காங்கிரஸ் சட்டமன்ற குழு தலைவர் தொகுதியை குறி வைக்கும் மார்க்சிஸ்ட் - இழுபறிக்கு இது தான் காரணமா?

திமுக கூட்டணியில் 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலைக் காட்டிலும் மதிமுக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளுக்கு குறைவான தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டன.

முதலமைச்சருடன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சண்முகம் சந்திப்பு
முதலமைச்சருடன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் மற்றும் மூத்த தலைவர் ஜி.ராமகிருஷ்ணன் - கோப்புப்படம் (@tncpim)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 18, 2026 at 4:23 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், திமுக - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இடையே தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையில் இன்னும் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைக்கு வரும் ஏப்ரல் 23-ந் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதனால் தொகுதிப் பங்கீடு, வேட்பாளர்கள் நேர்காணல் என அரசியல் கட்சிகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. இந்த தேர்தலில், திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் மற்றும் தவெக என நான்கு முனைப் போட்டி நிலவும் என தெரிகிறது.

அதிமுக தங்களது கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. எனினும் ஒரு கட்சிக்குக் கூட தொகுதிப் பங்கீட்டை இறுதி செய்யவில்லை.

ஆனால், திமுக தலைமை, கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளுக்கு தொகுதிகளை ஒதுக்கீடு செய்து வருகிறது. அந்த வகையில் காங்கிரஸ் (28), மதிமுக (4), இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் (2), மனிதநேய மக்கள் கட்சி (2), கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி (2), இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (5) ஆகிய கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீட்டை இறுதிச் செய்துள்ளது.

மேலும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீட்டை இறுதி செய்யும் பணியில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது. கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலைக் காட்டிலும், இந்த தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் அதிக கட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இதனால் 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலைக் காட்டிலும் மதிமுக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளுக்கு குறைவான தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டன. ஆனால், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கூடுதல் தொகுதிகளுடன் மாநிலங்களவை சீட்டும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகியவை திமுக தலைமையிடம் கூடுதல் தொகுதிகளைக் கேட்டு வருகின்றன.

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் டி.ஆர்.பாலு தலைமையிலான தொகுதிப் பங்கீட்டு குழுவுடன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மூன்று கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளை முடித்துள்ளது. ஆனால், இதுவரை உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை. இது குறித்து அந்த கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் கூறுகையில், "தொகுதி பங்கீடு குறித்து திமுக குழுவுடன் மூன்றுகட்ட பேச்சுவார்த்தைகளை முடித்துள்ளோம். கடந்த முறை போட்டியிட்டதை விட கூடுதலான தொகுதிகளில் போட்டியிட மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விரும்புகிறது என்று தெரிவித்தோம். எங்களின் கோரிக்கை குறித்து முதல்வரிடம் கலந்து பேசி தெரிவிப்பதாக பேச்சுவார்த்தை குழுவினர் தெரிவித்தனர்" என்றார்.

இந்த பரபரப்பான சூழலில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயற்குழு கூட்டம் சென்னையில் உள்ள அந்த கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. அதில் திமுகவுடனான பேச்சுவார்த்தை குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது. இதற்கு சிலர் கூடுதல் தொகுதிகளை கேட்டுப் பெற வேண்டும் என்று உறுதியாக இருந்ததால், அதில் எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை.

இதனையடுத்து, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலக் குழுக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்திலும், திமுகவுடனான பேச்சுவார்த்தை குறித்து எடுத்துரைக்கட்டது. அப்போது மாநிலக் குழு உறுப்பினர்கள் சிலர், 7 தொகுதிகள் பெற வேண்டும் அல்லது கடந்த முறை போட்டியிட்ட 6 தொகுதிகளை கேட்டுப் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.

மேலும், காங்கிரஸ் சட்டமன்ற குழுத் தலைவர் ராஜேஷ்குமார் வெற்றி பெற்ற கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கிள்ளியூர் தொகுதியை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி குறி வைத்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இது தவிர, தொழிலாளர்கள் நிரம்பிய கோவையில் ஒரு தொகுதி, திருப்பூர், பென்னாகரம், டெல்டா மாவட்டங்களில் இரண்டு தொகுதிகள் என ஆறு தொகுதிகளை கேட்டு பெற வேண்டும் என்று இன்று நடைபெற்ற மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலக் குழுக் கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் வலியுறுத்தியதாக தெரிகிறது.

