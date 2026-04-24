திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அதிகரித்த வாக்குப்பதிவு; ஆனாலும் இந்தத் தொகுதியில் மட்டும் குறைவு

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நேற்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.

பாதுகாப்பு அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ள இவிஎம்கள்
பாதுகாப்பு அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ள இவிஎம்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 24, 2026 at 10:49 PM IST

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கடந்த தேர்தலைவிட 75 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் இம்முறை கூடுதலாக வாக்களித்துள்ளனர். வாக்குப்பதிவு சுமார் 10 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது தேர்தல் ஆணையத்தின் புள்ளிவிவரங்களில் தெரிய வந்துள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 12 லட்சத்து 65 ஆயிரம் 362 பேர் வாக்களிக்க தகுதியானவர்களாக இருந்தனர். இவர்களில் ஒன்பது லட்சத்து 85 ஆயிரத்து 227 பேர் வாக்களித்துள்ளனர். இவர்களில் நான்கு லட்சத்து 69 ஆயிரத்து 54 ஆண்களும், 5 லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 73 பெண்களும், 100 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் வாக்களித்துள்ளனர். வாக்கு சதவீதத்தை பொருத்தவரை 78 சதவீதமாக உள்ளது.

கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு மொத்தமாக 13 லட்சத்து 59 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் இருந்த நிலையில் 9 லட்சத்து 10 ஆயிரம் பேர் வாக்களித்து இருந்தனர். வாக்கு சதவீதம் 68.85 ஆக இருந்தது. இம்முறை 10 சதவீத வாக்குகள் கூடுதலாக பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

வாக்காளர்களுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது. சுமார் 75 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் கூடுதலாக இம்முறை வாக்களித்துள்ளனர். எஸ்ஐஆர் திருத்தத்திற்கு பிறகு மாவட்டத்தில் சுமார் 95 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் கடந்த முறையைவிட குறைவாக உள்ள நிலையிலும்கூட வாக்குப்பதிவு சதவீதமும் அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

பாளையங்கோட்டையில் வாக்குப்பதிவு குறைவு

கடந்த தேர்தலிலும் பாளையங்கோட்டை தொகுதியில் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் குறைவாகவே இருந்துள்ளது. கடந்த முறை 58.32 சதவீதம் பேர் வாக்களித்துள்ள நிலையில் இம்முறை 68.97 சதவீத மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர்.

இளம் வாக்காளர்கள், புதிதாக வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்த்தவர்கள் என இம்முறை 75 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட வர்கள் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கூடுதலாக வாக்களித்துள்ளனர். வாக்குப்பதிவு சதவீதத்தோடு, வாக்களித்துள்ளவர்களின் எண்ணிக்கையும் உயர்ந்துள்ளது ஜனநாயகத்தின் மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கை அதிகரித்துள்ளது என்பதையே காட்டுகிறது.

இதனிடையே, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள 5 தொகுதிகளில் பதிவான வாக்குகளை கொண்ட வாக்குப் பெட்டிகள் வாக்கு எண்ணும் மையமான திருநெல்வேலி அரசு பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள பாதுகாப்பு அறையில் (Strong Room) தொகுதிவாரியாக பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.

அத்துடன் தேர்தல் பார்வையாளர்கள், மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர், தொகுதிகளின் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் முன்னிலையில் பாதுகாப்பு அறை சீலிடப்பட்டு, அங்கு சிசிடிவி கேமிராக்கள் பொறுத்தப்பட்டு அங்கு நான்கடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம்
வாக்குப்பதிவு சதவீதம்
