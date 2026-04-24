மே 4-ஐ எதிர்நோக்கும் தமிழகம்; 62 வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களிலும் துணை ராணுவப் படை பாதுகாப்பு
ஒவ்வொரு வாக்கு எண்ணும் மையத்திலும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதுடன் தீவிர பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
Published : April 24, 2026 at 8:45 PM IST
BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் அடங்கிய அனைத்து வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களும் (இவிஎம்) தமிழ்நாடு முழுவதும் அமைக்கப்பட்டுள்ள 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களின் பாதுகாப்பு அறைகளில் (Strong Room) வைக்கப்பட்டு, அந்த அறைகள் பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளன. வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் மொத்தம் 18 ஆயிரம் போலீசாரும், துணை ராணுவப் படையினரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நேற்று காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 1,06,418 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், 75,064 கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், 75,064 விவிபேட் இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தபட்டன. 33,133 இடங்களில் 75,064 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
தமிழகத்தில் மொத்தமுள்ள 5 கோடியே 73 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 291 வாக்காளர்களில் 4.81 கோடி பேர் தேர்தலில் வாக்களித்துள்ளனர். இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இந்த முறை 85.15 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வரலாற்று சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை, 16 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் மொத்தம் 23.16 லட்சம் பேர் வாக்களித்துள்ளனர். இது 83.7 சதவீதமாகும்.
3 மையங்கள் 4 அடுக்கு பாதுகாப்பு
வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்ததையடுத்து, சென்னை மாவட்ட வாக்குச்சாவடிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அண்ணா பல்கலைக்கழகம், லயோலா கல்லூரி, ராணி மேரி கல்லூரி 3 மையங்களுக்கு பலத்த பாதுகாப்புடன் கொண்டு செல்லப்பட்டன. அந்த மையங்களில் உள்ள பாதுகாப்பு அறையில் இவிஎம் இயந்திரங்கள் தொகுதிவாரியாக பிரித்து வைக்கப்பட்டு, அந்த அறைகள் பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மையங்களை சுற்று 4 அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
சென்னை ராணி மேரி கல்லூரியில் டாக்டர். ராதாகிருஷ்ணன் நகர், திருவிக நகர், ராயபுரம், துறைமுகம், சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி ஆகிய 5 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் பதிவான வாக்கு பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
லயோலா கல்லூரியில் அண்ணா நகர், ஆயிரம் விளக்கு, வில்லிவாக்கம், எழும்பூர், கொளத்தூர், பெரம்பூர் தொகுதிகளில் பதிவான வாக்கு பெட்டிகள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதேபோன்று, அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேளச்சேரி, மயிலாப்பூர், சைதாப்பேட்டை, விருகம்பாக்கம், தியாகராய நகர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் பதிவான மின்னணு வாக்குப்பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு வாக்கு எண்ணும் மையத்திலும் முழுமையாக சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் அவற்றை வேட்பாளர்களின் முகவர்கள் கண்காணிக்கும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தீயணைப்பு வாகனங்களும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. தேர்தல் ஆணையத்தில் அனுமதிப் பெற்றவர்களை தவிர மற்றவர்கள் யாரும் உள்ளே அனுமதிக்கப்படவில்லை. வாக்குப்பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறைக்கு அருகில் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான மேஜைகள் போடப்பட்டு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் வாக்குப்பதிவிற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் தனியாக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள 3 வாக்கு எண்ணும் மையங்களிலும், சென்னை காவல் ஆணையர் அபின் தினேஷ் மோதக் உத்தரவின் பெயரில் கூடுதல் காவல் ஆணையர்கள் மேற்பார்வையில், துணை ஆணையர்கள் தலைமையில் 4 அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
முதல் அடுக்கு பாதுகாப்பில் மத்திய ஆயுத காவல் படையினரும் (CAPF), 2வது அடுக்கில் தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் படையினரும் (Tamilnadu Special Police), 3வது அடுக்கில் சென்னை பெருநகர ஆயுதப்படையினரும் (Armed Reserve), 4வது அடுக்கில் சென்னை பெருநகர காவல் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு, குற்றப்பிரிவு, போக்குவரத்து, சிறப்பு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் ஆளிநர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்கள் 24 மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில் பாதுகாப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இவர்களுடன் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறைகளுக்கு முன்பு தூப்பாக்கி ஏந்திய துணை ராணுவப் படையினரும் பணியில் உள்ளனர். இந்தப் படையினர் சுழற்சி முறையில் அங்கேயே தங்கி உணவு சமைத்து உண்ணவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
விழுப்புரம்
இதேபோன்று விழுப்புரம், திருக்கோவிலூர் ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை, விழுப்புரம் கீழ்பெரும்பாக்கம் பகுதியில் அமைந்துள்ள அறிஞர் அண்ணா கலைக் கல்லூரியில் நடைபெறவுள்ளது. விக்கிரவாண்டி, வானூர் ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை, காக்குப்பத்தில் அமைந்துள்ள அண்ணா பொறியியல் கல்லூரியிலும் நடைபெறும்.
திண்டிவனம், மயிலம், செஞ்சி ஆகிய மூன்று சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வாக்குகள் எண்ணிக்கை, திண்டிவனத்தில் அமைந்துள்ள அண்ணா பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுரை
மேலூர் மற்றும் மதுரை கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் வாக்கு எண்ணிக்கை ஒத்தக்கடையில் அமைந்துள்ள வேளாண்மை கல்லூரியிலும், சோழவந்தான் மற்றும் உசிலம்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் வாக்கு எண்ணிக்கை மதுரை அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்திலும் நடைபெற உள்ளது.
மதுரை வடக்கு மற்றும் மதுரை தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் வாக்கு எண்ணிக்கை திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லூரியிலும், மதுரை மத்தி மற்றும் மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மதுரை கல்லூரியிலும், திருப்பரங்குன்றம் மற்றும் திருமங்கலம் சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு மதுரை மாவட்டம் கப்பலூரில் அமைந்துள்ள அரசு கலைக் கல்லூரி வளாகத்திலும் வாக்கு எண்ணிக்கை நடத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கோவை மற்றும் நெல்லை
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அரசு தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் வைக்கப்பட்டு பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள 5 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கும் மொத்தம் 1678 வாக்குச்சாவடிகளில் நேற்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இதில் பதிவான வாக்குகளை கொண்ட வாக்குப்பெட்டிகள் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வாக்கு எண்ணும் மையமான திருநெல்வேலி அரசு பொறியியல் கல்லூரிக்கு எடுத்தச் செல்லப்பட்டு அங்கு தொகுதிவாரியாக பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மே 4
மாநில முழுவதும் பதிவான வாக்குகள் வரும் மே 4-ம் தேதி எண்ணப்படவுள்ளன. இதற்காக அனைத்து வாக்கு எண்ணும் மையங்களிலும் மேஜைகள் போடப்பட்டு தயார் நிலையில் உள்ளன.