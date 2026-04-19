தேர்தல் களம் 2026: தொகுதி மாறிய நயினார்; ராதாபுரத்தில் மீண்டும் அப்பாவு - நெல்லை மாவட்ட கள நிலவரம்
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பாளையங்கோட்டை, திருநெல்வேலி ஆகிய 2 தொகுதகளில் திமுக வேட்பாளர்களும், அம்பாசமுத்திரம், நாங்குநேரி ஆகிய தொகுதிகளில் அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களும் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. ராதாபுரம் தொகுதியில் இழுபறி ஏற்படும் எனத் தெரிகிறது.
Published : April 19, 2026 at 11:51 AM IST
-BY இரா.மணிகண்டன்
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி என்றதும் நமக்கு நினைவுக்கு வருவது அல்வாவும், தாமிரபரணி நதியும் தான். ஆற்றங்கரை நாகரிகத்தை கொண்ட இந்த மாவட்டம், 3 ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான வராலற்றைக் கொண்டது. 'நெல்லை சீமை' என்றழைக்கப்பட்டு வந்த இந்த மாவட்டத்தில் இருந்துதான் 1986இல் தூத்துக்குடி மாவட்டமும், 2019இல் தென்காசி மாவட்டமும் பிரிந்தன.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் திருநெல்வேலி, பாளையங்கோட்டை, நாங்குநேரி, அம்பாசமுத்திரம், ராதாபுரம் ஆகிய 5 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. இந்த மாவட்டத்தில் தேவர் சமூகத்தினர், நாடார் சமூகத்தினர், பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த தேவேந்திரகுல வேளாளர்கள் கணிசமாக உள்ளனர்.
திருநெல்வேலி சட்டமன்ற தொகுதி
மாவட்டத்தின் பெயரைக் கொண்ட இந்த தொகுதி, மாநகரையும் கிராமங்களையும் கொண்டதாக இருக்கிறது.
வாக்காளர்கள் விவரம் - எஸ்.ஐ.ஆர்.க்குப் பிறகு
ஆண்கள்: 1,33,571
பெண்கள்: 1,42,206
மூன்றாம் பாலினம்: 80
மொத்தம்: 2,75,857
கள நிலவரம்
இந்த தொகுதியில், கடந்த 2011-இல் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட நயினார் நாகேந்திரன் வெற்றி பெற்றார். 2016-இல் திமுக வேட்பாளர் லட்சுமணன் வெற்றி பெற்றார். 2021-இல் அதிமுகவில் இருந்து விலகி பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட நயினார் நாகேந்திரன் வெற்றி பெற்றார். 1989-க்குப் பிறகு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் இந்த தொகுதியில் திமுகவும், அதிமுகவும் மாறி மாறி வெற்றி பெற்று வந்துள்ளன. இந்த முறை திமுக வெற்றி பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
திமுக சார்பில் மாநகர ( மேற்கு) திமுக செயலாளர் சுப்பிரமணியன் களம் காண்கிறார். அதிமுக சார்பில் மாநகர மாவட்ட செயலாளர் தச்சை கணேஷ ராஜாவும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சத்யா என்பவரும், தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் தொழிலதிபர் ஆர்எஸ்.முருகனும் போட்டியிடுகின்றனர். இவர்களைத் தவிர, புதிய தமிழகம், பகுஜன் சமாஜ் போன்ற கட்சிகள் மற்றும் சுயேச்சைகள் என மொத்தம் 21 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.
அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் தச்சை கணேச ராஜா, உள்ளூரில் மக்கள் செல்வாக்கு உடையவர். இந்த தொகுதியில் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த தேவேந்திரகுல வேளாளர் பிரிவினரும், (26-30%), பிள்ளைமார்(20-22%) சமூகத்தினரும் அதிகம் வசிக்கின்றனர். இவர்களின் வாக்குகள் தான் இந்த தொகுதியின் வெற்றியை, தோல்வியை தீர்மானிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
இந்த தொகுதியில், தேவேந்திரகுல வேளாளர் சமூக மக்களுக்கு போராடி வரும் புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமியின் மகன் ஷியால் கிருஷ்ணசாமி போட்டியிடுகிறார். அவர் தனது சமூக மக்களின் பெருவாரியான வாக்குகளை பெறுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது.
