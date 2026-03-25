வெள்ளத்தில் மிதந்த வேளச்சேரி: தேர்தல் கள நிலவரம் என்ன?

2011-ல் உருவாக்கப்பட்ட வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தொகுதியின் தற்போதைய நிலை என்ன? சிறப்பு தொகுப்பை பார்க்கலாம்.

வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தொகுதி
வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தொகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 25, 2026 at 8:45 PM IST

- By எஸ். ரவிச்சந்திரன்

சென்னை: சிறிய மழை என்றாலே வெள்ளம் போல் தேங்கும் தண்ணீர். இது தான் வேளச்சேரி என்றாலே அனைவரின் நினைவுக்கும் வருவது. மேலும், மழை பெய்தாலே பாலங்களில் கார்களை முன்னெச்சரிக்கையாக நிறுத்தி வைக்கும் பழக்கத்தை அறிமுகப்படுத்திய பெருமையும் வேளச்சேரி தொகுதிக்கு உண்டு.

தலைநகர் சென்னையில் உள்ள முக்கியமான தொகுதிகளில் ஒன்று வேளச்சேரி. இந்த தொகுதி 2011-ல் உருவாக்கப்பட்டது. வேளச்சேரி என்ற கிராமம் 9-வது நூற்றாண்டு முதல் இருந்ததாகவும், இது தொண்டை மண்டலத்தின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க பகுதி என்றும் பண்டைய கல்வெட்டுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.

சென்னையின் புறநகர் பகுதிகளை இணைக்கும் முக்கிய போக்குவரத்து மையமாக விளங்குகிறது வேளச்சேரி. இங்கிருந்து பாரிமுனை, திருப்பெரும்புதூர், செங்கற்பட்டு, தியாகராயர் நகர், அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை உள்ளிட்ட பல பகுதிகளுக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. இங்கு பறக்கும் ரயில் நிலையமும் உள்ளது.

வேளச்சேரி தொகுதியில் தான் தமிழ்நாட்டின் முதல் குடிமகனான ஆளுநர் வசிக்கும் மக்கள் பவன் என்ற மாளிகையும் உள்ளது. சென்னை ஐஐடி, டைடல் பார்க், மத்திய அரசின் கல்வி நிறுவனங்கள், அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனை உள்ளிட்டவை உள்ளன. சென்னையின் மிகப்பெரிய வணிக வளாகமும் இந்த தொகுதியில் தான் உள்ளது. வேளச்சேரி மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் ஒன்று. வேளச்சேரியை சுற்றிலும் பிரபலமான அனைத்து தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களும் உள்ளன.

வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தொகுதி
வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தொகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

2,11,691 வாக்களர்கள்

2011-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட எம்.கே. அசோக், 82,146 வாக்குகள் பெற்று பாமக சார்பில் போட்டியிட்ட ஜெயராமனை வீழ்த்தினார். 2016-ல் நடைபெற்ற தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட நடிகர் வாகை சந்திரசேகர், 70,139 வாக்குகள் பெற்று அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட நீலாங்கரை எம்.சி. முனுசாமியை தோற்கடித்தார். 2021-ல் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட ஜே.எம்.எச்.அசன் மவுலானா, 68,493 வாக்குகள் பெற்று அதிமுகவின் எம்.கே.அசோக் தோற்கடித்தார்.

கடந்த தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற அசன் மவுலானா, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவராகவும், எம்பி மற்றும் எம்எல்ஏவுமாக இருந்த ஜே.எம். ஹாரூன் மகன்.

திருத்தப்பட்ட வாக்காளர் பட்டியலுக்கு பின்னர் வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தொகுதியில் 314 வாக்குசாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் 1,02,235 ஆண்கள், 1,09,411 பெண்கள், 45 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என மொத்தம் 2,11,691 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தொகுதி
வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தொகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மழை நீர் வடிகால் வசதி

போக்குவரத்து நெரிசல் நிறைந்த பகுதியாக இருந்த வேளச்சேரி 100 அடி சாலை தற்போது அகலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வெள்ளப் பாதிப்பில் இருந்து வேளச்சேரி பகுதியை சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி நிர்வாகம் காப்பாற்றியுள்ளது என்றே கூறலாம்.

