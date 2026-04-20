கோவை மாவட்டம்: செந்தில்பாலாஜியின் வியூகத்தால் அனைத்தையும் அள்ளுமா திமுக?
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளின் நிலவரத்தை அறிந்து கொள்ளலாம்.
Published : April 20, 2026 at 10:32 AM IST|
Updated : April 20, 2026 at 11:03 AM IST
கோயம்புத்தூர்: கோவை மாவட்டத்தில் மொத்தம் 10 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இதில் கோவை தெற்கு, சிங்காநல்லூர், மேட்டுப்பாளையம், பொள்ளாச்சி, தொண்டாமுத்தூர், சூலூர், வால்பாறை, கிணத்துக்கடவு மற்றும் கவுண்டம்பாளையம் ஆகிய 9 தொகுதிகளின் தேர்தல் கள நிலவரத்தை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.
கோவை தெற்கு
மேற்கு மண்டலத்தின் தலைநகராக இருப்பது கோவை. கோவையின் இதயமாக இருப்பது கோவை தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி ஆகும். இந்த தொகுதியை பொறுத்த வரை, அதிமுக, திமுக இடையே தான் நேரடி போட்டி. இருப்பினும், நாதக மற்றும் தவெக வேட்பாளர்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.
கோவை மாநகராட்சியின் 21 ஆவது முதல் 47 ஆவது வரையிலான 26 வார்டுகளை உள்ளடக்கிய தொகுதி இதுவாகும். வர்த்தகம், அரசு அலுவலகங்கள் சார்ந்த முற்றிலும் நகர்ப் பகுதிகளைக் கொண்ட தொகுதி. இங்கு ஆண் வாக்காளர்கள் 86,755, பெண் வாக்காளர்கள் 92,521, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 32 என மொத்தம் 1,79,308 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
உக்கடம், ஆத்துப்பாலம் சாலையில் பாலம், அவிநாசி சாலையில் பாலம் கட்டப்பட்டு திறக்கப்பட்டிருந்தாலும், போக்குவரத்து நெரிசல் குறையவில்லை. அவிநாசி மேம்பாலம் தொடங்கும் உப்பிலிபாளையம் பகுதி வாகன ஓட்டிகளுக்கும் குழப்பம் ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதால் தினசரி நெரிசல் ஏற்படுகிறது. காந்திபுரம், அவிநாசி சாலை, ஆட்சியர் அலுவலகம், ரயில் நிலையம் பகுதிகளில் சுரங்கப் பாதைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை உள்ளது. மாநகர சாலைகள், கழிவுநீர் கால்வாய்கள் சீரமைக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. குடிநீர் தட்டுப்பாடு, தெரு நாய்கள் தொல்லை அதிகளவில் உள்ளதாக புகார் முன்வைக்கப்படுகிறது.
இதுவரை வென்றவர்கள்
- 2011 - அதிமுகவை சேர்ந்த ஆர்.துரைசாமி, 80,637 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.
- 2016 - அதிமுகவை சேர்ந்த அம்மன் கே.அர்ச்சுணன், 59,788 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.
- 2021 - பாஜகவை சேர்ந்த வானதி சீனிவாசன், 53,209 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.
இந்த முறை களம் காணும் வேட்பாளர்கள்
- வி.செந்தில் பாலாஜி - திமுக
- அம்மன் கே.அர்ச்சுணன் - அதிமுக
- வீ.பேரறிவாளன் - நாம் தமிழர் கட்சி
- வி.செந்தில்குமார் - தவெக
ஆகிய முக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் உள்ளிட்ட மொத்தம் 31 பேர் போட்டியிடுகின்றனர். கோவை மாவட்டத்தில் அதிக வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதி இதுவாகும்.
கள நிலவரம் என்ன?
கடந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணி மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருந்த நிலையிலும் 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் கோவை தொகுதியில் திமுக வெற்றி பெற்றிருந்தது. அந்த கட்சியின் வேட்பாளர் கணபதி ராஜ்குமார், பாஜகவின் அண்ணாமலையை விட 8,350 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்றிருந்தார்.
