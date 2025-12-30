ETV Bharat / state

ரஷ்யாவில் கைது செய்யப்பட்ட தமிழக மருத்துவர் விடுவிப்பு - நடந்தது என்ன?

ரஷ்யா நாட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால், அதற்கு முன்னதாக அந்த நாட்டின் சட்ட திட்டங்களை தெளிவாக தெரிந்து கொண்டு செல்லுங்கள் என கைது செய்யப்பட்டு தற்போது நாடு திரும்பியுள்ள மருத்துவர் ஜெகதீஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை வந்த மருத்துவர் ஜெகதீஸ்வரன்
சென்னை வந்த மருத்துவர் ஜெகதீஸ்வரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: ரஷ்யாவுக்கு சுற்றுலா சென்ற தமிழகத்தை சேர்ந்த மருத்துவர், மூன்று மாத சிறை வாசத்துக்கு பிறகு மீண்டும் நாடு திரும்பியுள்ளார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் மருத்துவர் ஜெகதீஸ்வரன். இவர் உக்ரைன் நாட்டில் போருக்கு முன்பாக மருத்துவம் பயின்றார். இந்நிலையில், கடந்த செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி அவரது நண்பருடன் ஜெகதீஸ்வரன் ரஷ்யா நாட்டிற்கு சுற்றுலா சென்றார். அப்போது ரஷ்ய விமான நிலைய குடியுரிமை அதிகாரிகள், இவரது கடவுச்சீட்டை (Passport) சோதனை செய்ததில் இவர் உக்ரைன் நாட்டில் மருத்துவம் படித்தவர் என்பது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து, இருவரின் கடவுச்சீட்டிலும் பிரச்சனை இருப்பதாக கூறி அந்நாட்டு அதிகாரிகள் அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர்.

இதில், ஜெகதீஸ்வரனின் நண்பர் மட்டும் 10 நாள் விசாரணைக்கு பிறகு விடுவிக்கப்பட்டார். ஆனால், ஜெகதீஸ்வரன் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை தெரிவித்து ரஷ்ய போலீசார் அவரை சிறையில் அடைத்தனர். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த ஜெகதீஸ்வரன் குடும்பத்தினர், அவரை மீட்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார். தொடர்ந்து, பாஜக அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.

இந்த மனுவின் அடிப்படையில், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மூலமாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு அவரை மீட்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில், இந்திய வெளியுறவுத்துறை அதிகாரிகள் மருத்துவர் ஜெகதீஸ்வரனுக்கும், உக்ரைன் நாட்டிற்கும் தற்போது எந்த தொடர்பும் இல்லை. அவர் மீது எந்த தவறும் இல்லை என்பதை தெளிவுபடுத்தினர்.

இதையும் படிங்க: 'தாம்பரத்தில் 'கருப்பு தோசை' சுடுவது போல சாலைகளை போடுகின்றனர்' - அதிமுக கவுன்சிலர்கள் குற்றச்சாட்டு

இதைத்தொடர்ந்து ரஷ்ய நாட்டு அதிகாரிகள் ஜெகதீஸ்வரன் மீது எந்த தவறும் இல்லை என்பதை உறுதி செய்து அவரை விடுதலை செய்தனர். இதனையடுத்து, ஜெகதீஸ்வரன் ரஷ்யாவில் இருந்து டெல்லி வந்து, அங்கிருந்து நேற்று இரவு சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். அவரை அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் தமிழக பாஜகவினர் வரவேற்றனர்.

இதுகுறித்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய மருத்துவர் ஜெகதீஸ்வரன், “ரஷ்யாவிற்கு சுற்றுலா சென்றபோது அந்நாட்டு குடியுரிமை அதிகாரிகள் சந்தேகத்தின் பேரில் என்னை பிடித்து வைத்திருந்தனர். என்னுடைய செல்போன் மற்றும் லேப்டாப் அனைத்தையும் வாங்கிக்கொண்டதால், நான் 15 நாட்கள் யாரையும் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. அதன் பின்னர் என் மனைவிக்கு தகவல் கொடுத்தேன். நான் உக்ரைனில் படித்த ஒரு காரணத்திற்காக ரஷ்ய நாட்டு அதிகாரிகள் என்னை விடுதலை செய்யாமல் தொடர்ந்து காவலில் வைத்திருந்தனர்.

என் மீது போலி குற்றச்சாட்டு வழக்குகள் பதிவு செய்து சுமார் மூன்று மாதங்கள் சிறையில் வைத்திருந்தனர். நான் உயிரோடு இந்தியா திரும்புவேனா? என்ற சந்தேகம் எனக்கு ஏற்பட்டது. எனது நண்பர் மணிவண்ணன் என்னுடன் வந்திருந்தார். அவரை விசாரணை செய்தபோது ஏற்பட்ட பிரச்சனையில், அவரை காப்பாற்ற முயன்றபோது ரஷ்ய போலீசார் என்னை கைது செய்தனர். நான் கைது செய்யப்பட்டது குறித்து ரஷ்யாவில் உள்ள இந்திய தூதரகத்துக்கு, ரஷ்யா அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவிக்கவில்லை.

ஆனால், நான் இந்தியா வருவதற்கு தீவிர நடவடிக்கை எடுத்த இந்திய தூதரக அதிகாரிகள், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், மத்திய அமைச்சர்கள் நிர்மலா சீதாராமன், ஜெய்சங்கர் ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். ரஷ்யா நாட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால், அதற்கு முன்னதாக அந்த நாட்டின் சட்ட திட்டங்களை தெளிவாக தெரிந்து கொண்டு செல்லுங்கள்” என்றார்.

