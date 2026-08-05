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தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலையை சரிசெய்ய இரண்டு ஆண்டுகள் தேவைப்படும் - பட்ஜெட்டுக்கு பின் நிதித்துறை செயலாளர் பரபரப்பு பேட்டி

கடன் ஆண்டுக்கு ஆண்டு உயர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும். வரும் 50 ஆண்டுகளுக்கு கடன் வாங்குவதை தவிர்க்க முடியாது என்றும் அவர் கூறினார்.

நிதித் துறை செயலாளர் சித்திக் பேட்டி
நிதித் துறை செயலாளர் சித்திக் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 5:33 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலைமை சரிசெய்ய இன்னும் குறைந்தபட்சம் இரண்டு ஆண்டுகள் தேவைப்படும் என்று தெரிவித் தமிழக நிதித் துறை செயலாளர் எம்.ஏ.சித்திக், நிதி நிலைமையை சரி செய்யும் நோக்கில் வரவுகளை பெருக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்தார்.

தவெக அரசின் முதல் பொது பட்ஜெட் தமிழக சட்டமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து துறைவாரீயான திட்டங்கள் மற்றும் அவற்றுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து உரையாற்றினார்.

சட்டமன்றத்தில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின் சென்னை, தலைமைச் செயலகத்தில் அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளரும், நிதித்துறை செயலாளருமான எம்.ஏ.சித்திக், இன்றைய நிதிநிலை அறிக்கையின் முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கம் அளித்தார்.

அப்போது அவர், "மாநிலத்தின் மொத்த வரி வருவாய் 2 லட்சத்து 26 ஆயிரத்து 740 கோடி, மாநிலத்தின் சொந்த வரி அல்லாத வருவாய் 27 ஆயிரத்து 835 கோடி, ஒன்றிய அரசிடமிருந்து பெரும் உதவி மானியங்கள் 32921 கோடி, மத்திய வரிகளில் பங்கு 62 531 கோடி ரூபாய் என மாநிலத்தின் மொத்த வரி வருவாய் 3, 50,000 கோடி ரூபாய்" என்று தெரிவித்தார்.

வருவாய் கணக்கில் மொத்த செலவினம் 4,05,802 கோடியாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்த அவர், வருவாய் கணக்கில் பற்றாக்குறை 55,775 கோடி ரூபாய் என்றும், மூலதன கணக்கில் 56,985 கோடி ரூபாயாகவும் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் மொத்த பற்றாக்குறை 1,22,000 கோடி ரூபாயாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் நிதித் துறை செயலாளர் கூறினார்.

இந்த பட்ஜெட்டில் பல்வேறு புதிய திட்டங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன என்று கூறிய நிதித் துறை செயலாளர், இதில் ஏற்கனவே இந்த அரசு பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கியுள்ளது என்றும் தெரிவித்தார். நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் வரவு செலவுத் திட்டத்தில் balance efforts எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு நிதி நிலைமை மிகவும் இக்கட்டான சூழலில் தான் இருந்தது என்றார்.

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நிதி நிலைமையை சரி செய்ய வரவுகளை பெருக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்த அவர், செலவினங்களில் efficiency'ஐ கூட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.

நிதி பிரச்னை

தற்போது இருக்கும் நிதி பிரச்சனையை ஒரே ஆண்டில் சரி செய்ய முடியாது; இதனை சரிசெய்ய குறைந்தது இரண்டு ஆண்டுகள் தேவைப்படும் என்றார். மேலும் மத்திய அரசிடம் இருந்தும் வர வேண்டிய நிலுவை தொகை 7,000 கோடி ரூபாயாக உள்ளது எனவும் நிதித் துறை செயலாளர் கூறினார்.

கடன் உயர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும்

கடன் ஆண்டுக்கு ஆண்டு உயர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும். வரும் 50 ஆண்டுகளுக்கு கடன் வாங்குவதை தவிர்க்க முடியாது என்று கூறிய நிதித் துறை செயலாளர், வரியை முறைப்படுத்துவதற்கான அதிகப்படியான அதிகாரம் ஒன்றிய அரசிடம் மட்டுமே உள்ளது. கடன் வாங்குவதை தவிர்க்க முடியாது. ஆனால் நமது வருவாய் எவ்வளவு இருக்கிறது என்பதை பார்த்துதான் கடன் வாங்க முடியும் எனத் தெரிவித்தார்.

வருவாயை உயர்த்துவதன் மூலமாகவே கடன் சுமையை தவிர்க்க முடியும். தற்போதைய தமிழ்நாடு அரசு செயல்பாட்டில் உள்ள எந்த நல திட்டங்களையும் தடுக்கவில்லை. வளர்ச்சித் திட்டங்களை அதிகப்படுத்த வேண்டுமென தொடர்ந்து தெரிவிக்கப்பட்டு வந்தாலும், நல திட்டங்களை உடனடியாக செயல்படுத்த முடியாது. அதற்கு சில காலம் தேவைப்படுகிறது என்றும் நிதித் துறை செயலாளர் சித்திக் கூறினார்.

தனியார் பங்களிப்பு ஏன்?

மக்களுக்கு சேவை செய்வதுதான் அரசின் வேலை. அதன்படி உதாரணத்திற்கு அரசு சார்பில் கட்டப்படும் கட்டிடங்களில் அதிக செலவுகள் செய்யப்படுகிறது. ஆனால் அதே கட்டிடத்தை தனியார் மூலம் கட்டுவதன் மூலமாக தரமான முறையில் குறைவான செலவிலும் அதிகபடியான கட்டிடத்தை கட்ட முடிகிறது. அதன் காரணமாகவே தனியாரிடம் கட்டடங்கள் கட்டுவதற்கு ஒப்பந்தங்கள் போடப்படுகிறது.
அதன்படி மக்களுக்கான கட்டமைப்பு திட்டங்கள் உள்ளிட்ட சில திட்டங்களுக்கு தனியார் துறையின் பங்களிப்பு (PPP - public private partnership)அவசியமாக உள்ளது என்றம் அவர் தெரிவித்தார்.

பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கு பட்ஜெட் நிதி குறைப்பா?

பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கு பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கீடு குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக எழுந்துள்ள விமர்சனம் குறித்து பேசிய அவர், "பள்ளிக்கல்வித்துறையில் எந்த திட்டங்களும் குறைக்கப்படவில்லை. புதிதாக திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஆண்டு ஊதியங்களுக்கான செலவினங்கள் அதிகமாக இருந்தன. கடந்த ஆண்டு பள்ளிக் கல்வித் துறையில் 42,351 கோடி ரூபாய் தான் செலவானது.

இடைக்கால வரவு செலவுத் திட்டத்தின் கீழ் 48,531 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது. இதன்படி எந்தவொரு புதிய திட்டத்தையும் அறிவிக்காமல் ஒரே ஆண்டில் 6,000 கோடி ரூபாய் அதிகமாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இதனை சரி செய்து ஊதியங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு இந்த ஆண்டு, 44,527 கோடி ரூபாய் பள்ளிக் கல்வித் துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடுகையில் அதிகம்" என்று நிதித் துறை செயலாளர் சித்திக் கூறினார்.

இந்த ஆண்டு (காலாண்டு) 21 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர், கடந்த வருடம் முதல் காலாண்டில் 20,500 கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கும் முந்தைய ஆண்டில் 30,000 கோடி கடன் வாங்கப்பட்டது என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

TN FINANCE SECRETARY SITHIK
TAMILNADU DEPT
SCHOOL SDUCATION DEPT
தமிழ்நாடு நிதி நிலைமை
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