இதனிடையே, கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டு இரண்டாம் இடம்பிடித்த கமல்ஹாசனும் தற்போது கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ளதால், திமுகவின் கை ஓங்கியுள்ளது. இது மட்டுமின்றி, கடந்த 5 ஆண்டுகளில் கோவையில் தமிழ்நாட்டின் நீண்ட ஜி.டி.நாயுடு மேம்பாலம், செம்மொழிப் பூங்கா, மேற்கு புறவழிச்சாலை, ஐ.டி. பார்க் உள்ளிட்ட திட்டங்கள் திமுகவிற்கு கைக்கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இத்தொகுதியின் பொறுப்பு அமைச்சராகவும், கட்சியின் மண்டல பொறுப்பாளராகவும் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்டு பணியாற்றி வருகிறார். இந்நிலையில், கரூரை சேர்ந்த அவர், தற்போது கோவை தெற்கில் போட்டியிடுகிறார்.
அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் அம்மன் கே.அர்ச்சுணன் ஏற்கனவே பதவியில் இருந்தவர். 2016-ம் ஆண்டு வானதி சீனிவாசனுக்கு விட்டுக் கொடுத்து கோவை வடக்கில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். தற்போது மீண்டும் தெற்கிற்கு திரும்பியுள்ளார். இத்தொகுதி அதிமுகவின் கோட்டை என கருதப்படுவதால் அவர் பணியாற்றி வருகிறார்.
இவர்களுக்கு மத்தியில் நாம் தமிழர் கட்சியில் 25 வயதான இளைஞர் வீ.பேரறிவாளன் மற்றும் தவெக சார்பில் தொழிலதிபர் வி.செந்தில்குமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகிறார்கள்.
சிங்காநல்லூர் தொகுதி
கோவை மாவட்டத்தில் நகர்ப்புறத்தில் அமைந்துள்ள சிங்காநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதியானது, தொழில் நிறுவனங்கள், மருத்துவமனை, கல்வி நிறுவனங்கள் நிறைந்ததாகும். கோவையில் இருந்து மதுரை, திருச்சி, விருதுநகர், நெல்லை உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களுக்கு பேருந்துகளில் செல்லும் மக்கள், சிங்காநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து தான் செல்ல வேண்டும். அதே போல, சிங்காநல்லூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பீளமேடு சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து சார்ஜா, சிங்கப்பூர், அபுதாபி, கொழும்பு உள்ளிட்ட நாடுகள் மற்றும் மும்பை, பெங்களூரு, சென்னை உள்ளிட்ட நாட்டின் முக்கிய நகரங்களுக்கு விமானப் போக்குவரத்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
சாலைப் போக்குவரத்தில் திருச்சி சாலை, காமராஜ் சாலை பிரதான சாலையாக உள்ளன. டைடல் பூங்கா, இஎஸ்ஐ மருத்துவக் கல்லூரி, பெரியகுளத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பறவைகள், பூச்சிகளுக்கான பல்லுயிர் பாதுகாப்பு மண்டலம் ஆகியவை இத்தொகுதியின் முக்கியப் பகுதிகளாக விளங்குகின்றன. இத்தொகுதியில் மொத்தம் 2,69,941 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 1,30,529 ஆண் வாக்காளர்கள், 1,39,388 பெண் வாக்காளர்கள், 24 மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் உள்ளனர். தொகுதியில் சாலை, மழை நீர் வடிகால், சுகாதாரம், தெருவிளக்கு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் பெரிதாக எதுவும் மேற்கொள்ளவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டும் உள்ளது.
இதுவரை வென்றவர்கள்
2016 - திமுக வேட்பாளர் நா.கார்த்திக், 75,459 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.
2021 - அதிமுக வேட்பாளர் கே.ஆர்.ஜெயராம் 81,244 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.
