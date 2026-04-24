விழுப்புரம் வானூரில் 91.08% வாக்குப்பதிவு; 7 தொகுதிகள் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு பலத்த பாதுகாப்பு

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 88.99 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவான நிலையில், வானூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிகப்படியாக 91.08 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின.

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு பலத்த பாதுகாப்பு
வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு பலத்த பாதுகாப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 24, 2026 at 12:36 PM IST

விழுப்புரம் : விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 7 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள கல்லூரிகளில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் 2026-க்கான தேர்தல் நேற்று (ஏப்ரல் 23) காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி, மாலை 6 மணி வரை நடைபெற்றது. விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 7 சட்டமன்ற தொகுதிகளில், ஆண் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை – 7,88,677, பெண் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை – 8,09,870, மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை – 215. மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை – 15,98,762 ஆகும். பதிவான வாக்குகளின் எண்ணிக்கை – 14,22,816, ஆக மொத்தம் மாவட்ட அளவில் 88.99% வாக்குக்கள் பதிவாகியுள்ளன. இதில் அதிகபட்சமாக, வானூர் சட்டமன்ற (தனி) தொகுதியில் 91.08% வாக்குப்பதிவும், குறைந்தபட்சமாக விழுப்புரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 86.60% வாக்குப்பதிவும் பதிவாகியுள்ளது.

செஞ்சி சட்டமன்றத் தொகுதி

மொத்த ஆண் வாக்காளர்கள் – 1,20,042, பெண் வாக்காளர்கள் – 1,22,596, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் – 29. மொத்த வாக்காளர்கள் – 2,42,667. பதிவான வாக்குகள் – 2,14,789. மொத்த சதவீதம் – 88.51%.

மயிலம் சட்டமன்றத் தொகுதி

ஆண் வாக்காளர்கள் – 1,04,048, பெண் வாக்காளர்கள் – 1,04,949, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் – 19. மொத்த வாக்காளர்கள் – 2,09,016. பதிவான வாக்கு – 1,87,504. வாக்குப்பதிவு சதவீதம் – 89.71%.

திண்டிவனம் சட்டமன்றத் (தனி) தொகுதி

ஆண் வாக்காளர்கள் – 1,07,496, பெண் வாக்காளர்கள் – 1,11,749, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் – 11. மொத்த வாக்காளர்கள் – 2,19,256. பதிவான வாக்குகள் – 1,94,182. வாக்குப்பதிவு சதவீதம் – 88.56%.

வானூர் சட்டமன்ற (தனி) தொகுதி

ஆண் வாக்காளர்கள் – 1,02,719, பெண் வாக்காளர்கள் – 1,07,089, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் – 16. மொத்த வாக்காளர்கள் – 2,09,824. பதிவான வாக்குகள் – 1,91,111. வாக்குப்பதிவு சதவீதம் – 91.08%.

விழுப்புரம் சட்டமன்றத் தொகுதி

ஆண் வாக்காளர்கள் – 1,19,622, பெண் வாக்காளர்கள் – 1,26,201, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் – 76. மொத்த வாக்காளர்கள் – 2,45,899. பதிவான வாக்குகள் – 2,12,939. மொத்த வாக்குப்பதிவு சதவீதம் – 86.60%.

விக்கிரவாண்டி சட்டமன்றத் தொகுதி

ஆண் வாக்காளர்கள் – 1,12,767, பெண் வாக்காளர்கள் – 1,16,199, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் – 29. மொத்த வாக்காளர்கள் – 2,28,995. பதிவான மொத்த வாக்குகள் – 2,07,239. வாக்கு சதவீதம் – 90.50%.

திருக்கோவிலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

ஆண் வாக்காளர்கள் – 1,21,983, பெண் வாக்காளர்கள் – 1,21,087, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் – 35. மொத்த வாக்காளர்கள் – 2,43,105. பதிவான வாக்குகள் – 2,15,052. வாக்குப்பதிவு சதவீதம் – 88.46%.

இதையும் படிங்க : நிறைமாத கர்ப்பிணியான நாதக வேட்பாளர் மீது தாக்குதல் - தஞ்சையில் பரபரப்பு

மே 4-ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை

விழுப்புரம் மற்றும் திருக்கோவிலூர் ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை, விழுப்புரம் கீழ்பெரும்பாக்கம் பகுதியில் அமைந்துள்ள அறிஞர் அண்ணா கலைக் கல்லூரியில் நடைபெறும்.

அதுபோல், விக்கிரவாண்டி மற்றும் வானூர் ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை, காக்குப்பத்தில் அமைந்துள்ள அண்ணா பொறியியல் கல்லூரியிலும் நடைபெறும்.

திண்டிவனம், மயிலம், செஞ்சி உள்ளிட்ட மூன்று சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வாக்குகள் எண்ணிக்கை, திண்டிவனத்தில் அமைந்துள்ள அண்ணா பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெறும்.

வருகின்ற மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுவதையொட்டி, நேற்று இரவு முதல் விழுப்புரம் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரி, அண்ணா பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் திண்டிவனம் அரசு பொறியியல் கல்லூரி வளாகங்களைச் சுற்றி போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர். வாக்குப்பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறைகளில் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

