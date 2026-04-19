ETV Bharat / state

தேர்தல் களம் 2026: சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் மீண்டும் மாஸ் காட்டுவாரா மா.சு?

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் 15 வேட்பாளர்கள் களம் காண்கின்றனர்.

சைதாப்பேட்டை ரயில் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 19, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: திமுக அரசில் சுகாதாரத் துறை அமைச்சராக உள்ள மா.சுப்பிரமணியன் போட்டியிடும் சைதாப்பேட்டை தொகுதின் கள நிலவரம் என்ன? வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு என்பதை இச்செய்தி கட்டுரையில் காண்போம்.

சென்னையின் முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்று சைதாப்பேட்டை. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் 15 வேட்பாளர்கள் களம் காண்கின்றனர். அவர்களில் தற்பொழுது அமைச்சராக உள்ள மா. சுப்பிரமணியன் திமுக சார்பில் மீண்டும் அதே தாெகுதியில் போட்டியிடுகிறார். இவரை எதிர்த்து, அதிமுக கூட்டணியில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் செந்தமிழன் போட்டியிடுகிறார். அதே நேரம், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் ஸ்ரீவித்யா, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் அருள் பிரகாசம் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

இந்தத் தொகுதியில் 2026 வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு முன்னர் 2,73,717 வாக்களர்கள் இருந்தனர். திருத்தத்திற்கு பின்னர் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் 98,535 ஆண் வாக்களர்கள், 1,05,549 பெண் வாக்காளர்கள், 62 மூன்றாம் பாலினித்தவர்கள் என 2,04,146 வாக்களர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். இவர்களில் 18 முதல் 19 வயது வரை உள்ள முதல் தலைமுறை வாக்களர்கள் 5,030 பேரும், 20 முதல் 29 வயது வரையில் 32,594 வாக்களர்களும், 30 முதல் 39 வயது வரையில் 38,396 வாக்களர்கள், 40 முதல் 49 வயது வரையில் 48,456 வாக்களர்கள், 50 முதல் 59 வரையில் 39,071 வாக்களர்கள் உள்ளனர்.

இந்த தொகுதியை பொறுத்தவரை இதர வேட்பாளர்களைக் காட்டிலும், திமுக வேட்பாளர் மா.சுப்பிரமணியனுக்கு மக்கள் மத்தியில் ஒப்பீட்டளவில் வரவேற்பு இருப்பதாகவே கள நிலவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. தேனாம்பேட்டை-சைதாப்பேட்டை மேம்பாலத் திட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதே நேரம், 3 உயர்சிறப்பு மருத்துவமனைகளை கட்டப்பட்டுள்ளன. பட்டாப் பிரச்சனையை போக்குவதற்காக நடவடிக்கை எடுத்து, ரயத்துவாரி பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. நரிக்குறவர் மக்கள் வாழும் பகுதியிலும் பட்டா வழங்கப்பட்டது. குடிநீர் வசதி, சாலை வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவையே மா.சுப்பிரமணியனுக்கு தொகுதியில் செல்வாக்கு இருப்பதற்கான முக்கிய காரணங்களாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் போக்குவரத்து நெரிசல், மழைநீர் வடிகால் போன்ற அடிப்படை பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து கொண்டு தான் உள்ளன.

இதையும் படிங்க : சென்னையின் வர்த்தக மையமான தியாகராய நகரை இந்த முறை கைப்பற்ற போவது யார்?

இவரை எதிர்த்து போட்டியிடும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சராக இருந்த செந்தமிழன் மற்றும் இதர வேட்பாளர்களும் தொகுதி மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். கடந்த தேர்தலில் மா.சுப்பிரமணியன் 80,194 வாக்குகள் பெற்று, அதிமுக வேட்பாளர் சைதை துரைசாமியை 29,408 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார். ஆனால், தவெக வரவினால் இந்தளவிலான பெரிய வாக்கு வித்தியாசம் இருக்குமா என்பது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. குறிப்பாக இளைஞர்களின் வாக்கு பிரியும் என கருதப்படுகிறது. வாக்குகள் பிரிந்தாலும், ஏற்கெனவே தொகுதிக்கு நன்கு அறிமுகமானவர் என்பதும், அனைத்து தரப்பு மக்களிடமும் நன்றாக பழகுவார் என்பதும் மா.சுப்பிரமணியனின் பலமாக அமைந்துள்ளது. இருப்பினும், அதிமுகவின் எதிர்ப்பு பிரசாரம், தவெகவின் வருகை ஆகியவை திமுகவுக்கு கடும் சவாலாகவே இருக்கும் என்பதே தற்போதைய கள நிலவரமாக உள்ளது.

TAGGED:

TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
SAIDAPET CONSTITUENCY
மா சுப்பிரமணியன் தேர்தல் களம்
சைதாப்பேட்டை தொகுதி கள நிலவரம்
SAIDAPET CONSTITUENCY REPORT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.