இந்த முறை களம் காணும் வேட்பாளர்கள்
- கே.ஆர்.ஜெயராம் - அதிமுக
- வி.ஸ்ரீநிதி - காங்கிரஸ்
- வழக்கறிஞர் கு.நேருஜி - நாதக
- கே.எஸ். ஸ்ரீகிரி பிரசாத் - தவெக
கள நிலவரம் என்ன?
அதிமுக வேட்பாளர் கே.ஆர்.ஜெயராம் இரண்டாம் முறை மீண்டும் களம் காணும் நிலையில், அவருக்கு சாதகமான சூழல் நிலவுகிறதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஸ்ரீநிதி முதன்முறை இத்தொகுதியில் போட்டிடுவதால், அவர்களுக்கான வரவேற்பு பெரியவளவில் இல்லை என்றே தெரிகிறது.
கோவை மாவட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியில் மூத்த நிர்வாகிகள், அனுபவம் மிக்கவர்கள் பலர் இருந்தும், கட்சியில் இணைந்து 2 ஆண்டுகளே ஆன வி.ஸ்ரீநிதிக்கு போட்டியிட வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது, காங்கிரஸ் வட்டாரத்தில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், சமூக வாக்குகள் அடிப்படையில் அவர்களுக்கான ஆதரவு தொகுதியில் இருக்கிறது என்றும் கூறப்படுகிறது.
மேலும், நாதக சார்பில் நோட்டரி வழக்குரைஞர் கு.நேருஜி மற்றும் தவெக சார்பில் வழக்குரைஞர் கே.எஸ். ஸ்ரீகிரி பிரசாத் ஆகியோர் போட்டியிடுகிறார்கள்.
மேட்டுப்பாளையம் தொகுதி
கோவை மாவட்டத்தில் உதகை செல்லும் முக்கிய வழித்தடமாக மேட்டுப்பாளையம் உள்ளது. மேட்டுப்பாளையம், காரமடை, கூடலூர் ஆகிய 3 நகராட்சிகள், சிறுமுகை, வீரபாண்டி ஆகிய பேரூராட்சிகள் மற்றும் காரமடை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் 17 ஊராட்சி, பெரியநாயக்கன்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பிளிச்சி ஊராட்சி என மொத்தம் 18 ஊராட்சிகள் உள்ளன. வன பத்ரகாளியம்மன் கோவில், காரமடை அரங்கநாதர் கோயில், குமரன் குன்று கல்யாண சுப்பிரமணியர் கோயில், குருந்தமலை குழந்தை வேலாயுதன் கோயில், ஓதிமலை ஆறுமுகம் கொண்ட முருகன் உள்ளிட்ட கோயில்கள் இத்தொகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற திருத்தலங்களாக உள்ளன.
2,79,438 வாக்காளர்கள் கொண்ட மேட்டுப்பாளையத்தில் 1,33,022 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,46,382 பெண் வாக்காளர்களும் உள்ளனர். காரமடை சாலையில் உள்ள குட்டையூரில் இருந்து உதகை சாலையில் டேன் இண்டியா வரை மேம்பாலம் அமைக்க ரூ.299 கோடி ஒதுக்கப்பட்டு, பணி கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதால் அப்பகுதி மக்களிடையே அதிருப்தி உள்ளது.
இதுவரை வென்றவர்கள்
2016 - அதிமுக வேட்பாளர் ஓ.கே.சின்னராஜ் வெற்றி பெற்றார்.
2021 - அதிமுக வேட்பாளர் ஏ.கே.செல்வராஜ் வெற்றி பெற்றார்.
இந்த முறை களம் காணும் வேட்பாளர்கள்
- ஓ.கே.சின்னராஜ் - அதிமுக
- கே.கவிதா கல்யாணசுந்தரம் - திமுக
- சு.கோபாலகிருஷ்ணன் - நாதக
- சுனில் ஆனந்த் - தவெக
கள நிலவரம் என்ன?
