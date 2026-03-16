ஓசூரில் ஆவணங்களின்றி எடுத்து வரப்பட்ட ரூ.11.30 லட்சம் பறிமுதல்
தமிழ்நாடு முழுவதும் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் நேற்று (மார்ச் 15) முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன.
Published : March 16, 2026 at 1:33 PM IST
கிருஷ்ணகிரி: தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்த நிலையில், ஓசூர் அருகே உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு வரப்பட்ட ரூ. 11.30 லட்சத்தை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான தேர்தல் தேதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நேற்று (மார்ச் 15) அறிவித்த நிலையில், உடனடியாக தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. அதன்படி, ரூ.50,000 மேல் உரிய ஆவணங்களின்றி ரொக்கமாக எடுத்து செல்ல அனுமதி இல்லை. அதன் அடிப்படையில், மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை முறையாக பின்பற்ற ஏதுவாக தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
ஒசூர் அருகே ரூ. 11 லட்சம் பறிமுதல்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே 4 இடங்களில் நடத்தப்பட்ட வாகன சோதனையில் உரிய ஆவணங்களின்றி எடுத்துச் செல்லப்பட்ட 11 லட்சத்து 31 ஆயிரத்து 500 ரூபாயை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர். நேற்று மத்திகிரி பேருந்து நிலையம் அருகே மஞ்சுநாத் என்பவர் ஆவணமின்றி கொண்டு சென்ற ரூ.93 ஆயிரத்தை மாலையில் பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து, இன்று (மார்ச் 16) காலை ஒசூர் அடுத்த தமிழக - கர்நாடகா மாநில எல்லைக்குட்பட்ட கக்கனூர் சோதனை சாவடியில் நடத்தப்பட்ட வாகன சோதனையில், ஒட்டப்பள்ளி என்னும் கிராமத்தை சேர்ந்த ராஜேஷ் என்பவர் காரில் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு சென்ற ரூ.5 லட்சம் பணத்தை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
|இதையும் படிங்க : சென்னையில் தொடங்கியது தேர்தல் பணி- சுவர் விளம்பரங்கள் அழிப்பு
அதே போல தமிழ்நாடு எல்லையான ஜூஜூவாடி சோதனை சாவடியில் கர்நாடகாவிலிருந்து ஒசூர் நோக்கி வந்த காரில் வினோத் என்பவரிடம் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் வைத்திருந்த 3 லட்சத்து 88 ஆயிரத்து 500 ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும், கோலார் மாவட்டம் சீனிவாசபுரத்தில் இருந்து சவுடா ரெட்டி என்பவர், கர்நாடக மாநிலம் ஆனைக்கல் பகுதிக்கு ஓசூர் வழியாக எடுத்து சென்ற ரூ, 1 லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரொக்க பணத்தை பாகலூர் சாலை சம்பங்கி கிரி பார்டர் பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன தணிக்கையில் பறிமுதல் செய்தனர்.
ஆக மொத்தமாக, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 11 லட்சத்து 31 ஆயிரத்து 500 ரொக்கத்தை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் ஒசூர் சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தேர்தல் அதிகாரி ஆக்ரித்தி சேத்தியிடம் ஒப்படைத்தார்.