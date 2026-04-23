திமுகவினருக்கு ஏற்பட்ட தோல்வி பயத்தினால் மக்கள் வெளியூர் செல்வது தடுக்கப்படுகிறதா? வி.கே.சசிகலா கேள்வி

சென்னை ஸ்டெல்லா மேரிஸ் வாக்குச்சாவடியில் அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழக பொதுச் செயலாளர் வி.கே.சசிகலா வாக்களித்தார்.

Published : April 23, 2026 at 3:59 PM IST

சென்னை : சென்னையில் இருந்து வாக்களிக்க செல்ல பேருந்து வசதியில்லாமல் 5,000 பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் தவிப்பதாக குற்றம்சாட்டிய வி.கே.சசிகலா, திமுகவினருக்கு ஏற்பட்ட தோல்வி பயத்தினால் மக்கள் வெளியூர் செல்வது தடுக்கப்படுகிறதா? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் 2026-ம் ஆண்டுக்கான சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று (ஏப்ரல் 23) காலை 7 மணி முதல் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள், திரை நட்சத்திரங்கள் என அனைவரும் காலை முதலே வாக்குச்சாவடிகளில் திரண்டு தங்களின் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றி வருகிறார்கள். அந்த வகையில், அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழக பொதுச் செயலாளர் வி.கே.சசிகலா, சென்னை ஸ்டெல்லா மேரிஸ் வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தார்.

அதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “ என்னுடைய ஜனநாயக கடமையை ஆற்றியுள்ளேன். அனைவரும் தங்களின் ஜனநாயக கடமையை ஆற்ற கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என்றார்.

இதனையடுத்து அவரது சமூக வலைத்தளத்தில், சென்னையில் இருந்து வெளியூர் செல்ல பேருந்துகள் நேற்று இரவு முதல் இயக்கப்படவில்லை என குற்றம்சாட்டியுள்ளார். அதில் ”சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து வெளியூர்களுக்கு செல்லும் பேருந்துகள் நேற்று இரவு முதல் இயக்கப்படாததால், தங்களது ஜனநாயக கடமையை ஆற்றுவதற்காக சென்னையிலிருந்து வெளியூர் செல்லும் பயணிகள் மிகவும் அவதியடைந்துள்ளனர். கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் 5,000-க்கும் அதிகமான பொதுமக்கள் அரசு பேருந்துகள் இல்லாமல் வாக்களிக்க சொந்த ஊருக்கு செல்ல முடியாமல் தவித்து உள்ளனர்.

பயணிகள் குடிதண்ணீர் கூட கிடைக்காமல் பரிதவித்துள்ளனர். அதேபோன்று திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து வாக்களிக்கச் செல்ல பேருந்துகள் இல்லாமல் பயணிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தமிழகம் முழுவதும் பல இடங்களில் பேருந்து வசதி இல்லாமல் இதே அவல நிலைதான் ஏற்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

தேர்தல் நடைபெறும் நாளில் அரசு பேருந்துகளை கூடுதலாக இயக்குவதற்கு ஏன் எந்த நடவடிக்கையையும் இந்த அரசு எடுக்கவில்லை. திமுகவினருக்கு ஏற்பட்ட தோல்வி பயத்தினால் மக்கள் வெளியூர் செல்வது தடுக்கப்படுகிறதா? என்று எண்ணத்தோன்றுகிறது. ஒவ்வொரு மனிதனும் வாக்களிப்பது அவர்களது ஜனநாயக உரிமை. அதை தடுக்கும் விதத்தில் செயல்படுகின்ற திமுக தலைமையிலான அரசுக்கு எனது கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். திமுகவினர் தமிழகத்தில் வாக்குப்பதிவு அதிகரிப்பதை தடுப்பதற்கு ஏதாவது தில்லுமுல்லுகளை அரங்கேற்றிக்கொண்டுதான் இருப்பார்கள். தமிழக வாக்காளர்கள்தான் விழிப்புடன் இருக்கவேண்டும்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