திமுகவில் டி.ஆர்.சண்முகசுந்தரத்துக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படாதது, அவரது ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், இதனால் தொண்டர்கள் மத்தியில் குழப்பம் உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது மட்டுமின்றி, திமுக வேட்பாளர் கவிதா கல்யாணசுந்தரம், மக்களிடம் அறிமுகமில்லாதவர். இந்த சூழலில் பெரும் பலம் கொண்ட அதிமுகவை எதிர்த்து திமுக எப்படி இத்தொகுதியில் வெற்றிப் பெறவுள்ளது என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. அதே வேளையில் நாதக, தவெக வேட்பாளர்களால் வாக்குகள் பிரியும் சூழலும் உள்ளது. இக்காரணங்களினால், கடந்த தேர்தலைப் போலவே மீண்டும் இந்தத் தேர்தலிலும் வெற்றி வித்தியாசம் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
பொள்ளாச்சி தொகுதி
தென்னை நகரம் என்றழைக்கப்படும் பொள்ளாச்சியில் தென்னை விவசாயம், தென்னை சார்ந்த தொழில்கள் அதிகம். மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருள்கள் உள்ளிட்டவை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுகின்றன. ஆண்டுக்கு ரூ.2,000 கோடிக்கும் மேல் ஏற்றுமதி நடைபெற்று வருகிறது. பொள்ளாச்சியில் சுப்ரமணியம் சுவாமி கோயில், மாரியம்மன் கோயில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற கோயில்களாகும். ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்திலேயே பொள்ளாச்சி வருவாய் கோட்டம் உருவாக்கப்பட்டது.
இந்த வருவாய் கோட்டத்தில் உள்ள பொள்ளாச்சி சட்டமன்றத் தொகுதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 96,061 ஆண் வாக்காளர்கள், 1,05,919 பெண் வாக்காளர்கள், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 35 என மொத்தம் 2,02,015 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். பொள்ளாச்சி தொகுதியில் நகரங்களை விட கிராமங்கள் அதிகம். பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட 36 வார்டுகள், நெகமம் பேரூராட்சி உள்ளன. பொள்ளாச்சியை தனி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நெடுநாட்களாக முன்வைக்கப்படுகிறது.
இதுவரை வென்றவர்கள்
2016 - அதிமுக வேட்பாளர் பொள்ளாச்சி வி.ஜெயராமன்
2021 - அதிமுக வேட்பாளர் பொள்ளாச்சி வி.ஜெயராமன்
இந்த முறை களம் காணும் வேட்பாளர்கள்
- பொள்ளாச்சி வி.ஜெயராமன் - அதிமுக
- நித்தியானந்தன் - கொமதேக
- செந்தில்குமார் - நாதக
- ராமநாதன் - தவெக
கள நிலவரம் என்ன?
தற்போது அதிமுக சார்பில் களம் காணும் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன், தொடர்ந்து 4 முறை வெற்றி பெற்றவர். இவருக்கு இத்தொகுதி விவசாயிகள் உட்பட பொதுமக்களிடம் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. இவரை எதிர்த்துப் போட்டியிடும் கொமதேக வேட்பாளர் நித்தியானந்தன் கடந்த மூன்று தேர்தல்களிலும் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தவர். இருப்பினும், மக்கள் நலச்சங்கம் என்ற அமைப்பின் மூலம் இத்தொகுதியில் பல்வேறு சமூக சேவையை ஆற்றி வருகிறார். இவர்களை எதிர்த்து போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர் ராமநாதனுக்கு இளைஞர்கள், பெண்கள் மத்தியில் வரவேற்பு உள்ளது. நாதக வேட்பாளர் செந்தில்குமாரை பொறுத்தவரை கடந்த முறை போல் இந்த முறையில் வாக்குகளை பிரிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தொண்டாமுத்தூர் தொகுதி
கோவை மாவட்டத்தில் மாநகரப் பகுதியில் தொடங்கி மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை அடிவாரம் வரையிலான பகுதிகளை கொண்ட கிராமும், நகரமும் இணைந்த பெரிய தொகுதியாக தொண்டாமுத்தூர் உள்ளது. வெள்ளிங்கிரி ஆண்டவர் கோயில், பேரூர் பட்டீசுவரர் கோயில், ஈஷா யோக மையம், கோவை குற்றாலம், காருண்யா பல்கலைக்கழகம், நொய்யல் ஆறு போன்ற முக்கிய இடங்களைக் கொண்டது. நொய்யல் ஆறு தொடங்கும் பகுதியில் இருந்து மாநகரை அடையும் வரை தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியில் ஓடுவதால் வேளாண் தொழில் செழித்து விளங்குகிறது. தென்னை, பாக்கு, திராட்சை, காய்கறி சாகுபடி நடைபெறுகிறது. நகரப் பகுதிகளில் குறு, சிறு நிறுவனங்கள், பண்ணை வீடுகள், ரியல் எஸ்டேட் தொழில்கள் நடைபெறுகின்றன.
