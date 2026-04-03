ஏவிஎம், பிரசாத் லேப்... கனவு தொழிற்சாலைகள் அமைந்துள்ள விருகம்பாக்கம் தொகுதி மக்களின் கனவுகள் நிறைவேறுமா?
2008-ம் ஆண்டு தொகுதி மறுவரையறைக்கு பின் உருவாக்கப்பட்ட விரும்பாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதி இதுவரை மூன்று தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது.
Published : April 3, 2026 at 8:30 PM IST
- By எஸ்.சிவக்குமார்
சென்னையில் உள்ள 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் அதிக குடியிருப்புகள் நிறைந்த தொகுதி என்றால் அது விருகம்பாக்கம் தான். ஆசியாவின் மிகக்பெரிய காய்கறி சந்தைகளில் ஒன்றான கோயம்பேடு காய்கறி சந்தை இத்தொகுதியில் தான் அமைந்துள்ளது. திரைத்துறை பிரபலங்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியாகவும் விருகம்பாக்கம் விளங்குகிறது. குறிப்பாக தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்றான ஏ.வி.எம் ஸ்டுடியோ, பிரசாத் லேப் போன்ற கனவு தொழிற்சாலைகளும் விருகம்பாக்கத்தில் தான் அமைந்துள்ளன. நடுத்தர மற்றும் உயர் நடுத்தர மக்கள் அதிகம் வசிக்கக்கூடிய இடமாக விருகம்பாக்கம் திகழ்கிறது.
கோயம்பேடு, வளசரவாக்கம், வடபழனி, கே.கே நகர், எம்ஜிஆர் நகர், நெசப்பாக்கம் ஆகியவை இத்தொகுதியின் வணிக அடையாளங்களாக அறியப்படுகின்றன. கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் மற்றும் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் விரும்பாக்கத்தில் மற்றொரு முக்கிய அடையாளங்களாக அமைந்துள்ளன.
மொத்த வாக்காளர்கள் எவ்வளவு?
விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த தீவிர பணிகளுக்கு முன்பாக, ஆண் வாக்காளர்கள் 1,41,389, பெண் வாக்காளர்கள் 1,44,467, மூன்றாம் பாலினத்தோர் 91 என மொத்தமாக 2,85,947 வாக்காளர்கள் இருந்தனர். சிறப்பு திருத்த தீவிர பணிக்கு பின்பு வெளியான இறுதி வாக்காளர் பட்டியலின்படி, 95,025 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,01,461 பெண் வாக்காளர்களும், 50 மூன்றாம் பாலினத்தோரும் என மொத்தம் 1,96,536 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இத்தொகுதியில் 311 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் உள்ளன.
2008 இல் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொகுதி மறுசீரமைப்பின்போது விருகம்பாக்கம் தொகுதி புதிதாக உருவாக்கப்பட்டது. அதன் பின்பு நடைபெற்ற மூன்று சட்டமன்ற தேர்தலில்களில் தேமுதிக, அதிமுக, திமுக, ஆகிய கட்சிகள் தலா ஒரு முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன.
2011 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தேமுதிக வேட்பாளர் பார்த்தசாரதி தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் தனசேகரனை 18,367 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார். 2016 இல் அதிமுக வேட்பாளர் விருகை வி.என் ரவி தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் தனசேகரனை 2333 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்க்கடித்து வெற்றி வாகை சூடினார். 2021 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் பிரபாகர் ராஜா 74,351 வாக்குகளை பெற்று அதிமுக வேட்பாளர் விருகை ரவியை தோற்கடித்தார்.
நான்குமுனை போட்டி
இந்த முறை நான்குமுனை போட்டி நிலவும் சூழலில் விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ பிரபாகர் ராஜா, அதிமுகவில் விருகை வி.என். ரவி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சந்தோஷ், தவெக-வின் ஆர்.சபரிநாதன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
கோயம்பேடு வியாபாரிகளின் நீண்டகால கோரிக்கை
விருகம்பாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட கோயம்பேடு சந்தை 300 ஏக்கர் பரப்பளவை கொண்டுள்ளது. 1996 இல் திறக்கப்பட்ட இந்த சந்தையானது 3000க்கும் மேற்பட்ட சில்லறை மற்றும் மொத்த விற்பனை கடைகளை உள்ளடக்கியது. காய்கறிகள், மலர்கள், பழங்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருள்கள் இங்கு பிரதானமாக விற்கப்படுகின்றன.
இந்த சந்தையில் வியாபாரிகளுக்கான அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்பட வேண்டும் என்பது அவர்களின் நிறைவேறாத நீண்டகால கோரிக்கையாக உள்ளது.
பயன்பாட்டில் இல்லாமல் வெறிச்சோடி கிடக்கும் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தை மாற்று வழியில் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விருகம்பாக்கம் தொகுதியைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலரான நடராஜன் கோரிக்கை விடுக்கிறார்.
கலை - அறிவியல் கல்லூரி தேவை
விருகம்பாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட சாலிகிராமம், வளசரவாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் சினிமா துறை சார்ந்த மக்கள் அதிகம் வசிக்கின்றனர். சினிமா சார்ந்த பணிகளில் அதிகமாக ஈடுபடும் இளைஞர்கள், கலை அறிவியல் சம்பந்தமான பாடங்கள் கற்கும் வகையிலான அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி இப்பகுதியில் இல்லாத காரணத்தினால் போக்குவரத்து நெரிசலை கடந்து தொலைதூரத்தில் உள்ள கல்வி நிலையங்களில் மாணவர்கள் கல்வி கற்கும் நிலையில் உள்ளது. ஆகையால் அவர்களுக்கான அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் புதிதாக அமைத்துதர வேண்டும். மேலும் எம்ஜிஆர் நகர் மார்க்கெட் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகம் காணப்படுவதால், சாலைகள் விரிவாக்கம் செய்து போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதற்கான கட்டமைப்பை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று அடுக்கடுக்காக கோரிக்கை வைக்கிறார் நடராஜன்.
மழைநீர் வடிகால்கள் தேவை
குடியிருப்பு பகுதிகள் அதிகம் உள்ள இடங்களில் பருவமழை காலங்களில் மழைநீர் தேக்கம் அதிகமாக காணப்படுகிறது. இதனை முழுமையாக சரி செய்ய போதிய மழைநீர் வடிகால்களை முறையாக அமைக்க வேண்டும். விருகம்பாக்கம் தொகுதிக்குட்பட்ட ஆற்காடு சாலையில் நடைபெற்று வரும் மெட்ரோ பணிகளை விரைந்து முடித்து போக்குவரத்து நெரிசலை சரி செய்வதற்கான நடவடிக்கையை உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என்று இப்பகுதியின் ஆட்டோ ஓட்டுநர் சுப்ரமணி கோரிக்கை விடுக்கிறார்.