அரசு மருத்துவரை விசாரணை செய்யாமல் பணியிடை நீக்கம் செய்வதா? மருத்துவர்கள் கேள்வி
போடி அரசு மருத்துவமனையில் பணியாற்றிய மருத்துவரை தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டார்.
Published : October 16, 2026 at 1:03 PM IST
சென்னை: அரசு மருத்துவமனை மருத்துவரை எந்தவித விசாரணையும் இல்லாமல் பணியிடை நீக்கம் செய்வது தவறான முன்னுதாரணமாக இருக்கும் என அரசு மருத்துவர்கள் மற்றும் பட்டமேற்படிப்பு மருத்துவர்கள் சங்கம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
தேனி மாவட்டம் போடி அரசு மருத்துவமனையில் பணியாற்றி வந்த அரசு மருத்துவரை, தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி எந்தவித விசாரணையும் செய்யாமல் பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளது தவறான முன் உதாரணமாக ஆகிவிடும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து அரசு மருத்துவர்கள் மற்றும் பட்டமேற்படிப்பு மருத்துவர்கள் சங்கம் செய்திகுறிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
அந்த செய்திகுறிப்பில், “தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி, போடி அரசு மருத்துவமனையை ஆய்வு செய்த போது 24 மணி நேர பணியில் இருந்த மருத்துவர் சரியான முறையில் பதிலளிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, பணியில் கவன குறைவாக இருந்தார் என அவரை தற்காலிக பணியிடை நீக்கம் செய்து தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி உத்தரவு பிறப்பித்தது தொடர்பாக ஊடகங்களில் செய்தி வெளியானது.
மேலும், சில ஊடகங்களில் அரசு மருத்துவர் போதையில் இருந்தார் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. போடி அரசு மருத்துவமனையில் இருந்த மருத்துவர் போதையில் இருந்ததாக கூறப்படுவது உண்மையானால் ஆல்கஹால் பரிசோதனைக்கு இரத்த மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டதா என அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறோம்.
மேலும், கொடுங்குற்றங்கள் தவிர இதர குற்றங்களுக்கு குறிப்பாணை வழங்கப்பட்டு முறையான துறை ரீதியான விசாரணைக்கு பிறகே தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும். ஆனால், இந்த சம்பவத்தின் எந்தவித விசாரணையும் நடைபெறாமல் தண்டனை வழங்கப்படுவது, தவறான முன் உதாரணமாக அமைந்துவிடும்.
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எனவே, இதுகுறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தி, தற்காலிக பணியிடை நீக்கம் தொடர்பான விசாரணை முடிவின் படியே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உடனடியாக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தலையிட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு மருத்துவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்தால், எவ்வித விசாரணையும் இன்றி அவரை பணியிடை நீக்கம் செய்வது அநாகரிகம் என்று அரசு மருத்துவர்கள் மற்றும் பட்டமேற்படிப்பு மருத்துவர்கள் சங்கம் தங்களது கருத்தை முன்வைத்துள்ளது.