தவெக வேட்பாளரான தொழிலதிபர் ஆர்.எஸ்.முருகன் தேவர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் அவர் தனது சமூகத்தினரின் வாக்குகளை கணிசமாக பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிமுக வேட்பாளர் தச்சை கணேசராஜாவும் தேவர் சமூகம என்பதால் இந்த சமூகத்தினரின் வாக்குகள் பிரிந்து, அதிமுகவின் வெற்றி பாதிக்கப்படும் வாய்ப்பும், திமுக வேட்பாளர் சுப்ரமணியன் வெற்றி பெறும் வாய்ப்பும் அதிகமாக உள்ளதாக கள நிலவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பாளையங்கோட்டை
தமிழகத்தின் ஆக்ஸ்போர்ட் என்று அழைக்கப்படும் பெருமை இத்தொகுதிக்கு உண்டு.
வாக்காளர் விவரம்
ஆண்கள்: 1,24,935
பெண்கள்: 1,32,376
மூன்றாம் பாலினம்: 18
மொத்தம்: 2,57,329
கள நிலவரம்
பாளையங்கோட்டை தொகுதி, இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியாகும். இங்கு இஸ்லாமியர்கள் 35 சதவீதம் பேரும், கிறிஸ்தவர்கள் 10 சதவீதம் பேரும், பிள்ளைமார் 15 சதவீதம் பேரும் வசிக்கின்றனர்.
கடந்த ஆறு பொதுத் தேர்தல்களில் திமுக தொடர்ச்சியாக வெற்றி பெற்று திமுகவின் கோட்டையாக இத்தொகுதி இருந்து வருகிறது. எனவே, பாளையங்கோட்டையின் வெற்றி வாய்ப்பை கணிப்பதில் சிரமம் இருக்காது.
திமுக சார்பில் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அப்துல் வகாப் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். ஆனாலும், திமுகவுக்கு டஃப் கொடுக்கும் வகையில் இந்த முறை இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்த செய்யது சுல்தான் சம்சுதீனை அதிமுக களம் இறக்கியுள்ளது. இதன் மூலம் இஸ்லாமியர்கள் வாக்குகள் ஓரளவு பிரியும் வாய்ப்புள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் மரிய ஜான் என்பவரும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சங்கர நாராயணன் என்பவரும் போட்டியிடுகின்றனர். இது தவிர சுயேச்சைகள் உட்பட மொத்தம் 18 பேர் பாளையங்கோட்டை தொகுதியில் களத்தில் உள்ளனர். தவெகவுக்கு பாளையங்கோட்டை பகுதியில் அதிக ஆதரவு இருக்கிறது. ஆனாலும் களம் திமுகவுக்கே சாதகமாக அமையும் என்று கூறப்படுகிறது.
அம்பாசமுத்திரம்
அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி முழுக்க முழுக்க விவசாயம் சார்ந்த தொகுதியாகும்.
வாக்காளர்கள் விவரம்
ஆண்கள்: 1,10,357 பேர்
பெண்கள்: 1,17,509 பேர்
மூன்றாம் பாலினம்: 12 பேர்
மொத்தம் 2,27,878 பேர்
கள நிலவரம்
அதிமுக சார்பில் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் இசக்கி சுப்பையாவும், திமுக கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வி.பி.துரையும் போட்டியிடுகின்றனர். நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் நத்தம் சிவசங்கரன் என்பவரும், தவெக சார்பில் ராஜகோபால் என்பவரும் போட்டியிடுகின்றனர். இதுதவிர ஒரு சுயேச்சை வேட்பாளர், பகுஜன் சமாஜ் கட்சி வேட்பாளர் என மொத்தம் 6 பேர் மட்டுமே களத்தில் உள்ளனர்.
தமிழகத்திலேயே மிக குறைவான எண்ணிக்கையில் வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதியாக அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி உள்ளது. இந்த தொகுதியில் போட்டியிட 31 பேர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த நிலையில் 25 பேரின் மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன.
1991-க்குப் பிறகு நடந்த 7 பொதுத் தேர்தல்களில் 5 முறை அதிமுகவும், 2 திமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. கடந்த 3 பொதுத் தேர்தல்களில் அதிமுக தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று, அக்கட்சியின் கோட்டையாக திகழ்கிறது. இம்முறை அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு திமுக ஒதுக்கி உள்ளது.
