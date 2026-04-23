வாக்குச்சாவடி மையங்களில் செல்போன்களை வைக்க சிறப்பு பை - பொதுமக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு

சென்னை மாவட்டத்திற்குட்பட்ட 16 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் 975 இடங்களில் 4,085 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கைப்பேசி பாதுகாப்பு பை
கைப்பேசி பாதுகாப்பு பை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 23, 2026 at 5:02 PM IST

By எஸ்.சிவக்குமார்

சென்னை : வாக்களிக்க வருபவர்களின் செல்போன்களை வைக்க வாக்குச்சாவடிகளில் சிறப்புச் சணல் பை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது பொதுமக்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று (ஏப்ரல் 23) சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. சென்னை மாவட்டத்தைப் பொருத்தவரை சென்னை மாவட்டத்திற்குட்பட்ட 16 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் 975 இடங்களில் 4,085 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சரியாக இன்று காலை 7 மணிக்கு துவங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணி வரை நடைபெறுகிறது. வாக்குப்பதிவுக்குத் தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் வாக்குச்சாவடி மையங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. வாக்காளர்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகளான குடிநீர் கழிப்பறை வசதி ஆகியவை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

செல்போன்களுக்கு அனுமதி இல்லை

குறிப்பாக வாக்காளர்கள் வாக்குச்சாவடியில் உள்ள பூத்களுக்குள் வாக்கு செலுத்தச் செல்லும் பொழுது செல்போன்களை எடுத்துச் செல்வதற்கான அனுமதி தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தார். இந்நிலையில், வாக்காளர்களின் செல்போன்களை வெளியிலேயே வைத்துச் செல்லும் வகையில் தேர்தல் ஆணையம் புதிய வசதியை ஏற்பாடு செய்திருந்தது.

கைப்பேசி பாதுகாப்பு பை
வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கும்பொழுது அவர்களின் செல்போன்களை வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு வெளியே வைப்பதற்கான மொபைல் போன் பாக்கெட்டுகள் கொண்ட சணல் பைகள் "Jute Bag Mobile Pouch" பூத்திற்க்கு வெளியே வைக்கப்பட்டிருந்தன. "கைப்பேசி பாதுகாப்பு பை" என பெயரிடப்பட்டுள்ள அந்த பையில் 1 முதல் 12 செல்போன்களை வைக்கும் அளவிற்கான 1 முதல் 12 எண்கள் கொண்ட பாக்கெட்டுகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. இந்த பைகள் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடி பூத்திற்கு வெளியே வைக்கப்பட்டுள்ளது.

வாக்குச்சாவடி மையங்களில் செல்போன்களை வைக்க சணல் பை (ETV Bharat Tamil Nadu)
வாக்கு செலுத்த வரும் வாக்காளர்கள், வாக்குச்சாவடிக்குள் செல்வதற்கு முன்பாக தங்களது செல்போன்களை வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலரிடம் ஒப்படைத்து விட வேண்டும். ஒப்படைக்கப்பட்ட செல்போன்களை வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர், கைப்பேசி பாதுகாப்பு பையில் வைத்துவிடுவார். வாக்கு செலுத்திய வெளியே வந்தபின், மீண்டும் செல்போன்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த புதிய முன்னெடுப்பு வாக்காளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

இதுகுறித்து இளம் பெண் வாக்காளர் சிம்ரா, “வாக்குச்சாவடி மையங்களில் வாக்காளர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது. வாக்காளர்கள் கொண்டு வரும் செல்போன்களை பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கு ஏதுவாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த கைப்பேசி பாதுகாப்பு பை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த புதிய முன்னெடுப்பு வரவேற்கத்தக்கது எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

