EXCLUSIVE | சென்னையின் வர்த்தக மையமான தியாகராய நகரை இந்த முறை கைப்பற்ற போவது யார்?
Published : April 19, 2026 at 11:01 AM IST
-BY எஸ்.சிவக்குமார்
சென்னை: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தியாகராய நகர் தொகுதி முக்கிய கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது. திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக என 4 முனை போட்டி நிலவும் நிலையில், இங்கு யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? தொகுதி வாக்காளர்களின் எதிர்பார்ப்புகள், தேவைகள் என்ன என்பது குறித்து இக்கட்டுரையில் காண்போம்.
சென்னையில் உள்ள 16 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் மாநகரின் வணிக மையமாக திகழும் தியாகராய நகர் தொகுதி மீது எல்லா அரசியல் கட்சிகளுக்கும் ஒரு கண் உண்டு என்று தான் சொல்ல வேண்டும். தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகை காலங்களில விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு வணிகம் நடைபெறுவது வழக்கம். தமிழ்நாட்டின பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து நாள்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் வணிகம் நிமித்தமாக தியாகராய நகருக்கு வந்து செல்கின்றனர். ஆடைகள், நகைகள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் ஆகியவற்றுக்கான மிகப்பெரிய விற்பனை முனையமாக தியாகராய நகர் திகழ்கிறது.
தொகுதியின் முக்கிய பகுதிகள்
தியாகராய நகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் பாண்டி பஜார், பனகல் பூங்கா, உஸ்மான் சாலை, அபிபுல்லா சாலை, மேற்கு மாம்பலம், கோடம்பாக்கம், நுங்கம்பாக்கம் ஆகிய பகுதிகள் இத்தொகுதியின் முக்கிய இடங்களாக உள்ளன. சிவா விஷ்னு கோவில்கள், திருப்பதி தேவஸ்தானம், எம்.ஜி.ஆர் நினைவு இல்லம், மாம்பலம் இரயில் நிலையம், தி-நகர் பேருந்து நிலையம் ஆகிய பகுதிகள் சென்னையின் முக்கிய அடையாளங்களாகும். திராவிட இயக்க தலைவர் சர்.பி.டி தியாகராயர் நினைவாக தியாகராய நகர் என்ற பெயர் பெற்றுள்ளது இத்தொகுதி.
வாக்காளர்கள் விவரம்
1957-ம் ஆண்டு முதல் இத்தொகுதி சட்டமன்றத் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் வேட்பாளர் கே.விநாயகம் தியாகராய நகரின் முதல் வேட்பாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்த பணிக்கு பிறகு தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, இந்த தொகுதியில் 74,682 ஆண் வாக்காளர்களும், 80,228 பெண் வாக்காளர்களும், 33 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தமாக 1,54,943 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
2016 சட்டமன்றத் தேர்தலில், அதிமுக வேட்பாளர் சத்திய நாராயணன் 54,207 வாக்குகள் பெற்று திமுக வேட்பாளர் என்.எஸ் கனிமொழியை தோற்கடித்தார். 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் ஜெ.கருணாநிதி தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் பி. சத்திய நாராயணனை வெறும் 157 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிக் கொண்டார். குறிப்பாக 2006 முதல் 2016 வரை தொடர்ந்து மூன்று சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் இத்தொகுதியில் அதிமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது.
கள நிலவரம் என்ன?
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 4 முனை போட்டி நிலவும் சூழலில், திமுக சார்பில் ராஜா அன்பழகன், அதிமுக சார்பில் பி. சத்திய நாராயணன், நாம் தமிழர் கட்சியின் அனுஷா விஜயகுமார், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் ஆகியோர் வேட்பாளராக களம் காண உள்ளனர். இதில் திமுக, நாம் தமிழர் ஆகிய கட்சிகளின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் புதுமுகங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழக வெற்றி கழகத்தில், அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய்க்கு அடுத்தபடியாக மக்கள் மத்தியில் அதிகம் அறிப்படும் நபராக திகழும் புஸ்ஸி ஆனந்த் போட்டியிடுகிறார். தியாகராய நகர் தொகுதியை பொறுத்தவரை திமுகவிற்கும் அதிமுகவிற்கும் இடையே கடும் போட்டி இத்தேர்தலில் நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், தவெகவின் வருகையால் திமுக, அதிமுக-வின் வாக்குகள் அதிக அளவு பிரிவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தியாகராய நகர் தொகுதியின் சிட்டிங் எம்எல்ஏ கருணாநிதிக்கு மீண்டும் போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் திமுகவின் பகுதி செயலாளர் பதவியில் இருந்து அவர் விலகினார். மேலும் திமுகவில் மாவட்ட மகளிர் தொண்டர் அணி அமைப்பாளராக பதவி வகித்து வந்த அவரது மகள் மோனிஷா கருணாநிதி, சில தினங்களுக்கு முன்பாக திமுகவிலிருந்து விலகி, தவெக-வில் இணைந்தார்.
