தீ விபத்து ஏற்பட்டால் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும்? அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஒத்திகை

தீ விபத்து ஏற்படும் நேரங்களில் அதை எவ்வாறு கையாளுவது குறித்து ஒத்திகை நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடைபெற்றது.

அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஒத்திகை நடத்தி காட்டிய தீயணைப்பு துறையினர்
Published : May 16, 2026 at 3:20 PM IST

சென்னை: சென்னை ஓஎம்ஆர் சாலையில் தீயணைப்பு துறை இயக்குநர் சீமா அகர்வால் தலைமையில் தீ விபத்து ஏற்படும் நேரங்களில் அதை எவ்வாறு கையாளுவது என்பது குறித்து ஒத்திகை நிகழ்ச்சி இன்று (மே 16) நடைபெற்றது.

சென்னையில் சமீப காலமாக தொடர்ச்சியாக பல இடங்களில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு வருகின்றன. நேற்று, சென்னை, ஓஎம்ஆர் சாலை, சோழிங்கநல்லூரை அடுத்த காரப்பாக்கத்தில் இயங்கி வரும் பிரபல ஐடி நிறுவனத்தில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான குடோனில் தீப்பற்றிய நிலையில், சில நிமிடங்களியே, வானை தொடும் அளவு கரும்புகை பரவியது. உடனடியாக ஊழியர்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டனர்.

இது குறித்து, காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், சென்னை ஓஎம்ஆர் சாலை பெருங்குடியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தீயணைப்பு துறை இயக்குநர் சீமா அகர்வால் தலைமையில் தீ விபத்து ஏற்படும் நேரங்களில் அதை எவ்வாறு கையாளுவது என்பது குறித்த ஒத்திகை நிகழ்ச்சி இன்று (மே 16) நடைபெற்றது.

பெருங்குடியில் 26 அடுக்கு கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பு உள்ளது. இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், பாதுகாப்பு மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக தீயணைப்புத் துறையினரால் தீயணைப்பு ஒத்திகை (Fire Safety Drill) மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி இந்த குடியிருப்பில் இன்று நடைபெற்றது. வீரர்கள் அனைவரும் தத்ரூபமாக ஒத்திகையை நடத்திக் காட்டினர்.

அதில், குடியிருப்பவர்கள் அவசர காலங்களில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பது குறித்து தீயணைப்பு துறையினரால் ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. இதில் தீ விபத்து ஏற்பட்டால் எவ்வாறு தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்வது என்றும், தீ பற்றினால் அதை எவ்வாறு அணைக்க வேண்டும் என்றும் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை வீரர்கள் செய்முறை விளக்கமும் செய்து காட்டினர்.

மேலும், பேரிடர் காலங்களில் எவ்வாறு தங்களை தாங்களே காத்துக் கொள்வது என்ற செய்முறை விளக்கத்தையும் தீயணைப்புத் துறையினர் செய்து காண்பித்தனர். தென்சென்னை தீயணைப்புத் துறை சார்பில் பொதுமக்களிடையே தீ விபத்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி நிகழ்த்தப்பட்டது.

