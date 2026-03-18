தமிழ்நாட்டில் இதுவரை ரூ.42.65 கோடி மதிப்பிலான பணம், பொருட்கள் பறிமுதல் - தேர்தல் ஆணையம்

ஒரு வேட்பாளர் தேர்தலின்போது, அதிகபட்சம் ரூ. 40 லட்சம் வரை மட்டுமே தேர்தல் சம்பந்தமான பணிகளுக்காக செலவு செய்ய இயலும் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்
தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்
Published : March 18, 2026 at 6:40 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்ததிலிருந்து இதுவரை ரூ.42.65 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளது. ஒவ்வொரு மாவட்டங்கள் அளவிலும் பறக்கும் படையினர், நிலை கண்காணிப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர சோதனை நடைபெற்று வருகிறது. வாக்காளர்களுக்கு பணம் அல்லது பரிசுப் பொருள் விநியோகம் செய்யப்படுவதை தடுக்கும் வகையில், ரூ.50 ஆயிரத்திற்கு மேல் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்படும் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், இன்று வரை 42.65 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "தேர்தல் களத்தில் போட்டியிடும் அரசியல் கட்சியினை சார்ந்த வேட்பாளர்கள் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் சமமான சூழலை உருவாக்கி தர வேண்டும் என்ற நோக்கில் வேட்பாளர்களின் தேர்தல் செலவினங்கள் உன்னிப்பாக கண்காணிக்கப்பட்டு, பதிவு செய்யப்பட்டு வருகிறது.

ஒரு வேட்பாளர் சட்டசபை தேர்தலின்போது, அதிகபட்சம் ரூ. 40 லட்சம் வரை மட்டுமே தேர்தல் சம்பந்தமான பணிகளுக்காக செலவினம் மேற்கொள்ள இயலும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வேட்பாளரின் தேர்தல் செலவினங்களை கண்காணிப்பதற்காக, பல்வேறு தேர்தல் செலவின கண்காணிப்பு குழுக்கள் மாவட்ட அளவில் அமைக்கப்பட்டு மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரால் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. தேர்தல் கண்காணிப்பு பணிகளை தீவிரமாக கண்காணித்திட, 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் பறக்கும் படை, நிலை கண்காணிப்பு குழுக்கள் மட்டுமில்லாமல் 25 துறை சார்ந்த கண்காணிப்பு குழுக்களும் இடம் பெற்றுள்ளன. இதில் வருமானவரித்துறை, அமலாக்கத்துறை, சுங்கத்துறை உள்ளிட்ட துறைகளும் உள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், "தற்போது 234 தொகுதிகளிலும், தொகுதிக்கு தலா 9 பறக்கும் படைகள், 9 நிலை கண்காணிப்பு குழுக்கள் என்ற விகிதத்தில், தமிழகம் முழுவதும் 2160 பறக்கும் படைகள், 2160 நிலை கண்காணிப்பு குழுக்கள் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றனர்.

ரூ.42.65 கோடி மதிப்பு பணம், பொருட்கள் பறிமுதல்

இக்குழுக்களின் மூலம் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்த நாள் முதல் இன்று வரை ரூ.42.65 கோடி மதிப்பு மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ரொக்கம் ரூ. 2.37 கோடி, மதுபானம் ரூ.18 லட்சம், போதைப்பொருட்கள் ரூ. 2.88 கோடி, விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் ரூ.16.42 கோடி மற்றும் இலவசங்கள் / பிற பொருட்கள் ரூ. 20.80 கோடி ஆகும்.

தேர்தல் செலவின கண்காணிப்புக் குழுக்கள் மற்றும் அமலாக்க முகமைகள், சட்ட விரோதப் பணப் புழக்கம், வாக்காளர்களை கவர வழங்கப்படும் இலவசப் பொருட்கள் மற்றும் பிற தடைசெய்யப்பட்ட பொருட்களின் விநியோகத்தைக் கட்டுப்படுத்த கண்காணிப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு வழிமுறைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளன" எனவும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

அதிகாரிகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் பயிற்சி

தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் வெளியிட்ட மற்றொரு அறிக்கையில், "தேர்தலின் ஒரு பகுதியாக மாநிலம் முழுவதும் உள்ள சுமார் நான்கு லட்சம் தேர்தல் பணியாளர்களை உள்ளடக்கிய பல்வேறு பங்குதாரர்களுக்கு விரிவான மற்றும் கட்டமைக்கப்பட்ட பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. தேர்தல் பணியில் உள்ள அனைத்து பணியாளர்களுக்கு தேர்தல் நடைமுறை குறித்த முழுமையான பயிற்சி அளிக்கும் வகையில் பயிற்சித் திட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக மாநில அளவில் முதன்மைப் பயிற்சியாளர்கள், மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகள், தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி வழங்கப்பட்டது.

அடுத்த கட்டமாக, மண்டல அலுவலர்கள், வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர்கள், வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள், ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரிகள் போன்ற மாவட்ட மற்றும் கள அளவிலான தேர்தல் செயல்பாட்டாளர்களுக்கு பயிற்சிகள் சென்றடைவதை உறுதி செய்யும் வகையில் மாவட்ட அளவிலான பயிற்சிகள் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதில் 6,803 மண்டல அதிகாரிகள், 75,032 வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர்கள், 2,25,096 வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் உட்பட சுமார் நான்கு லட்சம் பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

