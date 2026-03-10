மாநிலங்களவை தேர்தலில் வெற்றி - சான்றிதழ்களை பெற்றுக் கொண்ட திருச்சி சிவா, கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன்
திருச்சியில் நேற்று திமுகவின் மாநில மாநாடு நடைபெற்றதால் திமுக வேட்பாளர்களால் சான்றிதழ்களை பெற இயலவில்லை.
Published : March 10, 2026 at 4:32 PM IST
சென்னை: மாநிலங்களவை தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற திருச்சி சிவா, கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் ஆகியோர் சான்றிதழ்களை தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி சாந்தியிடம் இன்று பெற்றுக் கொண்டனர்.
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த திமுகவின் திருச்சி சிவா, என்.ஆர். இளங்கோ, அந்தியூர் செல்வராஜ், என்.வி.என். கனிமொழி சோமு, அதிமுகவின் தம்பிதுரை மற்றும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸின் ஜி.கே.வாசன் ஆகிய 6 பேர் உள்பட நாடு முழுவதும் 37 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் பதவி காலம் ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது.
இதையடுத்து, தமிழ்நாட்டில் காலியாகும் 6 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் நடத்த, வேட்புமனுத் தாக்கல் கடந்த பிப்ரவரி 26-ஆம் தேதி தொடங்கி, கடந்த 5-ஆம் தேதி நிறைவடைந்தது.
இந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சார்பில் திமுக சார்பில் திருச்சி சிவா, கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன், காங்கிரஸ் கட்சியின் கிறிஸ்டோபர் திலக் மற்றும் தேமுதிக பொருளாளர் எல்.கே.சுதீஷ் ஆகியோரும், அதிமுக கூட்டணியில் அதிமுக சார்பில் தம்பிதுரை மற்றும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ஆகியோரும் கடந்த 5 ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர். சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் அக்னி ஆழ்வார், இசக்கிமுத்து, கந்தசாமி, சாமிநாதன், பத்மராஜன், மேஷாக் கிருபாகரன், ராஜா ஆகியோரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
ஆனால் வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனையின் போது சுயேட்சை வேட்பாளர்களின் மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டு கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் மனுக்கள் மட்டும் ஏற்கப்பட்டன. வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெறுவதற்கான கடைசி நாள் நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது.
இதையடுத்து தேர்தலில் போட்டியிட்ட திமுகவின் திருச்சி சிவா, கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன், காங்கிரஸ் கட்சியின் கிறிஸ்டோபர் திலக் மற்றும் தேமுதிக பொருளாளர் எல்.கே.சுதீஷ், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட தம்பிதுரை, பாமக தலைவர் அன்புமணி ஆகிய 6 பேரும் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி சாந்தி தெரிவித்திருந்தார்.
இதில் தம்பிதுரை, அன்புமணி ராமதாஸ், எல்.கே.சுதீஷ், கிறிஸ்டோபர் திலக் ஆகியோர் வெற்றி பெற்றதற்கான சான்றிதழை தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி சாந்தியிடம் நேற்றைய தினமே பெற்றிருந்தனர்.
நேற்று, திமுகவின் மாநில மாநாடு திருச்சியில் நடைபெற்றதால் திமுக வேட்பாளர்கள் சான்றிதழ்களை பெறவில்லை. இந்நிலையில் திருச்சி சிவா, கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் ஆகிய இருவரும் மாநிலங்களவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதற்கான சான்றிதழ்களை தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி சாந்தியிடம் இன்று பெற்றுக் கொண்டனர்.