தேர்தல் களம் 2026: திருவள்ளூரில் வெற்றி யார் பக்கம்?

மீனவர்கள், தொழிலாளர்கள், தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த மாவட்டமாக திருவள்ளூர் திகழ்கிறது.

திருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் (TNHRCE)
Published : April 19, 2026 at 2:56 PM IST

-BY சுரேஷ் பாபு

திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதிகள் குறித்தும், எந்தெந்த கட்சிகளுக்கு எந்தெந்த தொகுதிகளில் வெற்றி வாய்ப்பு உள்ளது என்பது குறித்தும், தொகுதியில் நிலவும் நீண்டகால பிரச்சனைகள் பற்றியும் இக்கட்டுரையில் விரிவாகப் பார்ப்போம்.

எத்தனை தொகுதிகள்?

திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி, பொன்னேரி, திருத்தணி, திருவள்ளூர், பூவிருந்தவல்லி, ஆவடி, மதுரவாயல், அம்பத்தூர், மாதவரம், திருவெற்றியூர் ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது. கடந்த டிசம்பர் 19- ஆம் தேதி அன்று வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலின் தரவுப்படி, மேற்கண்ட 10 தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 31.57 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 15.44 லட்சம் ஆண் வாக்காளர்களும், 16.12 லட்சம் பெண் வாக்காளர்களும், 613 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடங்குவர். 10 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள், சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் என மொத்தம் 140 பேர் களத்தில் உள்ளனர்.

தொகுதி வாரியாக நிலவும் பிரச்னைகள்

கும்மிடிப்பூண்டி

அதிக தொழிற்சாலைகள் நிறைந்துக் காணப்படும் தொகுதியாகவும், தொழிலாளர்கள் நிறைந்த தொகுதியாகவும் உள்ளது கும்மிடிப்பூண்டி. கடற்கரையையொட்டி அமைந்துள்ள இத்தொகுதிக்குட்பட்ட பழவேற்காடு பகுதியில் மண் மண் அரிப்பை தடுக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பத தொகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

பொன்னேரி

மீனவர்கள், தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் நிறைந்த தொகுதி பொன்னேரி. மீன்பிடி தொழில் இந்த தொகுதியில் பிரதானமாகும். மீனவர்களுக்கு படகுகளை வழங்குவதுடன், மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பது அவர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

திருத்தணி

முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் ஐந்தாம்படை வீடான அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் அமைந்துள்ள தொகுதி திருத்தணி. நாள்தோறும் இங்கு ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்துச் செல்கின்றனர். சாலையை விரிவாக்கம் செய்து போக்குவரத்தை சரி செய்ய வேண்டும். திருத்தணியில் இருந்து வேலூர், சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு வேலைக்கு செல்ல வேண்டியுள்ளதால் திருத்தணியில் தொழிற்சாலைகளை நிறுவி உள்ளூர் மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்பது இத்தொகுதி மக்களின் பிரதான கோரிக்கையாக உள்ளது.

திருவள்ளூர்

நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள தொகுதி திருவள்ளூர். மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், அனைத்துத் துறை அரசு அலுவலகங்களும் தொகுதியில் அமைந்துள்ளன. போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு நிரந்தர தீர்வு காண நடவடிக்கை வேண்டும்; இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்க வேண்டும். புதிதாகத் திறக்கப்பட்ட பேருந்து நிலையத்தைப் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும். நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் அமைக்க வேண்டும் என்பவை இந்த தொகுதி மக்களின் முக்கிய கோரிக்கைகளாக உள்ளன.

பூவிருந்தவல்லி

பிரசித்திப் பெற்ற ஸ்ரீ வரதராஜப்பெருமாள் திருக்கோயில் அமைந்துள்ள தொகுதி பூவிருந்தவல்லி. ஆட்டோ மொபைல் உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள், பல்வேறு வகை உணவுகளை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் நிறைந்துள்ள தொகுதி ஆகும். முழுக்க முழுக்க வெளிமாவட்ட, வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் அதிகளவில் வசிக்கும் பகுதியாக பூவிருந்தவல்லி உள்ளது.

வேலூருக்கு செல்லும் பிரதான சாலையில் அமைந்துள்ள பூவிருந்தவல்லி தொகுதியில் சாலைகளைத் தரம் உயர்த்த வேண்டும், மழைநீர் வடிகால்களை முறையாக அமைக்க வேண்டும், பேருந்து நிலையத்தைத் தரம் உயர்த்த வேண்டும் என்பவை பொதுமக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

ஆவடி

ஆவடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் சென்னை போன்ற இடங்களுக்கு சென்று பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இந்த தொகுதியில் உள்ள இளைஞர்களுக்காக திறக்கப்பட்ட டைட்டில் பார்க்கில் எந்த நிறுவனமும் இதுவரை தொழில் தொடங்கவில்லை; முறையான சாலை வசதிகள் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தி இந்த தொகுதி மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்பதே இத்தொகுதி மக்களின் முக்கிய கோரிக்கையாக உள்ளது.

அம்பத்தூர்

டெக் பார்க், தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், முன்னணி ஆட்டோ மொபைல் நிறுவனங்கள் நிறைந்திருக்கும் தொகுதி அம்பத்தூர். இந்த தொகுதியில் தொழிலாளர்கள் அதிகளவில் வந்துச் செல்கின்றனர். அவர்களுக்கு வசதியாகக் கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும் என்பது தொழிலாளர்களின் பிரதான கோரிக்கையாக உள்ளது.

மாதவரம்

ஆவின் பால்பண்ணை அமைந்துள்ள தொகுதி மாதவரம். இங்கிருந்து தான் சென்னை மட்டுமின்றி செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு ஆவின் பால் மற்றும் ஆவின் நிறுவன தயாரிப்புகள் அன்றாடம் செல்கின்றன. தங்களுக்கு பால்பண்ணை வேலைவாய்ப்பில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவதில்லை என்பது இத்தொகுதி மக்களின் மிகப்பெரிய குறையாக இருந்து வருகிறது. மெட்ரோ பணிகளை விரைந்து முடிக்கவும், வேலைவாய்ப்புகளை அதிகரிக்கவும், பழுதடைந்த சாலைகளை சீரமைக்கவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: 'தேர்தல் களம் 2026' கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வெற்றி யாருக்கு? அனலாய் தகிக்கும் கள நிலவரம்

திருவொற்றியூர்

மீனலர்களை அதிகம் கொண்டிருக்கும் தொகுதி திருவொற்றியூர். மீனவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை செய்து தருவதுடன், அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்பது தொகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டும், போக்குவரத்து நெரிசல் குறையாததால் அடிப்படை பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என்பது அவர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

மதுரவாயல்

சென்னையின் மாநகராட்சிக்குள் வரும் பகுதி மதுரவாயல். ஸ்ரீபெரும்புதூர் மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதியாகும். சென்னை மாநகருக்கு செல்வதற்கு மதுரவாயல் எல்லையாக உள்ளது. சாலை வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும் என்பது இத்தொகுதி மக்களின் பிரதான கோரிக்கையாக உள்ளது.

வெற்றி யார் பக்கம்?

திருவள்ளூர் மாவட்டத்துக்குட்ட தொகுதிகளில் அதிமுக கூட்டணி மற்றும் திமுக கூட்டணி இடையே கடும் போட்டி நிவவும் என்பதை கள நிலவரமாக உள்ளது. இரு கூட்டணிகளும் சமபலத்துடன் திகழ்வதால் இருதரப்பும் வெற்றி அவ்வளவு எளிதல்ல என்பதே தற்போதைய களநிலவரமாக உள்ளது.

