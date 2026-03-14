இரட்டை இலக்கத்தில் தொகுதிகளைக் கேட்டு அடம்பிடிக்கும் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் - தொகுதிப் பங்கீட்டில் நீடிக்கும் இழுபறி

இரட்டை இலக்கத்தில் போட்டியிட வேண்டும் என்பதே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் எண்ணம் என அக்கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளர் சண்முகம் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : March 14, 2026 at 8:12 PM IST

- By எஸ்.உசைன்

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான அறிவிப்புகள் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை மற்றும் தொகுதிப் பங்கீடு என தேசிய, மாநில அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் ஆயத்தப் பணிகளில் மும்முரமாக இறங்கி உள்ளன. குறிப்பாக, மெகா கூட்டணியை அமைத்துள்ள திமுக, கூட்டணிக் கட்சிகளுடனான தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த முறையைக் காட்டிலும் தற்போது திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகளும், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், முன்னாள் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் இணைந்துள்ளதால் கூட்டணி கட்சிகளிடம் தொகுதிகளைக் குறைத்துக் கொள்ளுமாறு திமுக தலைமை கேட்டுக்கொண்டதாக தெரிகிறது.

இதையும் படிங்க: தமிழ்நாட்டு மக்கள் வாரிசு அரசியலில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை - மத்திய அமைச்சர் அர்ஜுன்ராம் மேக்வால்

திமுக தலைமையின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க காங்கிரஸ், மனிதநேய மக்கள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி, மதிமுக ஆகிய கட்சிகளுடனான தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தை இறுதி செய்யப்பட்டுவிட்டது.

ஆனால் கடந்த இரண்டு தேர்தல்களாக தொடர்ந்து கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகிய கட்சிகள் இரட்டை இலக்கத்தில் தொகுதிகளை கேட்டு அடம்பிடித்து வருவதால், இக்கட்சிகளுடனான கொதுகி பங்கீட்டில் இழுபறி நீடிப்பதாக அறிவாலய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamilnadu)

இதுவரை காங்கிரஸ் கட்சி மட்டுமே கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களைக் காட்டிலும் கூடுதல் தொகுதிகளை தற்போது திமுகவிடம் இருந்து கேட்டுப் பெற்றுள்ளத. எனவே பிற கூட்டணி் கட்சிகளுடன் ஒருவாரத்தில் தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையை நிறைவுச் செய்ய திமுக தொகுதிப் பங்கீட்டு குழுவினரை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் தெரிகிறது.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamilnadu)

இதனிடையே இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம், "இரட்டை இலக்கத்தில் போட்டியிட வேண்டும் என்பதே எங்கள் கட்சியின் எண்ணம்; அதை திமுக தலைமையிடம் கூறியுள்ளோம்; திமுக கூட்டணியில் புதிய கட்சிகள் இணைந்துள்ளதால் நீங்கள் கேட்கும் எண்ணிக்கை தருவதில் சிரமம் என கூறியுள்ளனர். அந்த சிரமத்திற்கிடையே தான் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கூடுதல் இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தேமுதிகவிற்கு கூடுதல் இடம் தரப்படும் என்று தகவல் வருகிறது. அப்போது அவர்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கும்போது இடதுசாரி கட்சிகளுக்கும் தருவதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில பொதுச்செயலாளர் சண்முகம் (ETV Bharat Tamilnadu)

கடந்த முறையை விட கூடுதல் இடத்தில் போட்டியிட வேண்டும் என்பதே முடிவு. அதனை திமுக தொகுதிப் பங்கீட்டு குழுவிடம் தெரிவித்துள்ளோம். திமுக தலைவரிடம் பேசி தெரிவிப்பதாக கூறியுள்ளனர். மதவாத சக்திகளுக்கு எதிராக போராடுவது எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பலத்திற்கு ஏற்ற வகையில் தொகுதி பெறுவது முக்கியம்; கட்சியின் நலனுக்காக கூடுதல் இடம் பெறுவதற்கான எல்லா முயற்சியையும் எடுப்போம்" என்றார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்டை போன்றே, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், "திமுகவிடம் பேச்சுவார்த்தை அதே அளவில் தான் உள்ளது; நாங்கள் கடந்த முறை 6 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டோம்; அதைவிட கூடுதலாகக் கேட்டோம்; நிறைய கட்சிகள் உள்ளன; ஒரு தொகுதியைக் குறைத்து கொள்ளுங்கள் என்று எங்களிடம் கேட்டனர்; ஆனால் நாங்கள் மீண்டும் கூடுதலான தொகுதியைக் கேட்டு வருகிறோம். விரைவில் முடிவு எட்டப்படும்; பாஜக கூட்டணியை வீழ்த்துவோம்" என்றார்.

