த உணவுகள் இருக்க வேண்டும். மத்திய அரசின் சாய் விடுதியில் இருப்பது போல் அனைத்து உணவு ஏற்பாடுகள் கொண்டுவரப்பட உள்ளது. இந்த 30 நாட்களில் 12 கோடிகள் வரை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அரசியல் தான் எங்களுக்கு முதல் விளையாட்டு. உறுதியாக 10 அகாடமிக்கள் கொண்டுவரப்பட உள்ளது.

2036 ஒலிம்பிக்கில் குறைந்தபட்சம் ஒலிம்பிக் போட்டியில் 15 பதக்கங்கள் பெற வேண்டும் என்பது நம் இலக்கு. ஒலிம்பிக் அகாடமியில் பேட்மிண்டன் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது.

Sports for Everyone என்ற பெயரில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு எல்லா சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் பங்கேற்கும் வகையில் விளையாட்டுப் போட்டி நடத்தப்பட உள்ளது. ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு அணி என்ற வகையில் போட்டிகள் நடத்த திட்டமிடுகிறோம். அதற்காக 6,000 உடற்கல்வி ஆசிரியர்களை தயார் செய்து வருகிறோம்” என்றார்.

முன்னதாக, அன்புமணி அண்ணன் பெயருக்கேற்ப எப்போதும் கோபமான வார்த்தைகூட அன்பாகவே இருக்கும். புதிய தலைமுறை அரசியல் தலைவர்களில் முக்கியமான ஆளுமை என ஆதவ் அர்ஜுனா பாராட்டினார்.

TAGGED:

2036 OLYMPICS
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
AADHAV ARJUNA
ANBUMANI RAMADOSS
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