முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுடன் பேசியது என்ன? - செல்வப்பெருந்தகை விளக்கம்
திமக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகள் மற்றும் ஒரு மாநிலங்களவை இடம் வழங்க திமுக தலைமை முன் வந்துள்ளதாகவும், ஆனால் காங்கிரஸ் தரப்பில் 36 தொகுதிகளைக் கேட்பதால் இழுபறி நீடிக்கிறது.
Published : March 3, 2026 at 4:04 PM IST
சென்னை: திமுகவோடு தொடர்ந்து கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாக தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி வரும் சூழலில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடிக்குமா? என்ற கேள்வி தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது.
திமுக- காங்கிரஸ் கூட்டணியைச் சுற்றி பரபரப்பு நீடித்து வரும் நிலையில் இன்று (மார்ச் 03) காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் மற்றும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை ஆகியோர் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டை சித்தரஞ்சன் சாலையில் உள்ள இல்லத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்துப் பேசினார். சந்திப்பின் போது தி.மு.க. எம்.பி.க்கள் கனிமொழி, டி.ஆர்.பாலு ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.
இந்த சந்திப்புக்கு பின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த செல்வப்பெருந்தகை, "தகவல் சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை; பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. தி.மு.க.விடமிருந்து எந்த கெடுவும் விதிக்கப்படவில்லை. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்- ப.சிதம்பரம் இடையேயான சந்திப்பு மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பு மட்டுமே. அடிக்கடி சந்திப்பது போலவே இன்றும் சந்தித்து பேசினோம். இழுபறி என்று ஒன்றும் இல்லை. பேச்சுவார்த்தை நிறைவடைந்த பின்பு தகவல் சொல்கிறோம்" என்றார்.
|இதையும் படிங்க: திமுக கூட்டணியில் முடிவுக்கு வருமா இழுபறி? மு.க.ஸ்டாலினுடன் ப.சிதம்பரம் 'திடீர்' சந்திப்பு
திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகள் மற்றும் ஒரு மாநிலங்களவை இடம் வழங்க தி.மு.க. தலைமை முன் வந்துள்ளதாகவும், ஆனால் காங்கிரஸ் தரப்பில் 36 தொகுதிகளைக் கேட்பதால் இழுபறி நீடிக்கிறது. கடந்த தேர்தல்களை காட்டிலும் இந்த தேர்தலில் தி.மு.க. கூட்டணியில் தே.மு.தி.க., மக்கள் நீதி மையம் உள்ளிட்ட பல கட்சிகள் இணைந்துள்ள நிலையில் அவர்களுக்கு தொகுதிகள் ஒதுக்க வேண்டியிருப்பதால் காங்கிரஸ் தங்களின் நிலையை புரிந்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று காங்கிரஸுடம் திமுக கேட்டுக் கொண்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்நிலையில், மாநிலங்களவை தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நாளை மறுநாளுடன் நிறைவு பெறவுள்ள நிலையில், அதற்குள் காங்கிரஸ் தனது நிலைபாட்டை தெரிவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. இதனால், இன்று இரவுக்குள் காங்கிரஸ்-திமுக கூட்டணியில் அடுத்தகட்ட நகர்வு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.