இதன் விளைவாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருணாநிதியின் ஆதரவு ஓட்டுகள் தவெகவிற்கு செல்ல வாய்ப்பு உள்ளதாக பேசப்படுக்கிறது. மேலும், திமுக எதிர்ப்பு ஓட்டுகள் அதிமுகவிற்கும், அதிமுக எதிர்ப்பு ஓட்டுகள் திமுகவிற்குமே இதுவரை சென்றிருந்த நிலையில், இம்முறை திராவிட கட்சிகளின் எதிர்ப்பு ஓட்டுகளை, நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளரைக் காட்டிலும் தவெக வேட்பாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் பெறுவதற்க்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன. இருப்பினும், தவெக வெற்றி பெரும் அளவிற்கான வாக்குகளை பெற முடியுமா என்பது கேள்விக்குறியாகதான் உள்ளது.
கடந்த தேர்தலில் தோல்வியடைந்த அதிமுக வேட்பாளர் சத்ய நாராயணன், பொதுமக்களை சந்தித்து அவர்களின் நிறை குறைகளை கேட்டறிந்தறிந்து வருகிறார். இதன் பயனாக அதிமுகவுக்கான ஆதரவு என்பது சற்று அதிகமாகவே காணப்படுவதாக மேற்கு மாம்பலத்தை சேர்ந்த தேநீர் கடை உரிமையாளர் சாதிக் பாட்ஷா தெரிவித்தார். மேலும், திமுக சார்பில் போட்டியிடும் புதிய வேட்பாளர் ராஜா அன்பழகன் பொதுமக்கள் இடையே பரிச்சயம் இல்லாமல் இருப்பதாலும், தி.நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருணாநிதி பகுதி செயலாளர் பதவிலிருந்து விலகியதால் ஏற்பட்டுள்ள அதிருப்தியின் காரணத்தினாலும் அதிமுக வேட்பாளருக்கு கூடுதல் வெற்றி வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
தொகுதி மக்களின் கோரிக்கைகள்
தியாகராய நகர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் நிலை குறித்து நடைபாதை வியாபாரி உதயா கூறுகையில், ”25 ஆண்டுகளாக தியாகராய நகரில் நான் பழச்சாறு கடை நடத்தி வருகிறேன். தொகுதியில் சாலை வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. புதிய மேம்பாலங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் மழைக்காலங்களில் மழைநீர் தேக்கம் அதிகமாக காணப்பட்டது. இருந்தபோதும் தற்போது இந்த நிலை மாறியுள்ளது. இருப்பினும் புதிய மேம்பாலங்கள் கட்டப்பட்டதால் வணிகர்கள் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேம்பாலங்களின் கீழ் பகுதிகளில் சாலையோர கடைகள் இருந்த இடங்கள் தற்போது வாகன பார்க்கிங் பகுதிகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. இதனால் பொதுமக்கள், அடுக்குமாடி கட்டடங்களில் உள்ள கடைகளில் பொருட்களை வாங்கும் போக்கு அதிகரித்துவிட்டதால் சாலையோர கடை வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறி ஆகி உள்ளது. எங்களின் நிலை மாற, எங்களுக்கு கடைகளை அமைக்க இடம் ஒதுக்கித் தர வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இதேபோன்று, கடந்த ஆண்டுகளை ஒப்பிடுகையில் தியாகராய நகர் புதுப்பொலிவு பெற்றிருப்பதாகவும், இருப்பினும் இங்கு பெண்களுக்கான பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் சாலையோர பெண் வியாபாரி மின்னல்வள்ளி கூறினார்.
மக்கள் நெரிசலை குறைக்கும் வகையில் மாம்பலம் இரயில் நிலையத்திருந்து தியாகராய நகர் பேருந்து நிலையம் வரை ஆகாய நடை மேம்பாலம், மேட்லி சந்திப்பு தெற்கு உஸ்மான் சாலை முதல் வடக்கு உஸ்மான் சாலை வரை 1.2 கிலோ மீட்டர் நீளம் கொண்ட உயர்மட்ட மேம்பாலம் ஆகியவை முக்கிய மேம்பாடாக பார்க்கப்பட்டாலும், மழை காலங்களில் சுரங்க பாதைகளில் தேங்கும் மழைநீர் பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது இத்தொகுதி மக்ககளின் நீண்டகால கோரிக்கையாக உள்ளது.