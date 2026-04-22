தமிழ்நாட்டில் 5,949 வாக்குசாவடிகள் பதற்றமானவை - தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்
வாக்குசாவடி உள்ளே மொபைல் கொண்டு செல்ல அனுமதி கிடையாது என்றும், வாக்குச்சாவடிக்கு வெளியே மொபைல் போன்களை வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 22, 2026 at 2:54 PM IST
சென்னை : தமிழகத்தில் 5,949 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை என கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நாளை நடைபெறும் நிலையில், ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், ”தமிழகத்தில் 5,73,43,291 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் 14,59,093 பேர் முதல் முறை வாக்காளர்கள் ஆகும். இதுவரை 4.18 லட்சம் தபால் வாக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 1,06,418 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், 75,064 கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், 75,064 விவிபேட் இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தபட உள்ளன.
75,064 வாக்குச்சாவடி மையங்கள், 33,133 இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 3 லட்சம் பேர் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட உள்ளனர். 83 ஆயிரம் காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர். 300 கம்பெனி துணை ராணுவ படையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர். 62 வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்கள் மற்றும் 4 கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்தது முதல் 1,262 கோடி ரூபாய் ரொக்கம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. சமூக வலைதளங்கள் பதிவுகள் தொடர்பாக 163 முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 2,180 இணைய லிங்க் முடக்கப்பட்டுள்ளது.
249 மாதிரி வாக்குச்சாவடி மையங்கள், 325 முழுமையாக பெண்கள் பணியாற்றும் வாக்குச்சாவடி மையங்கள், 71 மாற்றுத்திறனாளிகள் பணியாற்றும் வாக்குச்சாவடி மையம், 79 இளம் பணியாளர்கள் பணியாற்றும் வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு சில இடங்களில் பசுமை வாக்குச்சாவடி மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 3,025 இடங்களில் 5,949 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை என கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
சிவிஜில் மூலம் 5,634 புகார்கள் வந்தன, கால் சென்டர் மூலம் 74,270 புகார்களும் வந்துள்ளன. இதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
வாக்காளர்களுக்கான வசதிகள்
வாக்காளர்கள் பல்வேறு தகல்களை தெரிந்து கொள்ள தேர்தல் வழிகாட்டி இணையதளம் ( https://votervazhikatti.tn.gov.in) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது . வாக்களர்களுக்கு தேவையான வசதிகள் வாக்குச்சாவடிகளில் செய்யப்பட்டுள்ளன. வாக்குப்பதிவை அதிகரிக்க தேவையான அனைத்து நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்குசாவடி உள்ளே மொபைல் கொண்டுசெல்லக் கூடாது, மொபைல் போன்களை வாக்குச்சாவடிக்கு வெளியே வைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்.
மேலும், எஸ்.ஐ.ஆர் மூலம் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் அதிகரிக்குமா? என்ற கேள்விக்கு, ”எப்போதும் இருப்பதை விட இந்த முறை அதிக வாக்குப்பதிவு இருக்கும்” என்றார். தொடர்ந்து, கூப்பன், காசோலைகள் மாதிரி வழங்கப்பட்டது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்தார்.