இந்தத் தொகுதியில் 2.87 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். யானை - மனித போதலை தடுப்பது, சாலை, சாக்கடை, குடிநீர் ஆகிய அடிப்படை வசதிகள், விளைபொருள்களை சேமித்து வைக்கும் வசதி ஆகியவை முக்கிய கோரிக்கையாக உள்ளது.
இதுவரை வென்றவர்கள்
2016 - அதிமுக வேட்பாளர் எஸ்.பி.வேலுமணி
2021 - அதிமுக வேட்பாளர் எஸ்.பி.வேலுமணி
இந்த முறை களம் காணும் வேட்பாளர்கள்
- எஸ்.பி.வேலுமணி - அதிமுக
- என்.ஆர்.கார்த்திகேயன் - திமுக
- ரஜபுநிஷா - நாதக
- ஆர்.சதீஷ் ராஜூ - தவெக
கள நிலவரம் என்ன?
இத்தொகுதியை பொறுத்தவரை அதிமுகவிற்கான செல்வாக்கு என்பது அதிகளவில் உள்ளது. எஸ்.பி.வேலுமணி 2 முறை அமைச்சராகவும் இருந்ததால், தொகுதியில் பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை எடுத்துள்ளார். மேலும், விழாக்காலங்களில் தொகுதி மக்களுக்கு பரிசுப் பொருட்களை அள்ளிக் கொடுத்துள்ளார். இவரை எதிர்த்து போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர், களப் பணியில் மூலம் மக்கள் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறார்கள். அதே நேரம், மக்களவை தேர்தலில் திமுக வெற்றது மற்றொரு பலமாக அமைந்துள்ளது. அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ கே.பி.ராஜூவின் மகனான ஆர்.சதீஷ் ராஜூ தவெகவின் வேட்பாளராக களம் இறங்கியுள்ளார். நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் தொழில்முனைவோரான ஜா.ரஜபுநிஷா என்ற 25 வயது இளம்பெண் போட்டியிடுகிறார்.
சூலூர் தொகுதி
2011-ல் தொகுதி சீரமைப்பின்போது புதிதாக உருவானது சூலூர் தொகுதி. இத்தொகுதியில் விசைத்தறி, விவசாயம் பிரதானத் தொழிலாக உள்ளது. இத்தொகுதியில் அதிமுக அதிக பலம் கொண்டதாக இருந்து வருகிறது.
