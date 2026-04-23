தேர்தல் திருவிழா 2026 : ஜனநாயக கடமையாற்றிய அரசியல் தலைவர்கள்!

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அரசியல் தலைவர்கள் வாக்களித்து வருகின்றனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 23, 2026 at 9:00 AM IST

சென்னை : தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு விறுவிறுவென நடைபெற்று வரும் நிலையில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன், முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம், நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் வாக்களித்தனர்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு, ஒரே கட்டமாக 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் இன்று (ஏப்ரல் 23) காலை 07.00 மணிக்கு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. வாக்கு மையங்களில் வாக்காளர்களுக்காக நிழற்பந்தல், குடிநீர், கழிவறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது. வாக்குச்சாவடிகளில் மாதிரி வாக்குப்பதிவு காலையே நடத்தப்பட்டு, 7 மணி முதல் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது. மாநிலம் முழுவதும் காலை முதலே வரிசையில் காத்திருந்து மக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், அரசியல் தலைவர்களும் வாக்களித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், சிலுவம்பாளையத்தில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, சாலிகிராமத்தில் முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், நீலாங்கரையில் நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், அவநாசியில் மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன், காரைக்குடி முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம், சென்னை அடையாறில் அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், கோபிசெட்டிபாளையம் அடுத்த குள்ளம்பாளையம் வாக்குச்சாவடியில் தவெக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் உள்ளிட்டோர் வாக்களித்து தங்களது ஜனநாயக கடமையை ஆற்றினர்.

மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் தேனாம்பேட்டையில் வாக்களித்தார். அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, திருச்சியில் தனது வாக்கை செலுத்தினார்.

மேலும், சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் தேமுதிக தலைவரும், விருத்தாச்சலம் சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளருமான பிரேமலதா விஜயகாந்த் வாக்காளித்தார். அதனைத்தொடர்ந்து, தவெக தலைவர் விஜய், நீலங்கரையில் வாக்களித்தார்.

இதையும் படிங்க : சிலுவம்பாளையத்தில் குடும்பத்துடன் சென்று வாக்களித்த இபிஎஸ்

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் வாக்களித்த முன்னாள் அமைச்சர் ப.சிதம்பரம், “இந்த முறை இளம் வாக்காளர்கள் காட்டுகின்ற ஆர்வத்தை நான் பாராட்டுகிறேன். இளம் வாக்காளர்கள் ஒரு நிலையான அரசு, வளர்ச்சி மற்றும் நலத்திட்டங்களை கருத்தில் கொண்டு வாக்களிப்பார்கள் என நம்புகிறேன். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் வளர்ச்சியான அரசை திமுக வழங்கியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி வெற்றி பெற்று, மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைக்கும் என நான் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன்” என தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டின் இந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் என நான்குமுனைப் போட்டி நிலவுகிறது. இந்தத் தேர்தலில் 5.73 கோடி பேர் வாக்களிக்கவுள்ளனர். 442 பெண்கள் உள்பட 4,023 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். தேர்தல் பாதுகாப்புப் பணியில் 295 துணை ராணுவப் படை கம்பெனிகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதேபோல், 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தமிழ்நாடு காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

