அண்ணா பிறந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் கள நிலவரம் குறித்து அறிந்துகொள்ளலாம்.
Published : April 21, 2026 at 12:12 PM IST
- By பி.அசோக் குமார்
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஆலந்தூர், ஸ்ரீபெரும்புதூர், காஞ்சிபுரம், உத்திரமேரூர் என மொத்தம் நான்கு சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன.
காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி
தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு முக்கிய தொகுதியாக விளங்குகிறது. இது காஞ்சிபுரம் நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது. கடந்த இரண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் திமுகவை சேர்ந்த சி.வி.எம்.பி. எழிலரசன் வெற்றிப் பெற்றார். காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் ஆண்கள் - 1,33,825, பெண்கள் - 1,42,437 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர் - 37 என மொத்தம் 2,76,299 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
இதுவரை வெற்றவர்கள்
2011 - அதிமுக சார்பில் வி. சோமசுந்தரம் வெற்றி பெற்றார்.
2016 - திமுகவை சேர்ந்த சி.வி.எம்.பி. எழிலரசன் வெற்றி பெற்றார்.
2021 - திமுகவை சேர்ந்த சி.வி.எம்.பி. எழிலரசன் வெற்றி பெற்றார்.
இத்தேர்தலில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள்
- நித்யா சுகுமார் - திமுக
- வி.சோமசுந்தரம் - அதிமுக
- வெற்றிசெல்வி - நாதக
- ஆர்.வீ. இரஞ்சித்குமார் - தவெக
2026-ம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் புதிய பெண் வேட்பாளர் நித்யா சுகுமார் களம் காண்கிறார். இவர் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஊராட்சி குழு துணைத் தலைவராக பணியாற்றி வருபவர். இதன் காரணமாக தொகுதி மக்களிடையே நல்ல அறிமுகம் பெற்றிருக்கிறார். அதிமுக சார்பில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டச் செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான வி.சோமசுந்தரம் நிற்கிறார். ஒரு பலமான வேட்பாளரை எதிர்கொள்ளும் நிலையில் திமுக வேட்பாளர் உள்ளார். இருப்பினும், கடந்த இரண்டு தேர்தல்களிலும் திமுக வெற்றி வாகைச் சூடிய தொகுதி என்பதால், அவர்களுக்கான ஆதரவு என்பது ஏற்கனவே சிவப்பு கம்பள போட்டுதான் வைக்கப்பட்டுள்ளது என அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் ஆர்.வீ.இரஞ்சித்குமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வெற்றிசெல்வி ஆகியவர்கள் களம் காண்கிறார்கள்.
சென்னையை அடுத்து, ஆலந்துர், காஞ்சிபுரத்திற்கு அடுத்தப்படியாக உள்ள உத்திரமேரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி பல்வேறு கிராமப்பகுதிகளை கொண்டதாகும். இத்தொகுதியை பொறுத்தவரை அதிமுக, திமுக இடையே தான் கடந்த பல ஆண்டுகளாக போட்டி நிலவி வருகிறது. திமுக வேட்பாளர் க.சுந்தர் 5 முறை இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றவர். உத்திரமேரூர் தொகுதியில் ஆண்கள் - 1,18,564, பெண்கள் - 1,25,300, மூன்றாம் பாலினத்தவர் - 58 என மொத்தம் 2,43,922 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
இதுவரை வெற்றவர்கள்
2011 - அதிமுக வேட்பாளர் பி. கணேசன் வெற்றி
2016 - திமுக வேட்பாளர் க.சுந்தர் வெற்றி
2021 - திமுக வேட்பாளர் க.சுந்தர் வெற்றி
இத்தேர்தலில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள்
- க.சுந்தர் - திமுக
- பெ. மகேஷ்குமார் - பாமக
- மரம் மாசிலாமணி - நாதக
- முனிரத்தினம் - தவெக
இத்தொகுதி அதிமுக கூட்டணியில் பாமகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், அக்கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் பெ. மகேஷ்குமார் போட்டியிடுகிறார். திமுக சார்பில் ஏற்கெனவே இத்தொகுதியில் பெரும் புள்ளியாக விளங்கும் க.சுந்தர் மீண்டும் களமிறங்கியுள்ளார். தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் மாற்றுத்திறனாளி முனிரத்தினம் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் இயற்கை ஆர்வலர் மரம் மாசிலாமணி ஆகியவர்கள் களம் காண்கிறார்கள்.
