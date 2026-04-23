இந்தியாவையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்த தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026; மாவட்ட வாரியாக வாக்குப்பதிவு முழு விவரம்
தமிழ்நாட்டில் மொத்தமுள்ள 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் இன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.
Published : April 23, 2026 at 10:54 PM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வரலாற்றில் புதிய உச்சமாக இந்த முறை இரவு 10 மணி நிலவரப்படி 85.14 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. சுதந்திர இந்தியாவில், தமிழக சட்டமன்றத்துக்கு இதுவரை நடைபெற்ற தேர்தல்களிலேயே இதுதான் அதிகபட்ச வாக்குப்பதிவு எனும் பெருமையை பெற்றுள்ளது.
வரலாற்று சாதனையாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில், இரவு 10 மணி நிலவரப்படி மாவட்ட வாரியாக பதிவான வாக்குகள் சதவீதத்தை இங்கு காண்போம்.
|மாவட்டம்
வாக்குப்பதிவு
சதவீதம்
|அரியலூர்
|87.41
|செங்கல்பட்டு
|85.33
|சென்னை
|83.73
|கோயம்புத்தூர்
|84.77
|கடலூர்
|85.49
|தருமபுரி
|90.14
|திண்டுக்கல்
|89.15
|ஈரோடு
|90.10
|கள்ளக்குறிச்சி
|88.33
|காஞ்சிபுரம்
|87.39
|கன்னியாகுமரி
|75.61
|கரூர்
|92.62
|கிருஷ்ணகிரி
|85.30
|மதுரை
|80.54
|மயிலாடுதுறை
|82.14
|நாகப்பட்டினம்
|86.30
|நாமக்கல்
|90.21
|பெரம்பலூர்
|85.50
|புதுக்கோட்டை
|83.90
|ராமநாதபுரம்
|77.03
|ராணிப்பேட்டை
|89.89
|சேலம்
|90.74
|சிவகங்கை
|76.65
|தென்காசி
|82.40
|தஞ்சாவூர்
|80.64
|நீலகிரி
|78.96
|தேனி
|81.53
|திருவள்ளூர்
|83.77
|திருவாரூர்
|83.72
|தூத்துக்குடி
|80.55
|திருச்சிராப்பள்ளி
|85.44
|திருநெல்வேலி
|77.93
|திருப்பத்தூர்
|88.96
|திருப்பூர்
|88.59
|திருவண்ணாமலை
|89.49
|வேலூர்
|88.76
|விழுப்புரம்
|88.99
|விருதுநகர்
|84.89
மாநிலத்தில் மொத்தமுள்ள 38 மாவட்டங்களில் அதிகபட்சமாக கரூரில் 92.62 சதவீத வாக்குகளும், குறைந்தபட்சமாக கன்னியகுமரி மாவட்டத்தில் 75.61 சதவீத வாக்குகளும் பதிவாகி உள்ளன. தலைநகர் சென்னையில் முன்பு எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு 83.73 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.