இது குறித்து நம்மிடம் பேசிய சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி 13-வது மண்டலக் குழுவின் தலைவர் ஆர்.துரைராஜ், ”வேளச்சேரி என்றாலே கடந்த ஆட்சியில் வெள்ளச்சேரி என்ற நிலை தான் இருந்தது. திமுக ஆட்சி அமைந்த பின்னர் வேளச்சேரியில் மழைநீர் தேங்குவதை தடுப்பதற்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டோம். குறிப்பாக வேளச்சேரி பகுதிக்கு மழைநீர் அதிகளவில் சைதாப்பேட்டை பகுதியில் இருந்து தான் வரும். மேலும் கிண்டி பகுதியில் இருந்தும் வரும். அதனை தடுக்கும் விதமாக கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ் பகுதியில் சென்னை மாநகராட்சி மூலம் மிகப் பெரிய குளம் வெட்டப்பட்டுள்ளது.

அது நிரம்பிய பிறகும் தண்ணீர் வந்தால், அதுவும் ரேஸ் கோர்ஸை சுற்றி உள்ள ஐந்துபர்லாங்க் சாலை வழியாக சென்று அடையாறு ஆற்றில் கலக்கும் வகையில் மழைநீர் வடிகால் அமைப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளோம். இது போன்ற நடவடிக்கையால் வேளச்சேரிக்கு மழை காலத்தில் வெளியே இருந்து வரும் மழைநீர் மடைமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால் கடந்த பருவமழையின் போது, 24 சென்டி மீட்டர் மழை பெய்தும் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கவில்லை. வேளச்சேரி தொகுதிக்கு மட்டும் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் மழைநீர் வடிகால் பணிக்காக 300 கோடி ரூபாய் செலவிட்டுள்ளோம்” என தெரிவித்தார்.

புதிய சாலைகள்

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “அதே போல் வேளச்சேரி பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில், ரயில் நிலையம் அருகே புதியதாக சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. குருநானக் கல்லூரி சந்திப்பு முதல் கிண்டி சர்தார் படேல் சாலை வரை 3 கி.மீ. தூரத்திற்கு, சுமார் 310 கோடி செலவில் மேம்பாலம் அமைக்க டெண்டர் விடப்பட்டு, பூமி பூஜை போடப்பட்டுள்ளது.

அதே போல் சைதாப்பேட்டை மறைமலை அடிகளார் பாலத்தில் இருந்து தேனாம்பேட்டை அறிவாலயம் வரையில் மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெறுகின்றன. தேர்தல் முடிந்த பின்னர் இந்த பாலம் திறக்கப்படும். குருநானக் கல்லூரி பாலத்தில் இருந்து சைதாப்பேட்டை பாலத்திற்கு வர முடியும். இதனால் போக்குவரத்து நெரிசல் குறையும். அடையாறு மத்திய கைலாஷ் பகுதியில் திறக்கப்பட்ட எல் வடிவ மேம்பாலத்தால் அந்த பகுதியில் பாேக்குவரத்து நெரிசல் குறைந்துள்ளது. மேலும் இந்தப் பகுதியில் வசித்து வரும் மக்களின் பட்டா பிரச்சினைக்கும் தீர்வு கண்டு வருகிறோம்” என்றார்.

வேளச்சேரியை சேர்ந்த நாகராஜன் கூறுகையில், ”மழை காலங்களில் வேளச்சேரிப் பகுதியில் தொடர்ந்து தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும். இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது. படகுகளில் செல்லும் நிலைமை இருந்தது. ஆனால் தற்போது அந்த நிலை இல்லை. மேலும் அம்பேத்கர் நகர் பகுதியில் சாலை வசதி இல்லாமல் இருந்தது. அந்தப் பகுதி முழுவதும் சாலை வசதிகள் ஏற்படுத்தி தரப்பட்டுள்ளது. மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன” என்றார்.

175 வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் மகேஸ்வரி முருகவேல் கூறும் போது, ”வேளச்சேரி பகுதியில் உள்ள தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்புகளுக்கு குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்கி வருகிறோம். இந்தப் பகுதியில் புறக்காவல் நிலையமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பெண்கள் இரவு நேரத்திலும் பாதுகாப்பாக செல்கின்றனர். இந்தப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் தேவையை கேட்டறிந்து அவர்களுக்கான வசதிகளை செய்து தருகிறோம்” என்றார்.

வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக, அதிமுக இடையே நேரடி போட்டி இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

