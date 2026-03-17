வேலூரில் தேர்தல் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரம் - அதிகாரிகள் வாகனங்களில் ஜிபிஎஸ் கருவி பொருத்தம்
வேலூர் மாவட்டத்தில் பறக்கும் படை குழுக்கள் மற்றும் நிலை கண்காணிப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர கண்காணிப்பு பணி நடைபெற்று வருகிறது.
Published : March 17, 2026 at 2:20 PM IST
வேலூர்: தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பறக்கும் படை மற்றும் கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் வாகனங்களில் GPS கருவி பொருத்தி பணி்கள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது முதல் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் மாநில முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டது. அந்தந்த மாவட்ட அளவில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தேர்தல் அலுவலர்களாக நியமிக்கப்பட்டு தேர்தல் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் நெருங்கும் நேரத்தில் உரிய ஆவணங்களின்றி எடுத்துசெல்லப்படும் பணம், பரிசுப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவை பறிமுகல் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
24 மணி நேரமும் தீவிர கண்காணிப்பு
அந்த வகையில், வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 5 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் பறக்கும் படை குழுக்கள் மற்றும் நிலை கண்காணிப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு 24 மணி நேரமும் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மாவட்டத்தில் உள்ல முக்கிய சாலைகள் மற்றும் சந்திப்புகளில் வாகனத் தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு, சந்தேகத்திற்கிடமான வாகனங்கள் சோதனை செய்யப்படுகின்றன.
குடியாத்தம் தொகுதியில் மூன்று சிறப்பு பறக்கும் படை
குறிப்பாக குடியாத்தம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மூன்று சிறப்பு பறக்கும் படை குழுக்கள் மற்றும் மூன்று நிலை கண்காணிப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு, மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிந்து தொடர்ந்து வாகனத் தணிக்கை மற்றும் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
|இதையும் படிங்க : சிபிஐ விசாரணை கேட்டது விஜய் தான்; இப்போது அதில் அவரே சிக்கிக்கொண்டுள்ளார் - சிபிஎம் சண்முகம் விமர்சனம்
ஜிபிஎஸ் பொருத்தப்பட்ட வாகனங்கள் ்
இந்த நிலையில், தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பறக்கும் படை மற்றும் கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் பயன்படுத்தும் வாகனங்களின் நகர்வை துல்லியமாக அறிந்துகொள்ள, அந்த வாகனங்களில் ஜிபிஎஸ் கருவிகள் பொருத்தும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. குடியாத்தம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் இப்பணிகள் இரவிலும் தீவிரமாக நடைபெற்றது.
இந்த ஜிபிஎஸ் கருவிகள் மூலம் அதிகாரிகள் பயன்படுத்தும் வாகனங்களின் இருப்பிடத்தை நேரடியாக கண்காணிக்க முடியும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 -ம தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறும் என்றும், வாக்கு எண்ணிக்கை மே மாதம் 4 தேதி நடத்தப்படும் எனவும் இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தார். இதையடுத்து தமிழகம் முழுவதும்தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அன்றே தினமே அமலுக்கு வந்தது.