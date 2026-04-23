மீண்டும் முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் வருவார் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் உறுதி
Published : April 23, 2026 at 2:55 PM IST
தேனி : பெரியகுளத்தில் வாக்களித்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், மீண்டும் முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் வருவார் என தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று (ஏப்ரல் 23) நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சரும், போடி சட்டமன்றத் தொகுதி திமுக வேட்பாளருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம், தனது சொந்த ஊரான பெரியகுளத்தில் வாக்களித்து ஜனநாயக கடமையை ஆற்றினார். அவரின் மூத்த மகன் முன்னாள் தேனி மக்களவை உறுப்பினர் ஒ.பி. ரவீந்திரநாத், இளைய மகன் ஜெயபிரதீப், சகோதரர் சண்முகசுந்தரம் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர்களுடன் சென்று வாக்காளித்தார்.
அதனைத்தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தேனி மாவட்டத்தில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சிறப்பான ஆட்சி நடைபெற்ற நிலையில், மீண்டும் மதச்சார்பற்ற கூட்டணியை வெற்றியை பெறும். நாட்டு மக்களும் மீண்டும் மதச்சார்பற்ற கூட்டணியே விரும்புகிறார்கள் என உறுதி செய்துள்ளனர். மீண்டும் தமிழக முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் வருவார் என உறுதியாகி உள்ளது.
தற்போது முதல் முறையாக தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் களம் காண்பது குறித்து பத்திரிகையாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது அவர் எத்தனை சதவீதம் வாக்குகள் பெற்றுள்ளார்கள் என்பது பொறுத்து அவரது எதிர்காலம் அமையும்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “மதச்சார்பற்ற கூட்டணியே 200-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெரும். அதே போன்று தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு தொகுதிகளிலும் மதச்சார்பற்ற கூட்டணியை வெற்றிப் பெறும்” என தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக என 4 முனை போட்டி நிலவுகிறது. 234 தொகுதிகளிலும் அமைதியான முறையில் காலை முதல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. 33,133 இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 75,064 வாக்குச்சாவடி மையங்களில் அரசியல் தலைவர்கள், திரை நட்சத்திரங்கள் உட்பட பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றனர். பிற்பகல் 1 மணி நிலவரப்படி 56.81 சதவிகிதம் வாக்குப்பதிவு பதிவாகியுள்ளது. மாவட்டங்களின் அளவிலும் 50 சதவிகித்தைக் கடந்துள்ளது. 5.73 கோடி பேர் வாக்காளர்கள் கொண்டு நடைபெறும் இத்தேர்தலில் 442 பெண்கள் உள்பட 4,023 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை பொறுத்தவரை, போடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் மூன்று முறை அதிமுக வேட்பாளராக போட்டியிட்டு வெற்றிப் பெற்ற நிலையில், தற்போது நான்காவது முறையாக திமுக வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார்.