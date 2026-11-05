உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு தயாராகும் தமிழ்நாடு - வார்டு மறுவரையறை பணிகள் தீவிரம்
உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டிய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை நிர்ணயம் செய்ய அரசுக்கு பரிந்துரை செய்யலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 5, 2026 at 5:42 PM IST
சென்னை: உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வார்டு மறுவரையறை பணிகளை தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்றது. அதன் பின்னர் பேருராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் வார்டு எல்லை மறுவரையறை செய்யும் பணிகள் தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையத்தால் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் பணிகள் முடிந்தப் பின்னர் தான் உள்ளாட்சிக்களுக்கு தேர்தல் நடத்துவது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிடும் என்றுத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு மாநிலத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், “ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான எல்லை மறுவரையறை கூட்டம் இன்று (நவம்பர் 5) தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணைய கூட்டரங்கில், தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் எல்லை மறுவரையறை ஆணைய தலைவர் ஜோதி நிர்மலாசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது.
அந்த கூட்டத்தில் பொன்னமராவதி நகராட்சி, கந்தர்வகோட்டை பேரூராட்சி, கந்தர்வக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட பாதூர் கிராம ஊராட்சி மற்றும் தென்காசி மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட மேலவீராணம், துத்திக்குளம் கிராம ஊராட்சிகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேண்டிய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை நிர்ணயம் செய்தல் குறித்து வரப்பெற்ற மனுக்கள் மீது விவாதிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டிய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை நிர்ணயம் செய்ய தமிழ்நாடு அரசுக்கு பரிந்துரை செய்யலாம் என மறுவரையறை ஆணைய கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்பட்டது. மேலும் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு எல்லை மறுவரையறை நிர்ணய செயல்முறைகளை விரைந்து முடிக்கும் பொருட்டு, மறுவரையறை பணி மேற்கொள்ள உத்தேச கால அட்டவணை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.
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இந்த ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான எல்லை மறுவரையறை கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு எல்லை மறுவரையறை ஆணைய உறுப்பினர்களான, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி இயக்கக ஆணையர் அமுதவல்லி, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் மதுசூதன் ரெட்டி , பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன், பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர் கே.பி. கார்த்திகேயன் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணைய செயலாளர் சண்முக சுந்தரம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்“ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.