கோவையில் 5 முனைப் போட்டி : நட்சத்திர வேட்பாளர்களின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு?
கோவையில் போட்டியிடும் நட்சத்திர வேட்பாளர்களின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு என்பதை பார்க்கலாம்.
Published : April 7, 2026 at 12:23 PM IST
கோயம்புத்தூர் : கோவையில் திமுக, அதிமுக, பாஜக , தவெக, நாதக உள்ளிட்ட கட்சிகளில் வேட்பாளர்கள் களம் காண்கிறார்கள். இத்தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்களில் சிங்காநல்லூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் கே.ஆர்.ஜெயராம் 147 கோடிக்கு ரூபாய்க்கு அதிகமான சொத்து உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். கோவையில் போட்டியிடும் நட்சத்திர வேட்பாளர்களின் வேட்புமனு அடிப்படையில் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு என்பதை அறிந்துகொள்ளலாம்.
கோவை தெற்கு தொகுதி
அதிமுக வேட்பாளர் அம்மன் கே அர்ஜுனன்
கோவை தெற்கு தொகுதியில் மூன்று கோடீஸ்வர வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் அம்மன் கே அர்ஜுனன், வியாபாரம் செய்து வருவதாக தெரிவித்துள்ள நிலையில், அவர் கடந்த 2021 தேர்தலில் கோவை வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டபோது தன்னிடம் ரூ.59.70 லட்சம் மதிப்பிலான அசையும் சொத்துகள் இருப்பதாகவும், ரூ.1.98 கோடி மதிப்பிலான அசையா சொத்துகள் இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில் தற்போது தன்னிடம் தனியாக ரூ.55.80 லட்சம் மதிப்பிலான 400 கிராம் தங்கம் இருப்பதாகவும், தனது நிறுவனத்துக்காக வாங்கப்பட்ட 2,697 கிராம் தங்கத்தில் ரூ.1.07 கோடி மதிப்பிலான 899 கிராம் தங்கம் இருப்பதாகவும், ஒட்டுமொத்தமாக ரூ.5.76 கோடி மதிப்பிலான அசையும் சொத்துகள் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தன்னிடம் தற்போது ரூ.2.74 கோடி மதிப்பிலான அசையா சொத்துகள் இருப்பதாகவும், ரூ.4.45 கோடி கடன் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக வேட்பாளர் செந்தில்பாலாஜி
கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் வி.செந்தில்பாலாஜி, தான் விவசாயம், பொது சேவையில் ஈடுபட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 2021 தேர்தலில் தன்னிடம் ரூ.97.93 லட்சம் மதிப்பிலான அசையும் சொத்துகள் இருப்பதாகவும், ரூ.1.10 கோடி மதிப்பிலான அசையா சொத்துகள் இருப்பதாகவும், ரூ.9.05 லட்சம் வங்கிக் கடன் இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், தற்போது தன்னிடம் ரூ.1.12 கோடி அசையும் சொத்துகள் இருப்பதாகவும், ரூ.1.35 கோடி மதிப்பிலான அசையா சொத்து இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
தன்னிடம் ரூ.85 ஆயிரம் மதிப்புள்ள கைத்துப்பாக்கி ஒன்று இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ள அவர், கடந்த 2021 தேர்தலில் கரூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டபோது தேர்தல் செலவுகளுக்காக திமுக கட்சித் தலைமை வழங்கிய தொகையில், செலவுகள் போக ரூ.9.35 லட்சம் கடனை திமுகவுக்கு கொடுக்க வேண்டியிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் ரூ.24.65 லட்சம் வருமான வரி பாக்கி இருப்பதாகவும், வரி விதிப்பை எதிர்த்து மேல் முறையீடு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருப்பதால் நிலுவையில் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
தவெக வேட்பாளர் செந்தில்குமார்
கோவை தெற்கு தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிடும் தொழிலதிபர் வி.செந்தில்குமார், தன்னிடம் 400 கிராம் தங்கம் உள்ளிட்ட ரூ.1.46 கோடி மதிப்பிலான அசையும் சொத்துகளும், ரூ.10.06 கோடி மதிப்பிலான அசையா சொத்துகளும், ரூ.2.88 கோடி கடன் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
நாதக பேரறிவாளன்
கோவை தெற்கு தொகுதியில் மேற்கண்ட மூன்று கோடீஸ்வர வேட்பாளர்களை எதிர்த்து போட்டியிடும் நாம் தமிழர் கட்சியின் 25 வயது இளம் வேட்பாளர் வீ.பேரறிவாளன், தன்னிடம் கையிருப்பாக ரூ.20 ஆயிரம், வங்கிக் கணக்கில் ரூ.8 ஆயிரம், ரூ.30 ஆயிரம் மதிப்பிலான இருசக்கர வாகனம் என மொத்தம் 58,134 ரூபாய்க்கு மட்டுமே சொத்து இருப்பதாகவும் தன்னிடம் அசையா சொத்துகள் ஏதும் இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளார்.