இதுவரை வென்றவர்கள்
2016 - அதிமுக வேட்பாளர் ஆர்.கனகராஜ்
2019 - இடைத்தேர்தல் - அதிமுக வேட்பாளர் வி.பி.கந்தசாமி
2021 - அதிமுக வேட்பாளர் அதிமுக வேட்பாளர் வி.பி.கந்தசாமி
இந்த முறை களம் காணும் வேட்பாளர்கள்
- வி.பி.கந்தசாமி - அதிமுக
- தளபதி முருகேசன் - திமுக
இத்தொகுதியை பொறுத்தவரை அதிமுக, திமுக இடையேதான் போட்டி. திமுக சார்பில் கடந்த தேர்தல்களில் கூட்டணி கட்சியான கொமதேக-விற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. இருப்பினும், 2019-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் திமுக நேரடியாக மோதியது. அதில் 10 ஆயிரம் மேற்பட்ட வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. இந்நிலையில், தற்போது மீண்டும் திமுக, அதிமுகவை நேரடியாக எதிர்கொள்கிறது. அதிமுக வேட்பாளர் வி.பி.கந்தசாமியை பொறுத்தவரை மக்களிடையே பெரும் செல்வாக்கு உள்ளவராக திகழ்கிறார். இந்த முறையாவது எப்படியாவது இத்தொகுதியை திமுக வசம் கொண்டு வர வேண்டும் என திமுக தீவிரமாக தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. கோவையில் உள்ள இதர தொகுதிகள் போலவே, நாதக, தவெக ஆகியவை வாக்குகளைப் பிரிக்கும் கட்சிகளாக மட்டுமே திகழும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வால்பாறை தொகுதி
கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரே தனி தொகுதி. வால்பாறை, மலைகளையும், தேயிலைத் தோட்டங்களையும், தென்னந்தோப்புகளையும் கொண்ட பசுமையான தொகுதியாகும். அதிமுக அதிகபட்சமாக 5 முறை வெற்றி பெற்றுள்ள இந்தத் தொகுதியில், அதிமுக, திமுக, காங்கிரஸ், தமாகா, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் என மொத்தம் 5 அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் பல்வேறு காலகட்டங்களில் வெற்றி பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இங்கு 1.72 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 2021-ம் ஆண்டு வெற்றி பெற்ற அதிமுக வேட்பாளர் டி.கே. அமுல் கந்தசாமி உடல் நலக்குறைவால் கடந்த ஜூன் மாதம் காலமானார். இதையடுத்து வால்பாறை தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தொகுதியின் பெயர் வால்பாறை என்றாலும் மலைப் பிரதேசத்தில் சுமார் 45 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் மட்டுமே உள்ளனர். எஞ்சியவர்கள் சமவெளிப் பகுதிகளான சேத்துமடை, வேட்டைக்காரன்புதூர், ஆனைமலை, கோட்டூர் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் வசிக்கின்றனர். மலைப் பகுதியில் தேயிலை தோட்டத் தொழிலும், சமவெளியில் தென்னை விவசாயம், தேங்காய் நார் தொடர்பான தொழில்களும் அதிகம் நடைபெறுகிறது.
இதுவரை வென்றவர்கள்
2021 - அதிமுக வேட்பாளர் டி.கே.அமுல் கந்தசாமி
இந்த முறை களம் காணும் வேட்பாளர்கள்
- டி.லட்சுமண சிங் - அதிமுக
- குட்டி (எ) ஆ.சுதாகர் - திமுக
- உமாதேவி பெரியாண்டி - நாதக
- ஸ்ரீதரன் - தவெக
அதிமுக வேட்பாளராக களம் இறக்கப்பட்டுள்ள டி.லட்சுமண சிங், கிணத்துக்கடவு பேரூராட்சி வார்டு கவுன்சிலராகவும் தனியார் பள்ளி தாளாளராகவும் உள்ளார். இருப்பினும், அதிமுக வேட்பாளர் வெளியூரைச் சேர்ந்தவர் என்பது மலைப்பிரதேசத்தில் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது. திமுக சார்பில் போட்டியிடும் சுதாகர் முதன்முறையாக தேர்தலை சந்திக்கிறார். சமவெளி வாக்காளர்களே வெற்றியை தீர்மானிக்கும் நிலையில் இருப்பவர்கள் என கூறப்படுகிறது. நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளராக சேத்துமடையை சேர்ந்த பெ.உமாதேவி என்பவர் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த தொகுதியை பொறுத்தவரை, நகராட்சியில் அதிகமான வார்டுகள் திமுக வசம் உள்ளதாலும், இப்பகுதி தொழில் சார்ந்த பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு இன்னும் தீர்வு காணப்பாடாத நிலையில், அதிமுக தவிர்த்து இதர வேட்பாளர்களுக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கருதப்படுகிறது.