அதிமுக வேட்பாளர் இசக்கி சுப்பையா 2 முறை இந்த தொகுதியில் வெற்றி பெற்றவர். உள்ளூரில் மக்கள் செல்வாக்கு கொண்டவர். இவர் பெயர் சொல்லும் அளவுக்கு முக்கிய திட்டங்கள் எதையும் கொண்டு வரவில்லை என்றாலும் மக்களோடு எளிமையாக பழகக்கூடியவர். குறிப்பாக கோயில் நிகழ்ச்சிகளுக்கு அதிகம் செலவு செய்வதாலும், மக்களிடம் எளிமையாக பழகுவதாலும் தொகுதி மக்கள் மத்தியில் அவருக்கு தனி செல்வாக்கு இருந்து வருகிறது.
இந்த தொகுதியில் தேவர் சமூகத்தினர் 18 சதவீதம் பேரும், நாடார் சமூகத்தினர் 15 சதவீதம் பேரும் உள்ளனர். இவர்கள்தான் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கும் இடத்தில் உள்ளனர். அதிமுக வேட்பாளர் இசக்கி சுப்பையா தேவர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்பது அவருக்கு கூடுதல் சாதகமான அம்சமாக உள்ளது.
அவரை எதிர்த்து களம் காணும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வி.பி.துரை, நாடார் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர். இந்த முறை அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புவதாக தெரிகிறது. இசக்கி சுப்பையாவுக்கு மக்கள் செல்வாக்கு அதிகம் இருந்தாலும் அவர் வெற்றிபெற கடும் சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும். இருப்பினும் உள்ளூர் செல்வாக்கு, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மேற்கொண்ட பிரசாரம் ஆகியவற்றின் காரணமாக தேர்தல் களம் இசக்கி சுப்பையாவுக்கே சாதகமாக உள்ளது. இங்கு அதிமுக - காங்கிரஸ் இடையே கடும் போட்டி நிலவும் என்பது மட்டும் நிச்சயம்.
நாங்குநேரி
நாங்குநேரி தொகுதியும் விவசாயம் சார்ந்த பகுதியாகவே அறியப்படுகிறது.
வாக்காளர்கள் விவரம்
ஆண்கள்: 1,26,452 பேர்
பெண்கள்: 1,30,712 பேர்
மூன்றாம் பாலினம்: 13 பேர்
மொத்தம்: 2,57,177 பேர்
கள நிலவரம்
சென்னை- கன்னியாகுமரி தேசிய நெடுஞ்சாலை ஓரம் நாங்குநேரி அமைந்துள்ளதாலும், இந்த தொகுதி வளர்ச்சியில் மிகவும் பின்தங்கியே உள்ளது. அதற்கு முக்கிய காரணம், சாதிய மோதல்கள். நாங்குநேரி என்றாலே சாதி பிரச்சனை அதிகம் நடைபெறும் பகுதியாக பரக்கப்படுகிறது. பள்ளி மாணவர்கள் தொடங்கி இளைஞர்கள், பெரியவர்கள் என பலரும் போதையின் பாதையில் மாறி கையில் அரிவாளை எடுக்கும் சுழல் இங்கு நிலவுகிறது. குறிப்பாக, சின்னத்துரை என்ற பள்ளி மாணவனை சக மாணவர்கள் வீடு புகுந்து வெட்டிய சம்பவமும் 9 பேர் கொண்ட கும்பல் எந்த தவறும் செய்த அப்பாவி பொதுமக்கள் இருவரை வெட்டிக் கொலை செய்த சம்பவமும் நாங்குநேரியில்தான் நடந்துள்ளது.
இங்கு திமுக கூட்டணியில், காங்கிரஸ் சார்பில் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரூபி மனோகரன் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக கூட்டணி சார்பில் அமமுக வேட்பாளர் இசக்கி முத்து போட்டியிடுகிறார். நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் செல்வம் என்பவரும், தவெக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ ரெட்டியார்பட்டி நாராயணனும் போட்டியிடுகிறார்கள். இவர்களைத் தவிர, சுயேச்சைகள் உட்பட மொத்தம் 31 பேர் களத்தில் உள்ளனர்.
நாங்குநேரியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒரளவுக்கு செல்வாக்கு இருப்பதால் கடந்த முறை ரூபி மனோகரன் எளிதில் வெற்றி பெற்றார். ஆனால் தற்போது சூழல் மாறி உள்ளது. இங்கு நாடார் சமூகத்தினர் 28 சதவீதம் பேரும், அதற்கு அடுத்தபடியாக தேவர் சமூகத்தினர் 14 சதவீதம் பேரும் வசிக்கின்றனர். இவ்விரு சமூகத்தினரும் இங்கு வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கிறார்கள்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ரூபி மனோகரன் குறிப்பிடும்படியாக பெரிய திட்டங்களை இந்த தொகுதிக்கு கொண்டு வரவில்லை; குறிப்பாக இங்கே பிரதான பிரச்சனையான சாதி பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினராக அவர் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்ற ஆதங்கம் தொகுதி மக்கள் மத்தியில் இருக்கதான் செய்கிறது.