அதிமுக வேட்பாளர் எஸ்.பி.வேலுமணி
தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் எஸ்.பி.வேலுமணி, தனது பிரமாண பத்திரத்தில், தனது தொழில் விவசாயம் என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், கடந்த 2021 தேர்தலில் போட்டியிட்டபோது தன்னிடம் ரூ.57.65 லட்சம் மதிப்பிலான அசையும் சொத்துகள் இருப்பதாகவும், ரூ.3.03 கோடி மதிப்பிலான அசையா சொத்துகள் இருப்பதாகவும், கடன் ஏதும் இல்லை என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.
தற்போது அவர் தன்னிடம் ரூ.1.35 கோடி மதிப்பிலான அசையும் சொத்துகள் இருப்பதாகவும், ரூ.5.59 கோடி மதிப்பிலான அசையா சொத்துகள் இருப்பதாகவும், ரூ.19.20 கோடி மதிப்பிலான வருமான வரி நிலுவை இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசன்
கோவை வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் பாஜகவின் வானதி சீனிவாசன், கடந்த 2021 தேர்தலில் கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டார். அப்போது, தன்னிடம் ரூ.1.13 கோடி மதிப்பிலான அசையும் சொத்து இருப்பதாகவும், ரூ.5.03 கோடி அசையா சொத்து இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், தற்போது தன்னிடம் ரூ.2.16 கோடி மதிப்பிலான அசையும் சொத்துகளும், ரூ.3.50 கோடி மதிப்பிலான அசையா சொத்துகளும் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். கடந்த தேர்தலின்போது ரூ.22 லட்சம் கடன் இருப்பதாகத் தெரிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது ரூ.83 லட்சம் கடன் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக வேட்பாளர் செந்தமிழ்ச்செல்வன்
வடக்கு தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் டி.செந்தமிழ்ச்செல்வன், தன்னிடம் ரூ.55 லட்சம் மதிப்பிலான அசையும் சொத்துகளும், ரூ.1.01 கோடி மதிப்பிலான அசையா சொத்துகளும், ரூ.25 லட்சம் கடன் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
சிங்காநல்லூர் அதிமுக வேட்பாளர் கே.ஆர்.ஜெயராம்
சிங்காநல்லூர் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் கே.ஆர்.ஜெயராம், தனது பிரமாண பத்திரத்தில், தான் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வருவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். கடந்த 2021 தேர்தலில் இதே தொகுதியில் போட்டியிட்டபோது தன்னிடம் ரூ.12.68 கோடி மதிப்பிலான அசையும் சொத்துகளும், ரூ.75.74 கோடி மதிப்பிலான அசையாத சொத்துகளும் 3 கார்களும் இருப்பதாக தெரிவித்திருந்தார்.
இந்தத் தேர்தலில் அதே தொகுதியில் போட்டியிடும் கே.ஆர்.ஜெயராம், தன்னிடம் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் உள்ளிட்ட 8 கார்களும், மொத்தம் ரூ.87.86 கோடி மதிப்பிலான அசையும் சொத்துகள் இருப்பதாகவும், ரூ.59.85 கோடி மதிப்பிலான அசையா சொத்துகளும், ரூ.66.54 கோடி கடன் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.