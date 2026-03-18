இதுவரை ரூ.15.96 லட்சம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் - தூத்துக்குடி ஆட்சியர் இளம்பகவத் தகவல்

தேர்தல் நடத்தை விதிகளைக் கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள கண்காணிப்புக் குழு மற்றும் பறக்கும் படைக்குழு என அனைத்தும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டு அறை மூலமாக தீவிரமாகக் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.

மாவட்டத் தேர்தல் அதிகாரி இளம்பகவத்
மாவட்டத் தேர்தல் அதிகாரி இளம்பகவத்
Published : March 18, 2026 at 5:29 PM IST

தூத்துக்குடி: தேர்தல் அறிவிப்புக்கு பின்பு தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஆவணம் இன்றி எடுத்து செல்லப்பட்ட ரூ.15.96 லட்சம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஆட்சியரும், தேர்தல் அதிகாரியுமான இளம்பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.

வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில், 100% வாக்குப்பதிவை இலக்காகக் கொண்டு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பள்ளி, கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்து பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

அதன் தொடர்ச்சியாக, தூத்துக்குடியில் உள்ள காமராஜ் மகளிர் கல்லூரியில் இன்று (மார்ச் 18) நடைபெற்ற வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் ஓவிய போட்டி, ரங்கோலி போட்டி, குரு நாடகம் போட்டி போன்றவை நடத்தப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்டத் தேர்தல் அதிகாரியுமான இளம்பகவத் கலந்து கொண்டு வாக்களிப்பது அவசியம் குறித்து எடுத்துரைத்தார்.

அப்போதே பேசிய அவர், "இந்திய திருநாடு சுதந்திரமடைந்து 75 ஆண்டுகளைக் கடந்து நூற்றாண்டை நோக்கி நடைப்போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இதுவரை எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் தேர்தல் நடைபெறாமல் இருந்ததில்லை. கொரோனா பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் கூட பாதுகாப்பான முறையில் தேர்தலை நடத்தியுள்ளோம். அமெரிக்கா போன்ற வளர்ந்த நாடுகளில் கூட பெண்களுக்கான வாக்குரிமை போராடி தான் கிடைத்துள்ளது.

நமது நாட்டில் சுதந்திரமடைந்த உடனே அரசியல் சாசனத்தின் படி பெண்களுக்கும் வாக்குரிமை என்ற சமத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பெண்கள் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும்; முதல் தலைமுறை பெண் வாக்காளர்களாகிய நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் வாக்கு என்ற ஜனநாயகக் கடமையை நிறைவேற்றி அதனை நீங்கள் வைத்திருக்கும் சமூக ஊடகங்கள் மூலமாகப் பரப்ப வேண்டும். அது உங்களது நண்பர்களையும் வாக்களிக்கத் தூண்டும் வகையில் அமையும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த ஆட்சியர் இளம்பகவத், "போதிய ஆதாரமின்றி எடுத்துச் செல்லப்பட்ட 15.96 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. 20,000 ரூபாய் மதிப்பிலான பரிசுப் பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. தேர்தல் நடத்தை விதிகளைக் கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள கண்காணிப்புக் குழு மற்றும் பறக்கும் படைக்குழு என அனைத்தும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டு அறை மூலமாக தீவிரமாகக் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.

வேடநத்தம் கிராமத்தில் நடந்த மாணவி படுகொலை குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், " விசாரணை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இது குறித்து நான் சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை" என தெரிவித்தார்.

