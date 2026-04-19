தேர்தல் களம் 2026: ஸ்டாலின் ஹாட்ரிக் சாதனை படைத்த கொளத்தூர் தொகுதி கள நிலவரம்

கொளத்தூர் தொகுதியில் தொடர்ந்து 4வது முறையாக போட்டியிடும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அங்கு மீண்டும் வெற்றிப்பெற அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கள நிலவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

திமுக தலைவரும், கொளத்தூர் தொகுதி வேட்பாளருமான மு.க.ஸ்டாலின்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 19, 2026 at 2:23 PM IST

- BY எஸ்.உசைன்

சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுகவின் தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிடும் நட்சத்திர தொகுதியான கொளத்தூரில் தேர்தல் களம் எப்படி உள்ளது? வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு? என்பது குறித்து இக்கட்டுரையில் பார்க்கலாம்.

தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு வில்லிவாக்கத்தில் இருந்த சில பகுதிகள் மற்றும் நீக்கப்பட்ட புரசைவாக்கம் தொகுதியில் இருந்த சில பகுதிகள் இணைக்கப்பட்டு 2008-ம் ஆண்டு கொளத்தூர் தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது. 2011-ம் ஆண்டில்தான் இத்தொகுதியில் முதல் தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. கொளத்தூர் தொகுதியில் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்திற்கு முன்பாக ஆண் வாக்காளர்கள் 1,41,349 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,49,231 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 73 பேர் என மொத்தம் 2,90,653 பேர் இருந்தனர்.

2026 சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்திற்கு பிறகு இத்தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,01,791 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,09,945 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 36 பேர் என மொத்தம் 2,11,772 பேர் உள்ளனர். இங்கு பெரும்பான்மை இந்துக்களும், கணிசமான அளவு இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்துவர்களும் வசித்து வருகிறார்கள். நடுத்தர மக்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் அதிகமாக இருக்கும் இத்தொகுதி கல்வி மற்றும் மருத்துவத்தில் வளர்ச்சியை கண்டுள்ளது.

ஹாட்ரிக் சாதனை

கொளத்தூர் என்றாலே நமக்கு முதலில் நினைவிற்கு வருபவர் தமிழக முதலமைச்சரும், திமுகவின் தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் தான். தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கொளத்தூர் தொகுதியில் இவர், 2011-ம் ஆண்டு போட்டியிட்டு 68,784 வாக்குகள் பெற்று வெற்றிப் பெற்றார். தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் சைதை துரைசாமியை விட 2,819 வாக்குகள் அதிகம் பெற்றிருந்தார். அப்போது முதல் கொளத்தூர் தொகுதி நட்சத்திர தொகுதியாக மாறியது. மீண்டும் 2016-ம் ஆண்டு நடைப்பெற்ற தேர்தலில் 37,730 வாக்கு வித்தியாசத்திலும் மற்றும் 2021 ஆண்டில் நடைப்பெற்ற தேர்தலில் 70,384 வாக்கு வித்தியாசத்திலும் தொடர்ச்சியாக வெற்றி பெற்று ஹாட்ரிக் சாதனை படைத்தார்.

வடசென்னை வளர்ச்சித் திட்டத்தின்கீழ் பல்வேறு திட்டங்களை கொளத்தூர் தொகுதிக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கொண்டு வந்துள்ளார். முதல்வர் படைப்பகம், பெரிய அரசு மருத்துவமனை, வண்ண மீன் வர்த்தக மையம், பூங்கா, மகளிர் உடற்பயிற்சி கூடம், பேரறிஞர் அண்ணா திருமண மாளிகை, விளையாட்டு வீரர்களை ஊக்குவிப்பதற்காக மினி ஸ்டேடியம், இலவச வீட்டுமனை பட்டா உள்ளிட்ட முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பல்வேறு திட்டங்களை தொகுதி மக்களுக்காக செய்து கொடுத்துள்ளார்.

முதல்வருக்கு எதிராக களம் காணும் வேட்பாளர்கள்

2026-ம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மீண்டும் 4வது முறையாக இத்தொகுதியில் களம் காண்கிறார். அவரை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் சந்தான கிருஷ்ணன், தவெக சார்பில் வி.எஸ்.பாபு, நாம் தமிழ் கட்சி சார்பில் சௌந்திர பாண்டியன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

அதிமுக வேட்பாளரான சந்தான கிருஷ்ணன் சென்னை மாநகராட்சியில் கவுன்சிலராக இருந்தவர். அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட இவர், 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வட சென்னை தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தார். மீண்டும் அதிமுகவில் இணைந்த அவருக்கு தற்போது கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலினை எதிர்த்து போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதேபோல், தவெக சார்பில் போட்டியிடும் வி.எஸ்.பாபு திமுகவில் முக்கிய பொறுப்பில் இருந்தவர். 2006-ம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் புரசைவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆனவர். அதன் பின்னர் திமுகவிலிருந்து விலகி, அதிமுகவில் இணைந்தார். தற்போது அதிலிருந்தும் விலகி தவெகவில் இணைந்து, களம் காண்கிறார். நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வேட்பாளராக போட்டியிடும் சௌந்திர பாண்டியன் மக்கள் மத்தியில் பெரிதும் பரிச்சயம் இல்லாதவராக பார்க்கப்படுகிறார்.

வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?

கொளத்தூர் தொகுதியை பொறுத்தவரை, ஆரம்பத்தில் இருந்து மு.க.ஸ்டாலின் தான் வெற்றியாளராக இருந்து வருகிறார். தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய கட்சியின் தலைவர், முன்னாள் முதலமைச்சரின் மகன், தற்போதைய முதலமைச்சர் ஆகிய பல அந்தஸ்துகளுடன் பலமான வேட்பாளராக திகழ்கிறார். இவரை எதிர்த்து போட்டியிடும் இதர கட்சியின் வேட்பாளர்களுக்கு அந்தளவிற்கு வரவேற்பு இருப்பதாக தெரியவில்லை. இருப்பினும், வடசென்னையில் இருக்கும் மற்றொரு தொகுதியான பெரம்பூரில் தவெக தலைவர் விஜய் போட்டியிடுவதால், அதன் தாக்கம் கொளத்தூரிலும் எதிரொலிக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.

இருப்பினும், வடசென்னைக்கான பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ளது, தொகுதி மக்களை நேரடியாக சந்தித்து வருவது போன்ற காரணங்களால் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு மக்கள் மத்தியில் பிரம்மாண்டமான வரவேற்பு இருக்கிறது. எனவே கொளத்தூரில் ஸ்டாலின் நான்காவது முறையும் வெற்றிப் பெற அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவே கள நிலவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

