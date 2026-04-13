ETV Bharat / state

EXCLUSIVE | விஜய்க்கு கூடும் கூட்டம் நிச்சயம் ஓட்டாக மாறும் - தூத்துக்குடி தவெக வேட்பாளர் நடிகர் ஸ்ரீநாத் பேட்டி

தூத்துக்குடியில் சார்பாக போட்டியிடும் நடிகர் ஸ்ரீநாத் தொகுதி முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்.

தூத்துக்குடி தவெக வேட்பாளர் நடிகர் ஸ்ரீநாத்
தூத்துக்குடி தவெக வேட்பாளர் நடிகர் ஸ்ரீநாத்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 13, 2026 at 3:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

- By இரா.மணிகண்டன்

தூத்துக்குடி: விஜய்க்கு கூடும் கூட்டம் நிச்சயம் ஓட்டாக மாறும். எம்.ஜி.ஆர் போன்ற புதிய தலைவர் நமக்கு கிடைத்திருப்பதாக மக்கள் பார்க்கிறார்கள் என தூத்துக்குடியில் தவெக சார்பாக போட்டியிடும் நடிகர் ஸ்ரீநாத் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் அடுத்த வாரம் நடைபெறவுள்ள நிலையில், வேட்பாளர்கள் அனல் பறக்கும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கோடை வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் களத்தில் இறங்கி தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பாக முன்னாள் அமைச்சர் சி.த.செல்லப்பாண்டியன் போட்டியிடுகிறார். மேலும் இந்த தொகுதியில், விஜய் தலைமையில் புதிதாக களம் இறங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் நடிகரும், விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பருமான ஸ்ரீநாத் போட்டியிடுகிறார்.

தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதி முழுவதும் சற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு நடிகர் ஸ்ரீநாத் மக்களை சந்தித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இவர் சென்னையில் குடியேறி இருந்தாலும் தூத்துக்குடியை பூர்வீகமாக கொண்டவர். தனது சொந்த தொகுதியிலேயே தற்போது தவெக சார்பில் வேட்பாளராக களம் காண்கிறார். இந்நிலையில், பரப்புரைக்கு மத்தியில் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அவர் பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அதன் விவரம் வருமாறு:

தூத்துக்குடி தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர் நடிகர் ஸ்ரீநாத் பிரத்யேக பேட்டி
கேள்வி: தேர்தல் நெருங்கும் சூழலில் மக்களை சந்தித்து வருகிறீர்கள். உங்களுக்கு ஆதரவு எப்படி இருக்கிறது?

பதில் : மக்களின் ஆதரவு நன்றாக உள்ளது. மக்களின் மனநிலையை வைத்து பார்க்கும் போது விஜய்க்கும் தவெகவுக்கும் களம் சாதகமாக உள்ளது.

கேள்வி: தவெக தலைவர் விஜய் சமீபத்தில் தூத்துக்குடி வந்த போது மக்கள் கூட்டம் அதிகம் காணப்பட்டது. அந்த கூட்டத்தால் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்குமா?

பதில் : அந்த கூட்டம் தான் ஓட்டுப் போட போகிறது. விஜய் மீது மக்கள் நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர். அவர் மீது மக்களுக்கு ஈர்ப்பு உள்ளது. கண்டிப்பாக இந்த கூட்டம் வெற்றியை தீர்மானிக்கும். தலைவரின் கொள்ளைகளை மக்கள் நம்புகிறார்கள். எனவே அந்த நம்பிக்கை ஓட்டாக மாறும். ஏனென்றால் இதுவரை நம்பியவர்கள் அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றவில்லை என்பதால் விஜய்யை மக்கள் நம்புகிறார்கள். எம்ஜிஆர் போன்று ஒரு புது தலைவர் கிடைத்திருப்பதாக மக்கள் பார்க்கிறார்கள். அதை நான் கண் கூட களத்தில் பார்க்கிறேன்.

கேள்வி: சினிமாவில் விஜய்யுடன் பயணித்துள்ளீர்கள். அரசியலில் ஒரு நண்பனாக உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்துள்ளார். அவருக்கு நீங்கள் என்ன கைமாறு செய்யப் போகிறீர்கள்?

பதில் : வெற்றியை மட்டுமே கைமாறாக கொடுக்க விரும்புகிறேன். அதுவும் ஜூன் 22-ம் தேதி விஜய்க்கு பிறந்த நாள் வருகிறது. தூத்துக்குடி வெற்றியை தலைவருக்கு பிறந்தநாள் பரிசாக கொடுக்க விரும்புகிறேன். என் மீது நம்பிக்கை வைத்து பெரிய பொறுப்பை கொடுத்துள்ளார். கண்டிப்பாக அதற்காக உழைப்பேன்.

கேள்வி: நீங்கள் தூத்துக்குடி தொகுதியை தேர்வு செய்ய என்ன காரணம்?

பதில் : இது என்னோட சொந்த ஊர். நான் பிறந்த ஊர். என்ன தான் சென்னையில் வளர்ந்தாலும் கூட எமோஷனலாக தூத்துக்குடி என் நெஞ்சில் இணைந்துள்ளது. எனது குடும்பம், நண்பர்கள் இங்கு இருக்கிறார்கள். தலைவர் உரிய ஆய்வு செய்து இந்த தொகுதியை கொடுத்தார். எல்லா விதத்திலும் இந்த தொகுதி எனக்கு சாதகமாக இருக்கும்.

கேள்வி: அமைச்சர் கீதா ஜீவன் இந்த தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி மக்களவை தேர்தலில் இங்கிருந்து வென்று எம்.பி ஆக உள்ளார். இத்தொகுதி திமுக கோட்டையாக பார்க்கப்படுகிறது. பெரிய படை பலத்தை தாண்டி எப்படி வெற்றி பெற போகிறீர்கள்?

பதில் : அது சரி தான். ஆனால், மக்கள் மனநிலை மாறியுள்ளது. ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த மனநிலை தற்போது மக்களிடம் இல்லை. எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் காலம் அதற்கு பதில் சொல்லும். காலம் தான் நியாய தேவன்.

கேள்வி: இந்த தொகுதியின் தற்போதைய நிலை என்ன?

பதில் : தூத்துக்குடி தொகுதியில் வளர்ச்சியே இல்லை. நான் சிறிய வயதில் டவுசர் போட்டு சைக்கிளில், டூ விலரில் சுற்றும் போது எப்படி இருந்ததோ? அதே போல தான் இப்பவும் உள்ளது. பெரிய வளர்ச்சி எதுவும் இல்லை. கடந்த தேர்தலில் திமுக 525 வாக்குறுதிகள் கொடுத்தது. அதில் ஐந்து கூட நிறைவேற்றிய மாதிரி தெரியவில்லை. இந்த முறை 515 கொடுத்துள்ளார்களாம். உங்களுக்கே தெரியும் என்ன நடக்க போகிறது என்று.

TAGGED:

தவெக வேட்பாளர் நடிகர் ஸ்ரீநாத்
தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதி
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
TVK SRINATH EXCLUSIVE INTERVIEW
TVK ACTOR SRINATH INTERVIEW

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.