"காவிரி நீரைக் கேட்டால் ரசாயன கழிவுகளை திறக்கும் கர்நாடகா" - தென்பெண்ணை ஆற்றை காக்க பொங்கியெழுந்த விவசாயிகள்
பல தலைமுறைகளாக பைமாசி நிலங்களில் வாழும் விவசாயிகளுக்குப் பட்டா இல்லாததால், ஒரு வங்கிக்கடன் கூட வாங்க முடியாத நிலை உள்ளதாகவும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : July 21, 2026 at 8:38 PM IST
கிருஷ்ணகிரி: கர்நாடக அரசிடம் காவிரி நீரைக் கேட்டால், அவர்கள் கழிவுநீரை அனுப்புவதாகவும், பல்லுயிர்கள் வாழ்ந்த கெலவரப்பள்ளி அணை இன்று துர்நாற்றம் வீசும் ரசாயனக் குட்டையாக மாறிவிட்டதாகவும் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாநிலத் தலைவர் டி.ரவீந்திரன் தெரிவித்தார்.
கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூரு மாநகரின் ஒட்டுமொத்த கழிவுநீரும், ரசாயனத் தொழிற்சாலைக் கழிவுகளும் எவ்வித சுத்திகரிப்புமின்றி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே உள்ள கெலவரப்பள்ளி அணை வழியாகத் தென்பெண்ணை ஆற்றில் தொடர்ந்து கலக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதனால் கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, திருவண்ணாமலை, கடலூர் உள்ளிட்ட 4 மாவட்ட மக்களின் முக்கிய குடிநீர் மற்றும் பாசன ஆதாரமாக விளங்கும் தென்பெண்ணை ஆறு நச்சாக மாறி வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
அதைக் கண்டித்தும், கழிவுநீரை சுத்திகரித்து அனுப்ப கர்நாடக அரசை வலியுறுத்தியும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் கண்டன நடைப்பயணம் மற்றும் மனு கொடுக்கும் போராட்டம் இன்று (ஜூலை 21) நடைபெற்றது.
விவசாய சங்கத்தின் ஓசூர் வட்டாரத் தலைவர் ராஜா ரெட்டி தலைமையில், கெலவரப்பள்ளி அணையிலிருந்து தொடங்கிய இந்தப் பேரணி ஓசூர் சார் ஆட்சியர் அலுவலகம் வரை சுமார் 2 கிலோமீட்டர் தூரம் நடைபெற்றது.
இதில் 500-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்து கொண்டு, கர்நாடக மற்றும் தமிழ்நாடு அரசுகளுக்கு எதிராகவும், தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் உடனடியாக தலையிடக் கோரியும் கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
அப்போது, கர்நாடகாவிலிருந்து வரும் நச்சுக் கழிவுகளைத் தடுக்க வேண்டும். ஓசூர் மற்றும் பாகலூர் பகுதி தொழிற்சாலைக் கழிவுகள் ஆற்றில் கலப்பதை தமிழக அரசு உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். கெலவரப்பள்ளி அணைக்காக கையகப்படுத்தப்பட்டது போக, மீதமுள்ள 2,000 ஏக்கர் 'பைமாசி' நிலங்களில் பல தலைமுறைகளாக விவசாயம் செய்து வரும் 700 விவசாயக் குடும்பங்களுக்கு உடனடியாகப் பட்டா வழங்க வேண்டும்.
வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள மலைப்பகுதி நிலங்களுக்குப் பட்டா வழங்குவதை தடுக்கும் அரசாணையை ரத்து செய்து, விவசாயிகளுக்கு நில உரிமை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கை முழக்கங்களை எழுப்பியவாறு பேரணி நடைபெற்றது. பின்னர் சார் ஆட்சியரிடம் தங்களது கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அவர்கள் வழங்கினர்.
அதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விவசாய சங்க மாநிலத் தலைவர் டி.ரவீந்திரன், “கர்நாடகா அரசிடம் நாங்கள் காவிரி தண்ணீரைக் கேட்கிறோம். ஆனால் அவர்களோ கழிவுநீரை அனுப்புகிறார்கள். 40 வருடங்களுக்கு முன்பு மான், மயில், மீன்கள் என பல்லுயிர்கள் வாழ்ந்த கெலவரப்பள்ளி அணை, இன்று துர்நாற்றம் வீசும் ரசாயனக் குட்டையாக மாறிவிட்டது.
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தண்ணீர் குடிக்க ஒரு மிருகம் கூட அங்கே இல்லை. இந்த நச்சு நீரைக் குடிப்பதால் கால்நடைகளின் ஆயுட்காலம் குறைகிறது. அதுமட்டுமின்றி மனிதர்களுக்கு சொறி, சிரங்கு போன்ற கொடிய நோய்கள் ஏற்படுகின்றன.
எனவே, நான் சுத்திகரித்து விடுகிறேன் என்று பொய் சொல்லும் கர்நாடக அரசை கடுமையாக கண்டிக்கிறோம். மாநில அரசும், பசுமைத் தீர்ப்பாயமும் இதில் உடனடியாகத் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அதேபோன்று, பல தலைமுறைகளாக பைமாசி நிலங்களில் வாழும் விவசாயிகளுக்குப் பட்டா இல்லாததால், ஒரு வங்கிக்கடன் கூட வாங்க முடியாத நிலை உள்ளது. அரசு உடனடியாக பட்டா வழங்க வேண்டும்" என கோரிக்கை வைத்தார்.