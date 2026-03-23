தேர்தல் பறக்கும் படை சோதனை: ரூ.19 கோடி மதிப்பிலான தங்கம், வெள்ளி பொருட்கள் பறிமுதல்

உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்டதால் 13 கிலோ தங்க நகைகள் மற்றும் வெள்ளி பொருட்களை தேர்தல் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

தங்கம், வெள்ளி பறிமுதல்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 10:19 AM IST

Updated : March 23, 2026 at 10:25 AM IST

சென்னை : தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நடத்திய சோதனையில், பிரபல நகைக்கடைக்கு சொந்தமான ரூ. 19 கோடிக்கு அதிக மதிப்பிலான தங்க நகைகள் மற்றும் வெள்ளிப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

தமிழ்நாட்டில் வரும் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ளது. அதன்படி, சென்னையை அடுத்த பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அனகாபுத்தூரில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் காவல்துறையினர் உதவியுடன் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அப்பகுதியில் தனியார் நிறுவனத்தின் வாகனம் ஒன்று வந்தது. அந்த வாகனத்தை சோதனையை செய்தபோது, அதில் 24 பெட்டிகளில் 13 கிலோ தங்க நகைகள், 34 கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் இருந்தன.

விசாரணையில், இந்த நகைகள் பிரபல நகைக்கடைக்கு சொந்தமானது என்றும், பல்லாவரத்தில் இருந்து காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் உள்ள 7 கிளை நகைக்கடைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுவதும் தெரியவந்தது. நகையின் மொத்த மதிப்பு ரூ. 19 கோடியே 63 லட்சம் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்கம், வெள்ளி
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்கம், வெள்ளி

உரிய ஆவணங்கள் இன்றி நகைகளை கொண்டு சென்றதால், தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மொத்த நகைகளையும் பறிமுதல் செய்தனர். இவற்றை பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் அலுவலர் க்யூரி, உதவி தேர்தல் அலுவலர் செ.செந்தில் ஆகியோர்களிடம் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் ஒப்படைத்தனர்.

வருமானத்துறைக்கு மாற்றம்

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நகைகள் பல்லாவரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகலம் கொண்டுவரப்பட்டது. அப்போது 24 பெட்டிகளுடன் உள்ள தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகளின் மதிப்பு அதிகம் என்பதால், வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. ஆவணங்களின்றி நகைகள் கொண்டு செல்லப்பட்டது குறித்து வருமான வரித்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். பெட்டி பெட்டியாக நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதால் பல்லாவரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பாக காணப்பட்டது.

தமிழ்நாடு முழுவதும் 2,160 பறக்கும் படைகள், 2,160 நிலை கண்காணிப்பு குழுக்கள் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றனர். மாநிலம் முழுவதும் உரிய ஆவணங்களின்றி ரூ.50 ஆயிரத்திற்கு மேல் கொண்டு செல்லப்படும் ரொக்கம், பரிசு பொருட்கள், நகைகள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. சமீபத்திய தகவலின்படி, இதுவரை ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.75 கோடி மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

