இந்தியாவையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்த தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026; மாவட்ட வாரியாக வாக்குப்பதிவு முழு விவரம்

தமிழ்நாட்டில் மொத்தமுள்ள 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் இன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 23, 2026 at 10:54 PM IST

சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வரலாற்றில் புதிய உச்சமாக இந்த முறை இரவு 10 மணி நிலவரப்படி 85.14 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. சுதந்திர இந்தியாவில், தமிழக சட்டமன்றத்துக்கு இதுவரை நடைபெற்ற தேர்தல்களிலேயே இதுதான் அதிகபட்ச வாக்குப்பதிவு எனும் பெருமையை பெற்றுள்ளது.

வரலாற்று சாதனையாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில், இரவு 10 மணி நிலவரப்படி மாவட்ட வாரியாக பதிவான வாக்குகள் சதவீதத்தை இங்கு காண்போம்.

மாவட்டம்

வாக்குப்பதிவு

சதவீதம்

அரியலூர்87.41
செங்கல்பட்டு85.33
சென்னை83.73
கோயம்புத்தூர்84.77
கடலூர்85.49
தருமபுரி90.14
திண்டுக்கல்89.15
ஈரோடு90.10
கள்ளக்குறிச்சி 88.33
காஞ்சிபுரம்87.39
கன்னியாகுமரி75.61
கரூர்92.62
கிருஷ்ணகிரி85.30
மதுரை80.54
மயிலாடுதுறை82.14
நாகப்பட்டினம்86.30
நாமக்கல்90.21
பெரம்பலூர்85.50
புதுக்கோட்டை83.90
ராமநாதபுரம்77.03
ராணிப்பேட்டை89.89
சேலம்90.74
சிவகங்கை76.65
தென்காசி82.40
தஞ்சாவூர்80.64
நீலகிரி78.96
தேனி81.53
திருவள்ளூர்83.77
திருவாரூர்83.72
தூத்துக்குடி80.55
திருச்சிராப்பள்ளி85.44
திருநெல்வேலி77.93
திருப்பத்தூர்88.96
திருப்பூர்88.59
திருவண்ணாமலை89.49
வேலூர்88.76
விழுப்புரம் 88.99
விருதுநகர்84.89

மாநிலத்தில் மொத்தமுள்ள 38 மாவட்டங்களில் அதிகபட்சமாக கரூரில் 92.62 சதவீத வாக்குகளும், குறைந்தபட்சமாக கன்னியகுமரி மாவட்டத்தில் 75.61 சதவீத வாக்குகளும் பதிவாகி உள்ளன. தலைநகர் சென்னையில் முன்பு எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு 83.73 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

