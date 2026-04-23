குடும்பத்தினருடன் வரிசையில் நின்று வாக்களித்த நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர்

திருநெல்வேலியில் 5 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் வாக்குப்பதிவு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 23, 2026 at 9:51 AM IST

திருநெல்வேலி : நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார் குடும்பத்தினருடன் வரிசையில் நின்று மக்களோடு மக்களாக வாக்களித்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் இன்று (ஏப்ரல் 23) காலை சரியாக 7 மணிக்கு தொடங்கியது. காலை முதலே பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்களிக்க வருகின்றனர். அந்த வகையில், நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள திருநெல்வேலி, பாளையங்கோட்டை, நாங்குநேரி, ராதாபுரம், அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய 5 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் வாக்குப்பதிவு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. ஐந்து தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 12 லட்சத்து 65 ஆயிரத்து 302 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். மொத்தம் 90 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

மாவட்டத்தின் விஐபி வேட்பாளராக சபாநாயகர் அப்பாவு இருக்கிறார். இவர் ராதாபுரம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடுகிறார். சபாநாயகரை எதிர்த்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜக வேட்பாளர் பாலகிருஷ்ணன் போட்டியிடுகிறார். ஐந்து தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 1,678 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் 2,012, பேலட் யூனிட் 2,012 மற்றும் 2,170 VVPAT இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அம்பாசமுத்திரம் தவிர மற்ற 4 தொகுதிகளில் வேட்பாளர்கள் அதிகம் இருப்பதால், அங்கு கூடுதலாக இரண்டு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மூலம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் கூடுதல் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இயந்திரம் எங்கேயும் பழுதானால் உடனடியாக புதிய இயந்திரம் மாற்றப்பட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வாக்குசாவடிகளில் 100% நேரடி இணைய ஒளிபரப்பு (Webcasting) செய்யப்படுகிறது.

நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியரும் மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியுமா சுகுமார் ஐஏஎஸ், பாளையங்கோட்டையில் உள்ள ஜான்ஸ் தனியார் பள்ளியில் தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார். அவரின் மனைவி, மகன் உட்பட குடும்பத்துடன் வரிசையில் சுமார் 20 நிமிடம் காத்திருந்தபடி மக்களோடு மக்களாக சென்று தனது ஜனநாயக கடமை ஆற்றினார்.

298 பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள்

தேர்தலை சுமூகமாக நடத்தவும் மக்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்கவும் டிஐஜி சரவணன், மாநகர காவல் ஆணையர் தேஷ்முக் சேகர் சஞ்சய், நெல்லை எஸ்.பி. பிரசண்ணகுமார் ஆகியோர் தலைமையில் மாவட்டம் முழுவதும் 4,000 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். துணை ராணுவப்படையினரும் துப்பாக்கி ஏந்தியபடி வாக்குச்சாவடிகளில் பணியில் உள்ளனர். மொத்தம் 298 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை என்பதால் அங்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

வழக்கம்போல் வாக்களித்த அனைவருக்கும் கை விரல் நகத்தில் அழியா மை வைக்கப்பட்டது. குறிப்பாக வெளியூரில் தங்கி பணிபுரிபவர்கள், கல்வி பயில்பவர்கள், தொழில் செய்வோர் ஆகியவர்கள் ஆர்வமுடன் வந்து வாக்களித்து வருகின்றனர். தேர்தல் பொது பார்வையாளர்கள், செலவின பார்வையாளர்கள், மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியான மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார் ஆகியோர் வாக்குப்பதிவை கண்காணித்து வருகின்றனர்.

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறை செயல்பட்டு வருகிறது. அங்கிருந்தபடி வெப் கேமரா மூலம் 1,678 வாக்குச்சாவடிகளையும் ஊழியர்கள் கண்காணிக்கின்றனர். மிஷின் கோளாறு, அரசியல் பிரச்சனை, வாக்காளர்ளுக்கான குறைபாடு உள்பட அனைத்து புகார்களும் கட்டுப்பாட்டு அறையில் பெறப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்க தயார் நிலையில் உள்ளது.

மேலும், 100% வாக்களிக்க வேண்டும் என்பது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் 5 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் மாதிரி வாக்குச்சாவடி, பெண்கள் மட்டும் பணியாற்றும் வாக்குச்சாவடி, இளைஞர்கள் பணியாற்றக் கூடிய வாக்குச்சாவடி, மூன்று விதமான வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு அங்கும் வாக்குப்பதிவு நடந்து வருகிறது.

இந்த வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்காளர்களை கவரும் வகையில் சிவப்பு கம்பளம் விரிக்கப்பட்டு, பலூன்கள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் மூலம் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, வாழை மரங்களும் நடப்பட்டு திருவிழா கூடம்போல் மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதோடு மட்டுமல்லாமல் வாக்களிக்க வந்தவர்களை தேங்காய் பழம் வைத்து பன்னீர் தெளித்து வரவேற்கப்பட்டனர்.

