தாவணி அணிந்து பூக்கொடுத்து வாக்காளர்களை வரவேற்ற ’ரோபோ’ - வேலூரில் சுவாரஸ்யம்

வேலூரில் வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்காளர்களை வரவேற்க ரோபோக்கள் வைக்கப்பட்டது பொதுமக்களிடம் பாராட்டை பெற்றுள்ளது.

வாக்காளர்களை பூக்கொடுத்து வரவேற்ற ரோபோ
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 23, 2026 at 1:16 PM IST

வேலூர் : குடியாத்தம் வாக்குச்சாவடியில் தாவணி அணிந்து பூக்கொடுத்து வாக்காளர்களை வரவேற்கும் ’பெண் ரோபோ’ பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு காலை 7 மணி முதல் தொடங்கி வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. அதிகாலை முதலே வாக்குச்சாவடிகளுக்கு திரண்ட மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தங்களது ஜனநாயக கடமையை ஆர்வத்துடன் நிறைவேற்றி வருகின்றனர். அந்த வகையில், வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தத்த்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடியில் வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகிறார்கள். வாக்காளர்களின் வசதிக்காக பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் எளிதாக வாக்களிக்க சக்கர நாற்காலி வசதி உள்ளிட்ட உதவிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் வாக்குப்பதிவு சீராக நடைபெற கவனமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

இதனிடையே குடியாத்தம் நகராட்சி பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ‘பிங்க் வாக்குச்சாவடி’ வாக்காளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. பெண்கள் பணியாற்றும் மையமாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த வாக்குச்சாவடியில், தாவணி அணிந்த பெண் ரோபோ ஒன்று வாக்காளர்களை வரவேற்கும் விதமாக அமைக்கப்பட்டது. கையில் ரோஜா பூக்களுடன் இருந்த அந்த ரோபோ, தமிழில் இனிமையாக பேசி வாக்காளர்களை வரவேற்றது. வாக்குச்சாவடிக்கு வந்த பொதுமக்கள் இந்த புதுமையான முயற்சியை ஆச்சரியத்துடன் கண்டு ரசித்தனர். பலர் ரோபோவுடன் புகைப்படம் எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.

தேர்தல் விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கும் வகையில் இந்த வகையான புதுமையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். அதே போன்று, வேலூர் முஸ்லிம் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடியிலும் வாக்காளர்களை வரவேற்க ரோபோ ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த முயற்சி வாக்காளர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதுடன், குடியாத்தத்தில் தேர்தல் நாளை மேலும் உற்சாகமூட்டியாக மாற்றியுள்ளது.

வேலூர் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 5 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இதில் 5,56,783 ஆண் வாக்காளர்கள், 5,91,899 பெண் வாக்காளர்கள் மற்றும் 165 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் உள்ளிட்ட மொத்தம் 11,48,841 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண் வாக்காளர்களை விட சுமார் 35,000 பேர் அதிகமாக பெண் வாக்காளர்கள் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், இந்தத் தேர்தலில் 18 வயது நிறைவடைந்த புதிய வாக்காளர்களாக சுமார் 25,000 பேர் இணைந்துள்ளனர். மாவட்டம் முழுவதும் 1,427 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தேர்தல் பணிகளுக்காக 8,000-க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளின் ஒரு பகுதியாக, 149 வாக்குச்சாவடிகள் பதட்டம் நிறைந்தவையாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. அவற்றை கண்காணிக்க 21 நுண்ணறிவு கண்காணிப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், அனைத்து முக்கிய வாக்குச்சாவடிகளிலும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு, தொடர்ந்து கண்காணிப்பு நடைபெற்று வருகிறது. குறிப்பாக, மலைப்பகுதிகளில் உள்ள 12 வாக்குச்சாவடிகள் தீவிர கண்காணிப்பில் உள்ளன. வாக்குச்சாவடிகளில் தடையில்லா மின்சாரம், குடிநீர் மற்றும் கழிவறை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் வாக்களிக்க வசதியாக பேருந்து சேவைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. தேர்தல் பணியாளர்கள் பணிகளை முடித்து திரும்பவும் போக்குவரத்து வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

வேலூர் மாவட்டம் ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் கர்நாடக மாநில எல்லைகளை ஒட்டியுள்ளதால், அங்குள்ள சோதனைச் சாவடிகளில் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் விதிமுறைகள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறதா என்பதை உறுதிசெய்யும் வகையில், பிற்பகல் 3 மணிக்கு மேல் எந்த அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளும் வாக்குச்சாவடிகளில் இருந்து வெளியேற அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்குச்சாவடிகளுக்குள் பொதுமக்களும் செய்தியாளர்களும் செல்போன் கொண்டு செல்ல அனுமதி இல்லை. அதற்காக ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடி முன்பும் செல்போன்களை பாதுகாப்பாக சேமித்து, பின்னர் உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்க தன்னார்வலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