கிணத்துக்கடவு தொகுதி
கோவை நகரின் தெற்கு பகுதிகளை உள்ளடக்கிய பகுதியாக கிணத்துக்கடவு உள்ளது. தக்காளி, காய்கறி விவசாயம் பெருமளவில் நடைபெறுகிறது. இத்தொகுதியில் 3,00,486 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
இதுவரை வென்றவர்கள்
2016 - அதிமுக வேட்பாளர் ஏ.சண்முகம்
2021 - அதிமுக வேட்பாளர் செ.தாமோதரன்
இந்த முறை களம் காணும் வேட்பாளர்கள்
- தாமோதரன் - அதிமுக
- சபரி கார்திகேயன் - திமுக
- விகேஷ் குமார் - தவெக
- பானுப்பிரியா செந்தில்குமார் - நாதக
கிணத்துக்கடவு தொகுதியில் இதுவரை ஏழு முறை அதிமுகவும் மூன்று நான்கு முறை திமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த பகுதியில் கவுண்டர் சமூகம் மற்றும் கோனார் சமூகம் அதிகமாக உள்ளதால் இவர்கள் யாருக்கு வாக்களிக்கிறார்களோ அவர்கள் மட்டுமே வெற்றி பெற முடியும். கடந்த ஐந்து முறை அதிமுக தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றதாக நிலையில், இந்த முறை திமுக நேரடியாக மோதுகிறது. முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கந்தசாமியின் பேரன் சபரி கார்திகேயன் போட்டியிடுவதால் அவருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனிடையே, தவெக சார்பில் போட்டியிடும் விகேஷ் குமாருக்கு அதிமுகவின் வாக்குகள் கிடைக்கும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி
புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அதிக அளவில் வசிக்கும் மாநகர பகுதிகளையும், கிராமங்கள், ஆனைகட்டி, பாலமலை உள்ளிட்ட மலைப்பகுதிகளையும், சமவெளிப்பகுதிகளையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. இந்தத் தொகுதியில் விவசாயம், பஞ்சாலைகள், மோட்டார் பம்ப் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள், ஐ.டி.பார்க், டைட்டல் பார்க், 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சிறு, குறு தொழிற்கூடங்கள், லேத் பட்டறைகள், செங்கல் சூளைகள், கால்நடை வளர்ப்பு, தொழில் நிறுவனங்கள் நிறைந்த தொகுதியாகவும் விளங்குகிறது.
தொகுதி மறுசீரமைப்பில் சிங்காநல்லூர், தொண்டாமுத்தூர் தொகுதிகளில் இருந்து பிரிந்த பகுதிகளைச் சேர்ந்து கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது. இத்தொகுதியில் மொத்தம் 4,07,507 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
இதுவரை வென்றவர்கள்
2016 - அதிமுக வேட்பாளர் வி.சி.ஆறுக்குட்டி
2021 - அதிமுக வேட்பாளர் பி.ஆர்.ஜி.அருண்குமார்
இந்த முறை களம் காணும் வேட்பாளர்கள்
- ஆர்.ஜி.அருண்குமார் - அதிமுக
- சூரிய பிரகாஷ் - காங்கிரஸ்
- கனிமொழி சந்தோஷ் - தவெக
- கலாமணி - நாதக
அதிமுக சார்பில் ஆர்.ஜி.அருண்குமார் இரண்டாவது முறையாக போட்டியிடுகிறார். இவரை எதிர்த்து போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களுக்கு தொகுதியில் பெரியளவு எதிர்பார்ப்பு இல்லை என கூறப்படுகிறது. தவெக, நாதக வேட்பாளர்கள் கணிசாமாக வாக்குகளை ஈர்த்தாலும், வெற்றி என்பது அதிமுகவின் வசம் தான் என அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.