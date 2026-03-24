ரூ.51 லட்சம் மதிப்புள்ள 18 கிலோ வெள்ளி கொலுசுகள் பறிமுதல்
ஈரோடு மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகை, பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
Published : March 24, 2026 at 5:00 PM IST
ஈரோடு : சத்தியமங்கலம் - மைசூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட 18.700 கிலோ எடையுள்ள வெள்ளி நகைகளை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர வாகன தணிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தேர்தல் நடத்தை விதிகளின் படி உரிய ஆவணங்களின்றி ரூ.50 ஆயிரத்திற்கு அதிகமாக கொண்டு செல்லப்படும் பணம் மற்றும் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும். அந்த வகையில், ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் தீவிர வாகன தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (மார்ச் 24) சத்தியமங்கலம் - மைசூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் உள்ள திம்பம் மலைப் பாதையில் வாகன தணிக்கை மேற்கொண்டபோது, அவ்வழியாக வந்த கேரள பதிவெண் கொண்ட காரை தடுத்து நிறுத்தி சோதனையிட்டனர்.
அப்போது காரில் வைக்கப்பட்டிருந்த பைகளில் 18.700 கிலோ எடையுள்ள வெள்ளி கொலுசுகள், ஜிமிக்கி, அலங்கார நகைகள் மற்றும் கவரிங் நகைகள் இருந்தது தெரிய வந்தது. இந்த நகைகளின் மதிப்பு ரூ.51 லட்சம் என கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து காரில் இருந்தவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், அவர் கேரள மாநிலம் திருச்சூரை சேர்ந்த நெல்சன் என்பதும் வெள்ளி நகை தயாரிப்பு தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளார் என்பது தெரிய வந்தது. மேலும், அந்த நகைகளை பெங்களூருக்கு விற்பனைக்கு கொண்டு செல்வதாக அவர் தெரிவித்தார். இருப்பினும், நகைகளை கொண்டு செல்ல உரிய ஆவணங்கள் இல்லாத காரணத்தினால், நகைகளை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படையினர் பவானிசாகர் சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் நடத்தை அலுவலர் சுதாகரனிடம் ஒப்படைத்தனர்.
இதே போன்று பண்ணாரி சோதனைச் சாவடியில் வாகனத் தணிக்கையில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டிருந்த போது, கர்நாடக வியாபாரின் காரை நிறுத்தி சோதனை நடத்தினர். அதில் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.1.34 லட்சம் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும், தாளவாடி அடுத்த மெட்டல் வாடி அருகே உமர்ந்தாத் என்பவரிடமிருந்து ரூ.1,38,200 பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
தமிழ்நாடு கர்நாடக எல்லையான அரேபாளையத்தில் கணேசன் கொண்டு வந்த ரூ.55 ஆயிரமும், அரசூர் மாக்கினாங்கோம்பை சாலையில் செல்வராஜ் கொண்டு வந்த ரூ.54,750, அத்தாணி சாலையில் மயில்சாமி என்பவரிடமிருந்து ரூ.59,800 ரூபாயும், பண்ணாரி சோதனைச்சாவடியில் பிரபு என்பவரிடமிருந்து ரூ.54 ஆயிரமும், கொள்ளேகால் பிரிவு சாலையில் கேவி குமாரிடமிருந்து ரூ1 லட்சத்து 49 ஆயிரத்து 800 ரூபாயும், சத்தியமங்கலம் பண்ணாரி சாலை கோம்புப்பள்ளம் என்ற இடத்தில் அரசு பேருந்தில் புளி வியாபாரி சின்னன்னன் கொண்டு வந்த ரூ.1 லட்சத்து 45 ஆயிரமும் என மொத்தம் ரூ.7 லட்சத்து 34 ஆயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்து உதவி தேர்தல் நடத்தை அலுவலர் ஜமுனாராணியிடம் பறக்கும் படையினர் ஒப்படைத்தனர்.
இது குறித்து தேர்தல் நடத்தை அலுவலர் சுதாகர் கூறுகையில், “பொதுமக்கள் பணம் மற்றும் பொருட்கள் கொண்டு செல்லும்போது, உரிய ஆவணங்கள் காட்ட வேண்டும். கொண்டு வரும் பொருட்கள் தேர்தல் பரசு பொருட்கள் இல்லை என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். உங்கள் பணம் தான் என்பதற்கு ஆதாரம் காட்ட வேண்டும். இல்லையெனில் பறிமுதல் செய்யப்படும்” என தெரிவித்தார்.