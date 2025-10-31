''தமிழ்நாட்டில் போலி ஓஆர்எஸ் கரைசல் விற்க தடை'' - மருந்து கட்டுப்பாட்டுத் துறை அதிரடி உத்தரவு!
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஓஆர்எஸ் கரைசல் என்ற பெயரில் போலியான பானங்களை விற்பனை செய்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மருந்து கட்டுப்பாட்டுத் துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
ஓஆர்எஸ் கரைசலில் உப்பு, குளுக்கோஸ், சோடியம், பொட்டாசியம் மற்றும் பிற எலக்ட்ரோலைட்டுகள் கலக்கப்பட்டிருக்கும். இதை நீரில் கலந்து பருகும்போது உடலில் இருந்து இழக்கப்படும் நீர்ச்சத்து மற்றும் அத்தியாவசிய தாது சத்துக்கள் விரைவாக திரும்ப கிடைக்க பெறுகின்றன.
இந்நிலையில், ஓஆர்எஸ் எல், ஓஆர்எஸ் எஸ்எல், ஓஆர்எஸ்எல் பிளஸ், ஓஆர்எஸ் பிட் போன்ற பெயர்களில் ஓஆர்எஸ் கரைசலை மருந்தகங்களில் விற்பனை செய்ய மத்திய உணவு பாதுகாப்புத் துறை கடந்த 15 ஆம் தேதி தடை விதித்தது.
வயிற்றுப்போக்கு, வாந்தி உள்ளிட்டவைகளால் நீர்ச்சத்து இழப்பு ஏற்படும்போது ஓஆர்எஸ் வழங்கப்படுகிறது. உலக பொது சுகாதார அமைப்பு, தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பெயர் அச்சிடப்பட்ட ஓஆர்எஸ் மட்டுமே விற்பனை செய்ய அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் ஓஆர்எஸ் என்ற பெயரில் போலி பானங்களை விற்பனை செய்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், மாவட்டங்களில் உள்ள மருந்தகங்கள் உள்ளிட்டவற்றில் நேரடியாக ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அலுவலர்களுக்கும் மாநில மருந்துக் கட்டுப்பாட்டுத் துறை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
ஓஆர்எஸ்எல், ஓஆர்எஸ்எல் பிளஸ், ஓஆர்எஸ் ஃபிட் என்ற பெயர்களில் பானங்களை மருந்தகங்களில் விற்பனை செய்யக் கூடாது எனவும் மருந்து கட்டுப்பாட்டுத் துறை தடை விதித்துள்ளது. மேலும், உலக பொது சுகாதார நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் அங்கீகாரம் அச்சிடப்பட்ட ஓஆர்எஸ் மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகம் உள்பட இந்தியா முழுவதும் ஓஆர்எஸ்எல் என பெரிய கொட்டை எழுத்துகளில் அச்சிடப்பட்ட போலியான பானங்கள் பல்வேறு நிற பெட்டிகளில் விற்கப்படுகின்றன. அந்த பாக்கெட்டுகளின் கீழே இவை ஓஆர்எஸ் இல்லை என அச்சிடப்பட்டு இருப்பதையும் பார்க்க முடியும்.