ஸ்ரீபெரும்புதூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கும் தனித் தொகுதி ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆகும். இத்தொகுதியில் ஹூண்டாய், நிசான் கார் தொழிற்சாலைகள், அப்போலோ, எம்.ஆர்.எப். டயர் தயாரிக்கும் தொழில்சாலைகள், செயின்ட் கோபெய்ன் கண்ணாடி தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை உள்பட 2,500க்கு மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் இயங்கி வருகின்றன. ஶ்ரீபெரும்புதூர்(தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் ஆண்கள் - 1,81,852, பெண்கள் - 1,94,007 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர் - 62 என 3,75,921 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
இதுவரை வெற்றவர்கள்
2011 - அதிமுக வேட்பாளர் ஆர்.பெருமாள் வெற்றி
2016 - அதிமுக வேட்பாளர் கே.பழனி வெற்றி
2021 - காங்கிரஸ் வேட்பாளர் கே.செல்வபெருந்தகை வெற்றி
இத்தேர்தலில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள்
- கே.செல்வபெருந்தகை - காங்கிரஸ்
- கே. பழனி - அதிமுக
- சிந்து ஏழரசன் - நாதக
- எஸ்.பி.கே. தென்னரசு - தவெக
2026-ம் ஆண்டுக்கான சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதி திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸிடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, மீண்டும் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக அக் கட்சியியன் மாநிலத் தலைவர் கே.செல்வபெருந்தகை களம் காண்கிறார். அதிமுக சார்பில் மதனந்தபுரம் கே.பழனி கடந்தாண்டு போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்த நிலையில், மீண்டும் இம்முறை இரட்டை இலை சின்னத்தில் களம் காணுகிறார். தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட செயலாளர் எஸ்.பி.கே.தென்னரசு மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சிந்து ஏழரசன் ஆகியோரும் போட்டியிடுகிறார்கள்.
வாக்காளர்கள் கூறுவது என்ன?
காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த ருசிகேசன் கூறுகையில், ”கடந்த ஆண்டு ஆட்சியில் பல்வேறு நல திட்டங்களை செயல்படுத்தி காட்டியதால், திமுக மற்றும் திமுக கூட்டணிகள் வேட்பாளர்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அமோகமாக உள்ளது” என்றார். ஜெயராஜ் என்பவர் கூறுகையில், ”காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் முன்னாள் அமைச்சர் வி. சோமசுந்தரம் போட்டியிடுவதால் அதிக வாக்குகள் இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. ஸ்ரீபெரும்புதூர் தனி தொகுதியில் அதிமுகவை சேர்ந்த பழனிக்கு ஆதரவு உள்ளது. உத்திரமேரூர் தொகுதியை பொறுத்தவரை பாமக மகேஷ்குமாருக்கு ஆதரவு இருப்பதாக தெரிகிறது. தேர்தல் அறிக்கையில் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் கவரும் வகையில் பல்வேறு நல திட்டங்கள் இடம் பெற்றுள்ளதால் தொழிலாளர்கள், அரசு ஊழியர்கள், அன்றாட கூலி வேலை செய்வோர் என ஆகியவர்களின் வாக்கு அவருக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது” என கூறினார்.
நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஆதரவாக பேசிய காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த கோகுல், ”தமிழகத்தில் நான்கு முனை போட்டி என கருத முடியாது. ஏனென்றால் திமுக, அதிமுக, தவெக ஆகிய கட்சிகள் தனித்தனியாக செயல்பட்டாலும் ஒரே திராவிட சித்தாந்தத்தில் மூழ்கியுள்ளன. ஆனால், நாம் தமிழர் கட்சி மட்டும் தான் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி செயல்படுவதால் இருமுனைப் போட்டியாகவே கருத முடியும்” என தெரிவித்தார்.
ஆலந்தூர் சட்டப் பேரவை தொகுதி
இது தவிர, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட ஆலந்தூர் தொகுதி சென்னைக்கு மிக அருகில் உள்ளது. இங்கு 2,96,053 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 1967 ஆம் ஆண்டு முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வரை நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களில் திமுக எட்டு முறையும், அதிமுக ஐந்து முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
கடந்த 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய இரண்டு தேர்தல்களிலும் திமுகவின் அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் வெற்றிப் பெற்றிருந்தார். இந்நிலையில், இந்த முறை திமுக சார்பில் தா.மோ.அன்பரசன் மீண்டும் களம் காண்கிறார். அதிமுக சார்பில் எஸ். சரவணன் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் எம்.ஹரீஷ், நாதக சார்பில் மகாலட்சுமி ஆகியோர் போட்டிடுகிறார்கள்.