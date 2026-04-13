ஏப்ரல் 16 முதல் சென்னையில் மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்களுக்கான அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு
96 நிலையான குழுக்கள், 4 ரிசர்வ் குழுக்கள் என மொத்தம் 100 வாக்குப்பதிவு குழுக்கள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : April 13, 2026 at 5:25 PM IST
சென்னை: மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளி வாக்காளர்களிடம் வரும் 16, 17 மற்றும் 18 ஆகிய தேதிகளில் வீடு தேடி சென்று வாக்குப்பதிவு செய்யப்படும் என சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் ஜெ.குமரகுருபரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் ஜெ.குமரகுருபரன் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவின்படி, தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தல் 2026-ஐ முன்னிட்டு, சென்னை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட 16 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் 85 வயதிற்கு மேற்பட்ட மூத்த வாக்காளர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்களுக்கு 'படிவம்-12D' வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களால் வழங்கப்பட்டது.
வாக்குச்சாவடிக்கு நேரில் சென்று வாக்களிக்க முடியாதவர்கள், வீட்டிலிருந்தபடியே வாக்களிக்க விருப்பம் தெரிவிப்பதற்கான படிவம் இது ஆகும்.
இதன்படி, வீட்டிலேயே வாக்களிக்க 8,947 வாக்காளர்கள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர். இவர்களுக்கு தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் மூலம் வீட்டிலேயே வாக்குப்பதிவு செய்யும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக 96 நிலையான குழுக்கள், 4 ரிசர்வ் குழுக்கள் என மொத்தம் 100 வாக்குப்பதிவு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு உரிய பயிற்சி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு குழுவிலும் ஒரு நுண் பார்வையாளர் (Micro Observer), ஒரு வாக்குப்பதிவு அலுவலர், இரண்டு துணை வாக்குப்பதிவு அலுவலர், ஒரு காவலர், ஒரு காட்சிப் பதிவாளர், வண்டியுடன் கூடிய ஒரு ஓட்டுநர் என ஆறு நபர்கள் அடங்கியிருப்பர்.
இவர்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே வாக்களிக்க விருப்பம் தெரிவித்த 85 வயதிற்கும் மேற்பட்ட மூத்த வாக்காளர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் இருப்பிடத்திற்கே சென்று, அவர்களிடம் வாக்குகளை சேகரிப்பர். வரும் 16, 17 மற்றும் 18 ஆகிய தேதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது.
ஒரு குழுவானது நாள் ஒன்றிற்கு சுமார் 40 வாக்காளர்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று வாக்குப்பதிவை மேற்கொள்ளும். வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் (BLO) சம்பந்தப்பட்ட வாக்காளரின் வீட்டிற்கு முன்கூட்டியே சென்று வாக்களிக்கும் நாள் மற்றும் நேரத்தை தெரிவிப்பார். வாக்காளர்கள் ஏதேனும் ஒரு அவசர நிமித்தம் காரணமாக வீட்டில் இல்லையென்றால், அவருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை மட்டும் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டு வாக்குச்சாவடி குழு மீண்டும் அந்த வீட்டிற்கு சென்று அவரது வாக்கினை பதிவு செய்யும்.
குறிப்பிட்ட நாளன்று வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள் அடங்கிய குழு நேரடியாக வாக்காளரின் வீட்டிற்கு சென்று வாக்குச் சீட்டினை வழங்குவார்கள். இதன் பின்னர், சம்பந்தப்பட்ட வாக்காளர் ரகசியமாக வாக்களிப்பதை உறுதி செய்து, உறுதி மொழிப்படிவத்துடன் வாக்குச்சீட்டை அதற்கான பெரிய உறையில் வைத்து ஒட்டி வாக்குப்பெட்டியில் வாக்காளர்கள் செலுத்துவார்கள்.
வாக்குப்பதிவு செய்யும் குழுவினர் வாக்காளரின் வீடுகளுக்கு செல்கின்ற நாள், நேரம் மற்றும் செல்லும் பாதை அட்டவணை முன்கூட்டியே வேட்பாளர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும். இந்த வாக்குப்பதிவு நிகழ்வினை வேட்பாளர்கள் அல்லது அனுமதி பெற்ற முகவர்கள் தேர்தல் நடத்தை விதிகளைப் பின்பற்றி பார்வையிடலாம். இந்த வாக்குப்பதிவு நிகழ்வு அனைத்தையும் வாக்காளரின் வாக்குப்பதிவு ரகசியத்தன்மை பாதிக்கப்படாமல் காட்சிப்பதிவாளர் ஒளிப்பதிவு மேற்கொள்வார்கள்.
இவ்வாறாக, அன்றைய தினம் முழுவதும் சேகரிக்கப்பட்ட வாக்குச்சீட்டு அடங்கிய சீலிடப்பட்ட பெட்டி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் மேற்படி குழு அலுவலர்கள் வழங்குவார்கள். வேட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் வாக்குப்பெட்டி சீலிடப்பட்டு அதன் எண்ணிக்கையினை பதிவேட்டில் பதிவு செய்து அதற்கான பாதுகாப்பு அறையில் (Strong Room) வைத்து சீலிடப்படும்" என கூறப்பட்டுள்ளது.