இளைஞர்களை நல்வழிப்படுத்தும் வகையில் தொகுதியில் வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் பிரதான கோரிக்கையாக உள்ளது. ஆனால், அதுபோன்ற எந்த முன்னெடுப்பும் எடுக்கப்படவில்லை. குறிப்பாக, நாங்குநேரியில் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி கொண்டு வந்த தொழில்நுட்ப பூங்கா திட்டம் தற்போது வரை கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. எனவே ஆளுங்கட்சி மீது மக்கள் அதிருப்தியில் இருப்பதாகவே தெரிகிறது. இதனால் அமமுக வேட்பாளர் இசக்கி முத்துவிற்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ராதாபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கடலோர பகுதியை கொண்ட ஒரே தொகுதி ராதாபுரம்.
வாக்காளர்கள் விவரம்
ஆண்கள்: 1,21,596 பேர்
பெண்கள்: 1,25,442 பேர்
மூன்றாம் பாலினம்: 23 பேர்
மொத்தம்: 2,47,061 பேர்
களநிலவரம்
கடந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் வெற்றி பெற்ற அப்பாவு, தமிழக சட்டமன்ற சபாநாயகராக பதவி வகித்து வருகிறார். இந்த தொகுதியிலும் அதிமுகவும் திமுகவும் மாறி மாறி வெற்றி பெற்று வருகின்றன. இங்கு நாடார் சமூகத்தினர் 43 சதவீதம் பேரும், அதற்கு அடுத்தபடியாக பட்டியல் சமூகத்தினர் 10 சதவீதம் பேரும் வசிக்கின்றனர். இவர்கள்தான் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணியாக திகழ்கின்றனர்.
இந்த தொகுதியை இம்முறை அதிமுக, பாஜகவுக்கு விட்டு கொடுத்துள்ளது. பாஜக சார்பில் பண்ணை பாலகிருஷ்ணன் என்பவர் போட்டியிடுகிறார். இவர் உள்ளூரில் மக்கள் செல்வாக்கு கொண்டவர்.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ராதாபுரத்தில் சபாநாயகர் அப்பாவு சில முக்கிய திட்டங்களைக் கொண்டு வந்துள்ளார். குறிப்பாக, தாமிரபரணி - கருமேனி- நம்பியார் இணைப்பு திட்டம், வள்ளியூரில் அரசு தலைமை மருத்துவமனை போன்ற திட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ளார். இருப்பினும் இங்கு கல்குவாரி முக்கிய பிரச்சனை இருந்து வருகிறது. இங்கிருந்து கேரளா போன்ற வெளி மாநிலங்களுக்கு விதிகளை மீறி கனிம வளங்கள் கொண்டு செல்லப்படுவதாக இப்பகுதி மக்கள் குற்றச்சாட்டுகின்றனர். கல்குவாரி பிரச்சனையை தீர்க்க சபாநாயகர் அப்பாவி எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்பது இப்பகுதி மக்களின் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது. அவர் கல்குவாரி உரிமையாளர்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறார் என்ற குற்றச்சாட்டும் உள்ளது.
அத்துடன் குறிப்பிட்ட சமூகத்தினருக்கு ஆதரவாக அவர் தொடர்ந்து பேசி வருவதால் அவருடைய வெற்றி வாய்ப்பு பாதிக்கப்படும் என தெரிகிறது. பாஜகவும் தொகுதியில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருவதால், அப்பாவு மற்றும் பாலகிருஷ்ணன் இடையே கடும் போட்டி இருக்கும் என்றே தெரிகிறது.
மொத்தத்தில் பாளையங்கோட்டை, திருநெல்வேலி ஆகிய 2 தொகுதகளில் திமுக வேட்பாளர்களும், அம்பாசமுத்திரம், நாங்குநேரி ஆகிய தொகுதிகளில் அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களும் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளதாகவும், ராதாபுரம் தொகுதியில் இழுபறி நிலை என்பதுமே தற்போதைய கள நிலவரமாக உள்ளது.