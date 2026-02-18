ETV Bharat / state

நிக்கோட்டின் பவுச்சுகளை விற்க தடை - மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம் அதிரடி

மெல்லும் வகையிலான நிக்கோடின் பவுச்களை நம் நாட்டில் பயன்படுத்த அனுமதியில்லை எனவும், அதை ஆன்லைன் மூலம் விற்பனை செய்த நிறுவனங்களுக்கு நோட்டிஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை: விதிகளை மீறி நிக்கோடின் பவுச்சுகளை விற்பனை செய்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழக மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இதுகுறித்து மருத்துவ கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “பொதுமக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, நிக்கோடின் பவுச்களை (Oral Nicotine Pouches) வாங்குதல், விற்றல் மற்றும் உட்கொள்வதற்கு தடுக்கும் வகையில், இந்த எச்சரிக்கை அறிவிப்பு தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம் சார்பில் வெளியிடப்படுகிறது. வாயில் வைக்கும் இவ்வகை நிக்கோடின் பவுச்கள் நம் நாட்டில் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. அவற்றின் பாதுகாப்பும், தரமும் நிரூபிக்கப்படவில்லை.

இப்படிபட்ட சூழலில் அமேசான், வேர்ல்ட் ஆஃப் நிக்கோடின், தோலக்கியா டொபாகோ, பைடேஸ் போன்ற இணையதளங்கள் மூலம் ஸ்வாக் ஸ்லிம் ஒயிட் மிண்டோ நிக்கோடின் பவுச், டபிள்யூஜி ஒயிட் கோல்ட் ஸ்ட்ராங் மாசிவ் மிண்ட் நிக்கோடின் பவுச், டேஸ் டிராபிகல் மிஸ்ட் நிக்கோடின் பவுச் போன்ற வாயில் வைக்கும் நிக்கோடின் பவுச்களை சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்வது தொடர்பாக புகார் வந்துள்ளது. அதனடிப்படையில், தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறையால் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

நிறுவனங்களுக்கு நோட்டீஸ்

டெல்லியில் உள்ள M/s. RR Impex, M/s. Arthian Organic (OPC) Private Limited, குஜராத்தில் உள்ள M/s Dholakia Tobacco Pvt. Ltd மற்றும் உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள M/s. Daze India ஆகிய தனியார் நிறுவனக்களுக்கு ஆன்லைன் வாயிலாக உரிய உரிமங்கள் இல்லாமல் வாயில் வைக்கும் நிக்கோடின் பவுச்களை விற்றதற்காகவும், மருந்துகள் மற்றும் அழகுசாதனப் பொருட்கள் சட்டம்-1940 மற்றும் அதன் கீழுள்ள விதிகளை மீறி தயாரிக்கப்பட்ட, இறக்குமதி செய்யப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத மருந்தை விற்றதற்காகவும் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

மேலும், உரிய உரிமங்கள் இல்லாமல் வாயில் வைக்கும் நிக்கோடின் பவுச்கள் எனப்படும் மருந்தை காட்சிப்படுத்தியதற்காக, விற்பனைக்கு வழங்கியதற்காக மற்றும் விற்பனை செய்ததற்காகவும், மருந்துகள் மற்றும் அழகுசாதனப் பொருட்கள் சட்டம் - 1940 மற்றும் அதன் கீழுள்ள விதிகளை மீறி தயாரிக்கப்பட்ட, இறக்குமதி செய்யப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத மருந்தை காட்சிப்படுத்தியதற்காக, விற்பனைக்கு வழங்கியதற்காக மற்றும் விற்பனை செய்ததற்காகவும், M/s. Amazon Seller Services Private Limited, Bengaluru – 560055, இணையதள விற்பனை நிறுவனத்திற்கும் விளக்கம் கேட்டும் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

எச்சரிக்கை

புகைபிடிப்பதை நிறுத்துதல், குக்கா மற்றும் புகையிலை மெல்லுவதை நிறுத்துதல் அல்லது நிக்கோடினின் நிறுத்துதல் அறிகுறிகளுக்கு சிகிச்சையாக, இதுபோன்ற வாயில் வைக்கும் நிக்கோடின் பவுச்களை பயன்படுத்துவதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும். இத்தகைய நிக்கோடின் பவுச்களின் பாதுகாப்பு, செயல்திறன் மற்றும் தரம் இன்னும் நிரூபிக்கப்படவில்லை. அப்படிப்பட்ட சூழலில், இத்தகைய தயாரிப்புகளை வாயில் வைத்து உறிஞ்சும்போது, நிக்கோட்டினை நேரடியாக ரத்த ஓட்டத்தில் கலக்க செய்கின்றன. மேலும், நிக்கோடினை அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக் கொள்ளும்போது, உடல்நலப் பிரச்சனைகள் ஏற்படும்.

உற்பத்தியாளர்கள், விற்பனையாளர்கள், இணையதள சந்தை நடத்துபவர்கள், விநியோகஸ்தர்கள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருந்தகங்கள், அங்கீகரிக்கப்படாத வாயில் வைக்கும் நிக்கோடின் பவுச்களை உற்பத்தி செய்தல், சேமித்து வைத்தல், விற்பனைக்கு காட்சிப்படுத்துதல் மற்றும் விற்பனை செய்தலை (ஆன்லைன் போர்டல் உட்பட) தவிர்க்க வேண்டும். இதுதொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகங்கள், வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் புகார்களுக்கு தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககத்தை, 94458-65400 என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்” என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

